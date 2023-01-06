Службу Епифания в Лавре будет охранять полиция

Полиция будет охранять 7 января богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской лавры и на прилегающих территориях.

Источник: "Интерфакс-Украина", который цитирует главу Главного управления Национальной полиции в Киеве Ивана Выговского

Прямая речь: "Полиция Киева готовится к обеспечению публичной безопасности и порядка во время богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Ну и, соответственно, определенное количество полицейских будет нести службу именно возле Киево-Печерской лавры по периметру и непосредственно на территории Верхней лавры".

Детали: Выговский отметил, что полиция не располагает информацией о возможных провокациях во время богослужения, однако задачей правоохранителей является недопущение любых нарушений общественного порядка, и полиция готова к этому.

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