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На Закарпатье за ​​7 тысяч долларов мужчинам делали фиктивную "инвалидность" для выезда за границу

Денис КарловскийСуббота, 4 июня 2022, 16:33
На Закарпатье за ​​7 тысяч долларов мужчинам делали фиктивную инвалидность для выезда за границу
задержание сообщников организатора схемы по незаконной переправке мужчин за границу. фото: нацполиция

Полицейские разоблачили незаконную схему в Закарпатской области, по которой мужчинам призывного возраста за 7 тысяч долларов делали фиктивную "инвалидность" и переправляли за границу.

Источник: пресс-служба Национальной полиции

Дословно: "Перекрыли незаконный канал пересечения границы лицами призывного возраста оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области и следователи областной полиции.

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Организовал его житель Закарпатской области и привлек к сделке двух львовян. Чтобы мужчины призывного возраста имели правовые основания выехать за границу, фигуранты предоставляли им поддельные медицинские документы о наличии у них инвалидности и онлайн сопровождали поездку поездом".

Детали: 3 июня полицейские задержали инициатора схемы в Мукачево во время получения 7100 долларов. А его подельников задержали во Львове сотрудники управления стратегических расследований Нацполиции.

В ходе задержания правоохранители изъяли у злоумышленников копии документов лиц, которых предположительно планировали переправлять за границу, в том числе копии паспортов, свидетельства о рождении и COVID-сертификаты.

ВИДЕО ДНЯ

За незаконную переправку лиц через государственную границу может грозить до 9 лет лишения свободы.

Готівка, виявлена в організаторів схеми
Наличка, найденаня у правонарушителей
фото: нацполиция
Затримання зловмисників у Львові
Задержание правонарушителей во Львове
фото: нацполиция
Затримання організатора схеми в Мукачеві
Задержание организатора схемы в Мукачеве
Фото: нацполиция

Напомним: Во время военного положения Государственная пограничная служба ограничила выезд заграницу мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

Предыстория:

  • 2 июня пограничники разоблачили руководителя благотворительного фонда, который за 20 тысяч гривен незаконно переправлял мужчин за границу.
  • 31 мая пограничники поймали киевлянина, который за 9000 долларов помогал потенциальным призывникам пересекать границу с Молдовой.
  • В конце мая ГПСУ сообщали, что в Украину в течение месяца въезжает в целом больше людей, чем уезжает.

Темы: полицияграницаЗакарпатьеВоенное положение
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