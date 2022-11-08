"Никаких мобиков и хлопков": в РФ выдали новые методички, как поддерживать мобилизацию
В Российской Федерации выдали новые методички с целью минимизации негативных настроений среди мобилизованных.
Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины
Детали: По данным ГУР, пропагандисты РФ раздают новые указания журналистам в связи с высоким уровнем недовольства населения:
- призывают уважительно относиться к мобилизованным и не употреблять термин "мобики";
- ВСУ, согласно методичкам, рекомендуют называть "боевиками" и "вооруженными формированиями". А также ни в коем случае не употреблять аббревиатуру "ВСУ";
- военное руководство Украины просят приписывать "западным кураторам Киева";
- взрывы и партизанские диверсии просят больше не называть "хлопками";
- тех, кто выехал из РФ после объявления мобилизации, рекомендуют высмеивать, называя "убежантами" и "переждунами";
Дословно: "Появление новых методичек свидетельствует о том, что проблема в российском обществе есть, а недовольство растет. Руководство РФ, в свою очередь, традиционно пытается использовать пропаганду для манипуляций над населением, вместо того, чтобы решить эту проблему".
Предыстория:
- В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался Владимиру Путину о якобы завершении частичной мобилизации в России. Однако, по данным Генштаба ВСУ, Россия продолжает мобилизацию в скрытом режиме.
- По словам Путина, количество мобилизованных в РФ составило 318 тысяч человек, несмотря на ранее объявленное ограничение в 300 тысяч.
- По данным Института изучения войны, несмотря на заявления Владимира Путина, мобилизация не создала возможности для достижения его целей в войне против Украины.
- 7 ноября Путин заявил, что около 50 тысяч мобилизованных россиян участвуют в боях в Украине.