Данилов прокомментировал "перемирие" от Путина словами Гоголя о черте
Секретарь СНБО Алексей Данилов проиллюстрировал объявление президентом страны-агрессора Владимиром Путиным якобы "рождественского перемирия" цитатой о черте из произведения Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством".
Источник: Данилов в Facebook
Дословно: ""Ночь перед Рождеством", 2023 год от Р.Х.: современное прочтение.
Сначала черт погрузил мир в сплошную темноту, захотел отомстить кузнецу, неслабо выгреб от Вакулы, а потом черт предложил объявить перемирие. И во всем этом как предусмотрительно гениальный Гоголь НАШ, Николай Васильевич, нарисовал детальный образ кремлевского "черта-иблиса":
"...испуганный черт бросался во все стороны, предчувствуя свою погибель, узенькая мордочка, которая беспрестанно вертелась во все стороны и нюхала все, что только попадалось, заканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком; ножки были такие тоненькие... А зато сзади... у него болтался хвост, такой острый и длинный, как нынешние мундирные фалды; разве только по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, которые торчали на голове... можно было догадаться, что это... просто черт, которому последнюю ночь осталось бродить по белому свету и подзуживать на грехи добрых людей. Завтра же, как только ударят первые колокола к утрени, побежит он, не оглядываясь, поджав хвост, в свою берлогу"".
Предыстория:
- Министерство обороны РФ заявило, что с 12:00 пятницы до 24:00 субботы ввело временный режим прекращения огня в Украине, как приказал Путин.
- При этом россияне обстреляли пожарные части в Херсоне. Есть погибшие и раненые. Также 6 января оккупационные войска РФ обстреляли артиллерией Бахмут, в результате чего тринадцать раненых и двое погибших гражданских.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя заявление Путина, отметил, что "временное перемирие" может начаться тогда, когда российский агрессор покинет территорию Украины.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией о так называемом рождественском прекращении огня.
- Президент Владимир Зеленский считает, что Путин использует так называемое "перемирие" для того, чтобы хотя бы ненадолго остановить продвижение ВСУ на востоке.