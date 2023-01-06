Службу Епифания в Лавре будет охранять полиция

Полиция будет охранять 7 января богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской лавры и на прилегающих территориях.

Источник: "Интерфакс-Украина", который цитирует главу Главного управления Национальной полиции в Киеве Ивана Выговского

Прямая речь: "Полиция Киева готовится к обеспечению публичной безопасности и порядка во время богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Ну и, соответственно, определенное количество полицейских будет нести службу именно возле Киево-Печерской лавры по периметру и непосредственно на территории Верхней лавры".

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Детали: Выговский отметил, что полиция не располагает информацией о возможных провокациях во время богослужения, однако задачей правоохранителей является недопущение любых нарушений общественного порядка, и полиция готова к этому.

Предыстория:

2 декабря из сообщения ПЦУ стало известно, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали в качестве монастыря в составе ПЦУ. В то же время министр культуры Александр Ткаченко пояснил, что речь не идет о передаче Лавры от УПЦ МП к ПЦУ.

5 января Ткаченко сообщил, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в государственное пользование, а наместник Лавры от УПЦ МП Павел (Лебедь) не явился на подписание акта возвращения культовых сооружений.

УПЦ Московского патриархата заявила, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний не имеет разрешения на анонсированное ранее проведение богослужения в Лавре 7 января, а его намерение является попыткой "силового захвата Успенского собора".

Рождественская служба предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания в Успенском соборе Киево-Печерской лавры состоится - Минкульт дал разрешение, а заповедник заключил соответствующее соглашение.