Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилов прокомментировал "перемирие" от Путина словами Гоголя о черте

Катерина ТищенкоСуббота, 7 января 2023, 17:46
Алексей Данилов, фото СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов проиллюстрировал объявление президентом страны-агрессора Владимиром Путиным якобы "рождественского перемирия" цитатой о черте из произведения Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством".

Источник: Данилов в Facebook

Дословно: ""Ночь перед Рождеством", 2023 год от Р.Х.: современное прочтение.

Сначала черт погрузил мир в сплошную темноту, захотел отомстить кузнецу, неслабо выгреб от Вакулы, а потом черт предложил объявить перемирие. И во всем этом как предусмотрительно гениальный Гоголь НАШ, Николай Васильевич, нарисовал детальный образ кремлевского "черта-иблиса":

"...испуганный черт бросался во все стороны, предчувствуя свою погибель, узенькая мордочка, которая беспрестанно вертелась во все стороны и нюхала все, что только попадалось, заканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком; ножки были такие тоненькие... А зато сзади... у него болтался хвост, такой острый и длинный, как нынешние мундирные фалды; разве только по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, которые торчали на голове... можно было догадаться, что это... просто черт, которому последнюю ночь осталось бродить по белому свету и подзуживать на грехи добрых людей. Завтра же, как только ударят первые колокола к утрени, побежит он, не оглядываясь, поджав хвост, в свою берлогу"".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: ДаниловПутинперемирие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видео, дополненоУкраина освободила из плена еще 50 военных

Из-за морозов увеличивается уровень потребления электроэнергии, возможны аварийные отключения

Россияне обстреляли Херсон запрещенными зажигательными боеприпасами - ОГА

фотоРоссияне ночью ракетами обстреляли Краматорск, повреждены 8 многоэтажек

видео"Секретное оружие": снайперы СБУ показали, как в паре с кролями ликвидировали группу россиян

Российские войска далеки от оперативного окружения Бахмута – ISW

Все новости...
Данилов
В СНБО сделали прогноз на 2023 год: украинские войска пойдут в наступление
Данилов о российском "перемирии": забирайте свой хлам, никаких переговоров
РФ готовится к обострению в феврале, а Козак встречается с европейцами и просит о "Минске-3" – Данилов
Последние новости
17:18
Минфин США предостерегает банки от чрезмерной осторожности с санкциями – Bloomberg
17:08
В ВСУ опровергли заявление РФ о "возмездии" за Макеевку ударом по Краматорску
16:54
В Казахстане подтвердили, что McDonald's ушел из-за проблем с поставками мяса из РФ
16:38
Премьер Швеции: Мы не можем выполнить то, чего требует Турция для вступления в НАТО
16:28
видеоЗенитчики сбили вражеский вертолет и беспилотник
16:16
Сотни косовских сербов вышли на протест из-за ранения в стрельбе двух юношей
15:47
Литва строит три новых базы для размещения своих и союзнических войск
15:28
фото, видео, дополненоУкраина освободила из плена еще 50 военных
15:20
В Бундестаге призывают передать Украине танки Leopard
15:11
Над Днепропетровской областью сбили российский БПЛА
Все новости...