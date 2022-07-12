Ярославский вернулся в Украину

Бизнесмен Александр Ярославский пересек границу Украины.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах, пресс-служба Нацполиции

Детали: По данным источников УП, Ярославский прибыл в пункту пропуска "Малый Березный" на границе со Словакией.

В свою очередь, в Государственной пограничной службе Украины УП отметили, что не могут предоставлять информацию о пересечении границы третьими лицами. В то же время напомнили, что гражданам Украины, согласно Конституции, не может быть отказано во въезде в нашу страну.

Обновлено: По данным другого источника "Украинской правды", Ярославский въехал в Украину. УП также известно, что Офис генпрокурора подготовил повестки по вызову бизнесмена как свидетеля по делу о февральском ДТП на 18, 19 и 20 июля.

Полицейские позже подтвердили приезд Ярославского, в НПУ отметили, что уже провели с ним первоочередные следственные действия на территории пограничного пункта пропуска в Закарпатской области.

Кроме того, фигуранту вручили повестку о вызове в Главное следственное управление Национальной полиции Украины для проведения дальнейших следственных действий и предупредили об уголовной ответственности за неявку следователя.

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Что предшествовало: В соцсетях 12 июля появилась информация, что пограничники не пускают Александра Ярославского в Украину.

Напомним: Ярославского в Украине подозревают в причастности к резонансному ДТП. Сам он вину отвергает. Бизнесмен отсутствовал в Украине с начала февраля.

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