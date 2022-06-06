Нардепы хотят изменить законодательство для обмена военнопленных

В Верховной Раде предлагают внести изменения в законодательство Украины относительно процедуры обмена военнопленных: осужденные в Украине после обмена не будут обязаны отбывать наказание.

Источник: законопроект №7436

Детали: 6 июня группа народных депутатов внесла в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и Уголовный кодекс Украины относительно урегулирования процедуры обмена осужденных как военнопленных.

В частности, документ предусматривает, что осужденный освобождается от отбывания наказания, если было принято решение о его обмене или он включен в списки на обмен как военнопленный.

Если обмен не состоялся, осужденный будет отбывать наказание.

Если осужденный, которого обменяли, снова будет участвовать в боевых действиях и повторно будет задержан в Украине, он будет сидеть в тюрьме весь срок заключения.

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