"Никаких мобиков и хлопков": в РФ выдали новые методички, как поддерживать мобилизацию

В Российской Федерации выдали новые методички с целью минимизации негативных настроений среди мобилизованных.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины

Детали: По данным ГУР, пропагандисты РФ раздают новые указания журналистам в связи с высоким уровнем недовольства населения:

- призывают уважительно относиться к мобилизованным и не употреблять термин "мобики";

- ВСУ, согласно методичкам, рекомендуют называть "боевиками" и "вооруженными формированиями". А также ни в коем случае не употреблять аббревиатуру "ВСУ";

- военное руководство Украины просят приписывать "западным кураторам Киева";

- взрывы и партизанские диверсии просят больше не называть "хлопками";

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- тех, кто выехал из РФ после объявления мобилизации, рекомендуют высмеивать, называя "убежантами" и "переждунами";

Дословно: "Появление новых методичек свидетельствует о том, что проблема в российском обществе есть, а недовольство растет. Руководство РФ, в свою очередь, традиционно пытается использовать пропаганду для манипуляций над населением, вместо того, чтобы решить эту проблему".

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