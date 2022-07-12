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Ярославский вернулся в Украину

Валентина Романенко, Михаил ТкачВторник, 12 июля 2022, 15:57
Ярославский вернулся в Украину
АЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВСКИЙ. ФОТО С FACEBOOK

Бизнесмен Александр Ярославский пересек границу Украины.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах, пресс-служба Нацполиции

Детали: По данным источников УП, Ярославский прибыл в пункту пропуска "Малый Березный" на границе со Словакией.

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В свою очередь, в Государственной пограничной службе Украины УП отметили, что не могут предоставлять информацию о пересечении границы третьими лицами. В то же время напомнили, что гражданам Украины, согласно Конституции, не может быть отказано во въезде в нашу страну.

Обновлено: По данным другого источника "Украинской правды", Ярославский въехал в Украину. УП также известно, что Офис генпрокурора подготовил повестки по вызову бизнесмена как свидетеля по делу о февральском ДТП на 18, 19 и 20 июля.

Полицейские позже подтвердили приезд Ярославского, в НПУ отметили, что уже провели с ним первоочередные следственные действия на территории пограничного пункта пропуска в Закарпатской области.

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Кроме того, фигуранту вручили повестку о вызове в Главное следственное управление Национальной полиции Украины для проведения дальнейших следственных действий и предупредили об уголовной ответственности за неявку следователя.

Что предшествовало: В соцсетях 12 июля появилась информация, что пограничники не пускают Александра Ярославского в Украину.

Напомним: Ярославского в Украине подозревают в причастности к резонансному ДТП. Сам он вину отвергает. Бизнесмен отсутствовал в Украине с начала февраля.

Предыстория:

  • Поздним вечером 9 февраля 2022 года на трассе Чугуев – Мартово автомобиль сбил насмерть мужчину, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Источники УП в правоохранительных органах сообщили, что жертву переехали дважды
  • Ярославский заявил, что спал дома в момент аварии. В его бизнес-группе DCH заявили, что за рулем авто во время аварии был их водитель. Однако водитель, взявший вину на себя, на самом деле был вдали от места ДТП. Ему инкриминируют "сокрытие преступления", а не вину за ДТП.
  • За попытку фальсификации дела глава МВД Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина, Эту часть дела расследует Госбюро расследований.
  • Сам Ярославский 10 февраля вылетел из Украины – якобы на отдых с семьей, запланированный до 19 февраля. Бизнесмена ждет полиция. Генпрокурор Ирина Венедиктова заверила, что следственные действия будут в рамках закона, без политических игр.

Темы: Ярославский
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