Зеленский и Путин пожали руки перед саммитом – росСМИ

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров в "нормандском формате" обменялись рукопожатием.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Прямая речь Пескова: "Да (обменялись рукопожатием), до начала встречи".

Детали: Во время публичной части начала переговоров рукопожатия не было. В зал, где проходят переговоры, они вошли в сопровождении лидеров Франции и Германии и сели за столом друг напротив друга.

После заседания в формате "четверки". также состоится двусторонняя встреча между Зеленским и Путиным.

Это первая встреча Зеленского и Путина, ранее они четыре раза проводили телефонные переговоры.

Справка: Пятый президент Украины Петр Порошенко во время большинства встреч тоже жал руку Владимиру Путину: так было 6 июня и 26 августа 2014 года, а также 2 октября 2015 года.

Но 19 октября 2016 года Порошенко не пожал руку российскому лидеру: тогда встреча "нормандской четверки" длилась более 4 часов и была напряженной, а Порошенко даже повысил голос и сказал Путину: "Ты просто перестань стрелять!".

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