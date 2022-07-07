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Нападавшие на главреда "Новой газеты" связаны с силовиками РФ и боевиками ОРДЛО – СМИ

Алена МазуренкоЧетверг, 7 июля 2022, 21:50
Нападавшие на главреда Новой газеты связаны с силовиками РФ и боевиками ОРДЛО – СМИ
Фото: Дмитрий Муратов "Новая газета"

Российские журналисты предполагают, что на редактора оппозиционного издания "Новая газета" и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова напали причастные к силовикам РФ и боевикам ОРДЛО российские националисты. 

Источник: "Новая газета"

Детали: Журналисты выяснили, что один из предполагаемых нападавших Николай Трифонов связан с ФСБ.

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Он выходец из нацдвижения РФ и связан с Союзом десантников России и другими ветеранскими организациями.

С этой организацией связан и телеграм-канал "СоюZ десантников", первым опубликовавший видео нападения на Муратова и угрозы "придти к каждому".

Также Трифонов находился в Донецкой области в апреле 2014 года, когда сепаратисты заняли административные здания в Донецке и Луганске, а затем объявили об образовании "ДНР" и "ЛНР".

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Николай Трифонов
Youtube

По телефону Трифонов заявил журналистам, что не нападал на Муратова: "Нет, конечно, это был не я. И к Союзу десантников тоже отношения не имею".

Чем он занимается сейчас, мужчина отвечать отказался, относительно информации о его связи с ветеранскими движениями и организацией "Союз десантников МГУ" ответил: "Наверное, вы ошибаетесь, это не я".

Также журналисты выяснили другого возможно причатного к нападению мужчину - Илью Марковца. 

В Пскове на Марковца была зарегистрирована компания, предоставляющая услуги частного сыска, — "Братья по оружию". Он также работал в службе безопасности продуктового ретейлера X5 Retail Group, а как минимум с конца 2015 года и по настоящее время он — специалист Школы современных психотехнологий.

Также он советник председателя коллегии Российского союза офицеров запаса Энрико Тодуа. Этот союз - организация, активно сотрудничающая со структурами "ДНР". 

 
Илья Марковец
Фото: ejednevnik-farser.info

Отмечается, что Марковец и Трифонов оба связаны с силовиками РФ, правыми и ветеранскими кругами.

Марковец по телефону на вопрос о его возможной причастности к преступлению ответил: "Без комментариев" и повесил трубку.

При этом в СМИ отмечают, что за 3 месяца в РФ так и не открыли уголовное производство из-за нападения, хотя в случае посягательств на символы "Z" виновных находят молниеносно. 

7 апреля в купе поезда "Москва-Самара" неизвестный облил красной краской с ацетоном главного редактора оппозиционного издания "Новая газета" и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова.

Справка: В 2021 году главный редактор издания "Новая газета" Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира за "усилия по защите свободы слова". 22 марта 2022 года Муратов заявил, что продает свою медаль от Нобелевского комитета, чтобы отдать вырученные средства в помощь украинским беженцам, пострадавшим от боевых действий российской армии.

Издание основано еще в 1993 году. В начале 2000-х именно на страницах этой газеты первыми публиковали статьи главных критиков российского президента Владимира Путина и его окружения, в частности, правозащитницы Анны Политковской, которую убили в 2006 году в лифте ее дома.

Предыстория:

  • После принятия в России так называемого "закона о фейках в отношении российской армии" 4 марта, "Новая газета" была вынуждена изменить словосочетания "война России против Украины" на "специальная военная операция", чтобы иметь возможность и дальше публиковать материалы на территории РФ. Несмотря на цензуру, редакторы иронически обходили принуждение к употреблению "специальная военная операция".
  • 28 марта редакция "Новой газеты" заявила, что приостанавливает всю деятельность до завершения войны России против Украины.

Темы: РосcиянападениеСМИ
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