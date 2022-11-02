"Атака дронов" на Черноморский флот РФ: опубликованы первые спутниковые снимки

Появились первые спутниковые снимки Севастопольской бухты после вероятной атаки беспилотников на корабли Черноморского флота РФ во временно оккупированном Крыму 29 октября.

Источник: военный портал Милитарный со ссылкой на OSINT-аналитика Benjamin Pittet

Детали: Снимки сделаны 1 ноября в 5:35 и в 11:06. Спутник зафиксировал корабль класса "Адмирал Григорович" на буксире в открытом море. За 5 часов он оказался у швартовой стенки Стрелецкой бухты в Севастополе.

Как сообщает "Милитарный", не исключено, что фото зафиксировало перемещение фрегата "Адмирал Макаров". Характер вероятных повреждений от атаки дронами по фото установить невозможно.

Предыстория: