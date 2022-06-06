Нардепы хотят изменить законодательство для обмена военнопленных
В Верховной Раде предлагают внести изменения в законодательство Украины относительно процедуры обмена военнопленных: осужденные в Украине после обмена не будут обязаны отбывать наказание.
Источник: законопроект №7436
Детали: 6 июня группа народных депутатов внесла в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и Уголовный кодекс Украины относительно урегулирования процедуры обмена осужденных как военнопленных.
В частности, документ предусматривает, что осужденный освобождается от отбывания наказания, если было принято решение о его обмене или он включен в списки на обмен как военнопленный.
Если обмен не состоялся, осужденный будет отбывать наказание.
Если осужденный, которого обменяли, снова будет участвовать в боевых действиях и повторно будет задержан в Украине, он будет сидеть в тюрьме весь срок заключения.
Предыстория:
- Между Украиной и Россией состоялось несколько этапов обмена военнопленными со времени полномасштабного вторжения РФ. Происходили обмены и раньше на фоне боевых действий на востоке Украины и оккупации Крыма.
- Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук передала полномочия по обмену военнопленных Главному управлению разведки Минобороны и Службе безопасности Украины.
- Точное количество военнопленных ни с украинской, ни с российской стороны неизвестно.
- Россия утверждает, что к ней в плен только из подземелий заблокированного завода "Азовсталь" попали 2 439 украинских бойцов, еще часть морпехов попала в плен в Мариуполе ранее. Членов полка "Азов" оккупанты хотят "судить", поэтому об обмене пока речь не ведут.