Списки погибших в Еленовке частично подтверждаются – экс-командир полка "Азов"

Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин сообщил, что личности части погибших при взрыве в колонии оккупированной Еленовки Донецкой области удалось установить.

Источник: Жорин, цитирует Общественное

Прямая речь: "Есть частичные списки, которые выложили публично, на данный момент они частично подтверждаются. Но также можно уже с уверенностью сказать, что они не полны".

"Сейчас, к сожалению, у нас нет четких списков погибших и раненых.

Это очень сложно для близких и родных, ожидающих возвращения домой. Которые прямо сейчас в таком подвешенном состоянии находятся. Но Россия не предоставляет никаких официальных списков".

Детали: Жорин также рассказал, что узнал о трагедии одним из первых и получил свидетельство о переводе части военных в другое здание, где впоследствии произошел взрыв. По его словам, это подтверждение того, что взрыв был спланированным убийством.

"Мы знаем точно по свидетельствам из самой Аленовки, о том, что все, кто находился в этом помещении, их туда перевели накануне, то есть специально для этого.

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Скорее всего, это помещение было подорвано заранее подготовленными средствами. Это не был "прилет" точно. Сейчас даже по аэрокосмическим снимкам очень ясно видно, что никаких следов "прилетов" и работы артиллерии – на территории нет. По виду разрушения помещения, видно было, оно было взорвано изнутри", – рассказывает Жорин.

Жорин считает, что ООН и МККК как гаранты здоровья и жизней военных, выходивших из "Азовстали" и впоследствии удерживаемых в Еленовке, должны как можно скорее найти возможность поговорить со свидетелями трагедии.

"Я очень хорошо помню, как при выходе из "Азовстали" и Красный Крест, и ООН рассказывали о том, что они готовы брать на себя ответственность, о том, что они готовы следить за условиями содержания.

Но за все это время Красный Крест был исключительно один раз на территории Еленевки, в первый день когда выходили из "Азовстали".

Мы должны в прямом смысле, как страна, принуждать международные организации в чьи обязанности это входит – именно ООН и Красный Крест разбираться с этой ситуацией, добиваться и требовать от России попасть на место преступления.

И очень важно не просто попасть на место преступления, но и получить возможность пообщаться со свидетелями, которые были в этом помещении и выжили", – добавил он.

Что предшествовало: После убийства российскими оккупантами военнопленных в Еленовке ВСУ, Минобороны, СБУ и омбудсмен Украины требуют, чтобы ООН и МККК, выступавшие гарантами жизни и здоровья украинских бойцов, направили своих представителей в колонию.

Кроме того, уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец попросил Международный комитет Красного креста организовать посещение им разрушенной россиянами колонии в оккупированной Еленовке для осмотра тел погибших украинских пленных и общения с ранеными.

Минобороны Российской Федерации заявило, что пригласило экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста в колонию на место гибели украинских военнопленных в Еленовке.

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