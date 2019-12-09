Зеленский и Путин пожали руки перед саммитом – росСМИ
Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров в "нормандском формате" обменялись рукопожатием.
Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
Прямая речь Пескова: "Да (обменялись рукопожатием), до начала встречи".
Детали: Во время публичной части начала переговоров рукопожатия не было. В зал, где проходят переговоры, они вошли в сопровождении лидеров Франции и Германии и сели за столом друг напротив друга.
После заседания в формате "четверки". также состоится двусторонняя встреча между Зеленским и Путиным.
Это первая встреча Зеленского и Путина, ранее они четыре раза проводили телефонные переговоры.
Справка: Пятый президент Украины Петр Порошенко во время большинства встреч тоже жал руку Владимиру Путину: так было 6 июня и 26 августа 2014 года, а также 2 октября 2015 года.
Но 19 октября 2016 года Порошенко не пожал руку российскому лидеру: тогда встреча "нормандской четверки" длилась более 4 часов и была напряженной, а Порошенко даже повысил голос и сказал Путину: "Ты просто перестань стрелять!".
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Не доверять Путину и не оставаться один на один. Советы Порошенко Зеленскому на саммит в Париже
"Выборы, Конституция и "представители Донбасса": на что согласится Зеленский на саммите в Париже"
Предыстория:
- "Нормандская четверка" на высшем уровне давно не собиралась, хотя президент Владимир Зеленский призывал к такой встрече с начала августа. В итоге, ее назначили на 9 декабря в Париже.
- 3 декабря Зеленский провел совещание, на котором обсудили пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса. 7 декабря Совет нацбезопасности утвердил один из сценариев развития событий в связи с предстоящей встречей в "нормандском формате" как основной.
- Зеленский надеялся, что договорится с российским президентом об обмене пленными и политзаключенными "всех на всех" до Нового года. Также он планировал говорить о выводе всех незаконных вооруженных формирований с Донбасса, проведении местных выборов в ОРДЛО, сроках возврата восточной границы под контроль Украины.
- Помощник президента Украины Андрей Ермак в Лондоне говорил о готовности Украины в случае успешных переговоров "нормандского формата" изменить Конституцию в направлении децентрализации и продлить действие закона об особенностях местного самоуправления на сейчас неподконтрольной территории Донбасса.
- Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко уверял, что в Париже уступок Киева не будет. Он назвал такие "красные линии" переговоров: неизменные внешнеполитические приоритеты, контроль Киева над границей, выборы – только при отсутствии незаконных вооруженных формирований, отсутствие прямых переговоров с самопровозглашенной "властью" оккупированных территорий.
- Российский "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщал, что Путин на встрече в "нормандском формате" 9 декабря будет жестко придерживаться предыдущих позиций и добиваться выполнения прошлых договоренностей по Донбассу.
- "Нормандской" встрече предшествовали: ряд разговоров лидеров, обмен заключенными между Киевом и Москвой, разведение сил на трех тестовых участках Донбасса и возвращение Россией украинских военных кораблей.
- 1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера": после выборов на оккупированных территориях вступит в силу закон о статусе Донбасса. Но выборы могут состояться только по законодательству Украины, то есть после возвращения Киевом контроля там, и после вывода вооруженных формирований с Донбасса.
- 3 октября Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса. По его словам, этот документ не может предусматривать автономию ОРДЛО.
- Путин заявлял, что если будет принято нечто такое,что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", то мирные переговоры зайдут в тупик.
- Российская делегация в ТКГ призывала украинскую сторону пролонгировать на 2020 год действие закона об особом статусе Донбасса.