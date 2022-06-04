На Закарпатье за 7 тысяч долларов мужчинам делали фиктивную "инвалидность" для выезда за границу
Полицейские разоблачили незаконную схему в Закарпатской области, по которой мужчинам призывного возраста за 7 тысяч долларов делали фиктивную "инвалидность" и переправляли за границу.
Источник: пресс-служба Национальной полиции
Дословно: "Перекрыли незаконный канал пересечения границы лицами призывного возраста оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области и следователи областной полиции.
Организовал его житель Закарпатской области и привлек к сделке двух львовян. Чтобы мужчины призывного возраста имели правовые основания выехать за границу, фигуранты предоставляли им поддельные медицинские документы о наличии у них инвалидности и онлайн сопровождали поездку поездом".
Детали: 3 июня полицейские задержали инициатора схемы в Мукачево во время получения 7100 долларов. А его подельников задержали во Львове сотрудники управления стратегических расследований Нацполиции.
В ходе задержания правоохранители изъяли у злоумышленников копии документов лиц, которых предположительно планировали переправлять за границу, в том числе копии паспортов, свидетельства о рождении и COVID-сертификаты.
За незаконную переправку лиц через государственную границу может грозить до 9 лет лишения свободы.
Напомним: Во время военного положения Государственная пограничная служба ограничила выезд заграницу мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет.
Предыстория:
- 2 июня пограничники разоблачили руководителя благотворительного фонда, который за 20 тысяч гривен незаконно переправлял мужчин за границу.
- 31 мая пограничники поймали киевлянина, который за 9000 долларов помогал потенциальным призывникам пересекать границу с Молдовой.
- В конце мая ГПСУ сообщали, что в Украину в течение месяца въезжает в целом больше людей, чем уезжает.