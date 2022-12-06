РосСМИ сообщают, что на аэродроме в Энгельсе сработала сирена

Звуки сирены во вторник вечером прозвучали на территории аэродрома в Энгельсе Саратовской области Российской Федерации.

Источник: первый заместитель главы Энгельсского района Евгений Шпольский в комментарии ТАСС

Прямая речь: "Сирена была на территории военной части. Гражданской инфраструктуре ничего не угрожает".

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Справка: С авиабазы в Энгельсе российские захватчики наносят удары по Украине.

Предыстория:

Утром 5 декабря российские СМИ сообщили, что на аэродроме под российской Рязанью взорвался бензовоз, а на аэродроме Энгельс в Саратовской области беспилотник упал на бомбардировщики.

Министерство обороны России заявило, что удары нанес "киевский режим". В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что все что происходит на территории РФ – "это ответственность государства-агрессора".

Высокопоставленный украинский чиновник утверждал The New York Times, что это Украина осуществила атаки беспилотниками на аэродромы в России, одну из них координировали спецназовцы.

Американская аэрокосмическая компания Maxar опубликовала спутниковые снимки российской авиабазы в Энгельсе.

Спутниковые снимки показывают, что на российской военной авиабазе в Энгельсе в Саратовской области тушили бомбардировщик Ту-95.

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