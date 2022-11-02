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"Атака дронов" на Черноморский флот РФ: опубликованы первые спутниковые снимки

Татьяна ЛозовенкоСреда, 2 ноября 2022, 13:23
Севастопольская бухта, фото Benjamin Pittet

Появились первые спутниковые снимки Севастопольской бухты после вероятной атаки беспилотников на корабли Черноморского флота РФ во временно оккупированном Крыму 29 октября.

Источник: военный портал Милитарный со ссылкой на OSINT-аналитика Benjamin Pittet

Детали: Снимки сделаны 1 ноября в 5:35 и в 11:06. Спутник зафиксировал корабль класса "Адмирал Григорович" на буксире в открытом море. За 5 часов он оказался у швартовой стенки Стрелецкой бухты в Севастополе.  

 

Как сообщает "Милитарный", не исключено, что фото зафиксировало перемещение фрегата "Адмирал Макаров". Характер вероятных повреждений от атаки дронами по фото установить невозможно. 

 

Предыстория:

  • 29 октября в оккупированном Севастополе сообщили о взрывах – якобы российские корабли "отражали атаку беспилотников". 
  • Российское Минобороны заявило, якобы Вооруженные силы в 4 часа утра 29 октября атаковали беспилотниками оккупированный Севастополь. Оборонное ведомство РФ подтвердило повреждение морского тральщика "Иван Голубец". Минобороны России заявило, что подготовка "нападения" на Севастополь осуществлялась под руководством членов ВМС Британии, которые якобы находятся в украинском Очакове.
  • Силы обороны юга предполагают, что причиной субботних взрывов в оккупированном Севастополе могли стать неудачные запуски российскими захватчиками ракет противовоздушной обороны.
  • Расследователи группы GeoConfirmed утверждали, что по меньшей мере три корабля Черноморского флота РФ были поражены беспилотниками 29 октября, в том числе флагман "Адмирал Макаров".
  • Американский Институт исследования войны предположил, что атаку осуществила Украина

Темы: КрымСевастопольфлотбеспилотники
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