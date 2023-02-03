В курс истории российских вузов включили вторжение РФ в Украину
Российское министерство науки и высшего образования утвердило концепцию преподавания в вузах курса истории, который охватит период от Древней Руси до вторжения в Украину.
Источник: русская служба BBC
Дословно: "Необходимость нового общего "стандарта" для вузов в документе объясняют стремлением убрать "разнобой в подходах к подбору содержания, в трактовках и концепциях как истории России в целом, так и многих актуальных проблем прошлого".
Детали: Несмотря на то, что авторы указывают на "научность" исторического подхода, программа курса однозначно трактует события, как их понимает президент страны-агрессора Владимир Путин.
В частности, утверждается, что вторжение было неизбежным, поскольку руководство Украины превратило страну в так называемую "анти-Россию". Этим термином путин неоднократно оправдывал военную агрессию против Украины.
Сообщается, что в конце прошлого года в России были утверждены образовательные программы для школ. В частности, предусмотрены обязательные уроки о вторжении.
Предыстория:
- Российское Министерство просвещения сообщало, что планирует переписать учебники истории для школ уже в начале 2023 года.
- Ранее российское Минпросвещения утвердило школьную программу с курсом о войне в Украине, а также с обучением стрельбе из автомата Калашникова и бросанию гранаты.
- Учебник истории, в который будет включена информация о войне против Украины, должен появиться в российских школах со следующего учебного года – осенью 2023-го.