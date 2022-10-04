Россияне били по Очакову, Краматорску и Константиновке – отчет ОВА

Вечером 3 октября российские войска нанесли удары по акватории города Очаков в Николаевской области и по больнице в Купянске в Харьковской области, ночью – по Харькову, а также по Никополю в Днепропетровской области, по городам Краматорск и Константиновка в Донецкой области.

Источник: данные глав областных администраций по состоянию на 09:00 утра 4 октября, Краматорський горсовет

Детали: Николаевская область: в понедельник вечером враг наносил удары по акватеритории г. Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет.

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Ночью во время обстрелов пгт Березнеговатое были повреждены объекты торговли и административные здания. Пострадавших нет. Подробная информация о разрушениях уточняется.

Ночью также подверглись обстрелам с. Новоалександровка Ингульской общины. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Во вторник утром – взрывы возле с. Широкое. Пострадавших и разрушений нет.

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Херсонская область: от захватчиков освобождены еще два населенных пункта – Архангельское Высокопольского района и Миролюбовка Бериславского района. (Это ранее сообщил президент.)

Силами ПВО в Бериславском районе сбит вражеский ударный вертолет Ка-52.

В области продолжаются боевые действия, враг обстрелял почти все населенные пункты на линии столкновения, есть раненые среди мирного населения.

Больше повреждений и разрушений гражданской инфраструктуры, частных домов, хозяйственных сооружений зафиксировано в пгт. Архангельское и Высокополье, селах Токарево, Ивановка, Ольгино, Миролюбовка, Орлово.

По информации командования воздушных сил, 3 октября ВСУ в Бериславском районе уничтожили российский штурмовик Су-25.

Оккупанты проводят принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях.

Днепропетровская область: ночью враг обстрелял Никопольский и Синельниковский районы.

Больше всего пострадал Никополь. По городу россияне били из "Градов" и тяжелой артиллерии. Пострадали четверо мужчин, двое из них – в больнице.

Повреждены более 30 домов, школа, аптека, магазины, промышленное предприятие, админздания, зерновой элеватор и линии электропередач. Линии уже чинят, часть подключили, но без света все еще до 4000 семей.

Город остался и без воды, поскольку перебита линия электроснабжения насосной станции водоканала. Аварийные бригады работают.

В Марганецкой и Красногригорьевской общинах масштабы разрушений выясняются. Предварительно – без пострадавших.

В Покровской общине Синельниковского района из-за атаки загорелись склады сельхозпредприятия. Огонь уже потушили. Предварительно люди не пострадали.

Харьковская область: ночью россияне нанесли по Харькову два ракетных удара, предварительно – ракетами С-300. Повреждены инфраструктурные объекты. Погиб один человек.

За сутки враг обстреливал населенные пункты, прилегающие к линии столкновения и границы с РФ районов Харьковщины.

В результате обстрела лечебного учреждения в Купянском районе погиб врач-анестезиолог, две медсестры получили ранения.

По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Купянском районе с ранениями госпитализированы 63-летний мужчина и девочка 9 лет. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

В понедельник днем ​​в Купянском районе на растяжке подорвались двое мужчин.

Луганская область: ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада с боеприпасами, объект противовоздушной обороны, а также другие важные объекты противника.

Отражены атаки врага в районах населенных пунктов Выемка, Майорск, Спорное, Озеряновка, Бахмутское, Каменка и Терновые Поды. Во время штурмовых действий враг нанес по украинским позициям 13 артиллерийских и минометных ударов, 3 авиаудара и выпустил ракету.

Продолжается принудительная мобилизация населения.

Донецкая область: ночью – обстрел с. Шахтерское кассетными боеприпасами. Разрыв четырех ракет над населенным пунктом РСЗО "Ураган", два прилета из САУ.

Также ночью – ракетный обстрел Краматорска (частный сектор, разрушены дома, ранен местный), обстрел Константиновки, повреждена дорога и дома.

Городской глава Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что ранены два человека.

По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, за минувшие сутки в Донецкой области один человек погиб, двое гражданских ранены.