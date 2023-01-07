Данилов прокомментировал "перемирие" от Путина словами Гоголя о черте

Секретарь СНБО Алексей Данилов проиллюстрировал объявление президентом страны-агрессора Владимиром Путиным якобы "рождественского перемирия" цитатой о черте из произведения Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством".

Источник: Данилов в Facebook

Дословно: ""Ночь перед Рождеством", 2023 год от Р.Х.: современное прочтение.

Сначала черт погрузил мир в сплошную темноту, захотел отомстить кузнецу, неслабо выгреб от Вакулы, а потом черт предложил объявить перемирие. И во всем этом как предусмотрительно гениальный Гоголь НАШ, Николай Васильевич, нарисовал детальный образ кремлевского "черта-иблиса":

"...испуганный черт бросался во все стороны, предчувствуя свою погибель, узенькая мордочка, которая беспрестанно вертелась во все стороны и нюхала все, что только попадалось, заканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком; ножки были такие тоненькие... А зато сзади... у него болтался хвост, такой острый и длинный, как нынешние мундирные фалды; разве только по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, которые торчали на голове... можно было догадаться, что это... просто черт, которому последнюю ночь осталось бродить по белому свету и подзуживать на грехи добрых людей. Завтра же, как только ударят первые колокола к утрени, побежит он, не оглядываясь, поджав хвост, в свою берлогу"".

Предыстория: