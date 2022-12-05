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В Беларуси продлили срок проверки боеготовности армии – Генштаб ВСУ

Елена РощинаПонедельник, 5 декабря 2022, 18:14
В Беларуси продлили срок проверки боеготовности армии – Генштаб ВСУ
Александр Лукашенко, фото "Белта"

В Беларуси до 12 декабря продлили срок проверки боевой готовности вооруженных сил.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 5 декабря

Дословно Генштаб: "С целью поддержания войск в готовности к применению, до 12 декабря продлен срок проверки боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь".

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Детали: Между тем на Волынском и Полесском направлениях существенных изменений обстановки Генштаб ВСУ не наблюдает: "Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено". 

Этому предшествовало: На днях командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск, поэтому украинские защитники готовятся к адекватному реагированию на это.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину и НАТО в росте количества провокаций вблизи белорусско-украинской границы и заявил, что Украина пытается втянуть силы НАТО в войну.

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По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Александр Лукашенко делает заявления об угрозе со стороны НАТО, чтобы подчеркнуть необходимость защиты и избежать втягивания в войну в Украине.

Темы: БеларусьвойнаГенштаб
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