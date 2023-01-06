Службу Епифания в Лавре будет охранять полиция
Полиция будет охранять 7 января богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской лавры и на прилегающих территориях.
Источник: "Интерфакс-Украина", который цитирует главу Главного управления Национальной полиции в Киеве Ивана Выговского
Прямая речь: "Полиция Киева готовится к обеспечению публичной безопасности и порядка во время богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Ну и, соответственно, определенное количество полицейских будет нести службу именно возле Киево-Печерской лавры по периметру и непосредственно на территории Верхней лавры".
Детали: Выговский отметил, что полиция не располагает информацией о возможных провокациях во время богослужения, однако задачей правоохранителей является недопущение любых нарушений общественного порядка, и полиция готова к этому.
Предыстория:
- 2 декабря из сообщения ПЦУ стало известно, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали в качестве монастыря в составе ПЦУ. В то же время министр культуры Александр Ткаченко пояснил, что речь не идет о передаче Лавры от УПЦ МП к ПЦУ.
- 5 января Ткаченко сообщил, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в государственное пользование, а наместник Лавры от УПЦ МП Павел (Лебедь) не явился на подписание акта возвращения культовых сооружений.
- УПЦ Московского патриархата заявила, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний не имеет разрешения на анонсированное ранее проведение богослужения в Лавре 7 января, а его намерение является попыткой "силового захвата Успенского собора".
- Рождественская служба предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания в Успенском соборе Киево-Печерской лавры состоится - Минкульт дал разрешение, а заповедник заключил соответствующее соглашение.