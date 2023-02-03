В курс истории российских вузов включили вторжение РФ в Украину

Российское министерство науки и высшего образования утвердило концепцию преподавания в вузах курса истории, который охватит период от Древней Руси до вторжения в Украину.

Источник: русская служба BBC

Дословно: "Необходимость нового общего "стандарта" для вузов в документе объясняют стремлением убрать "разнобой в подходах к подбору содержания, в трактовках и концепциях как истории России в целом, так и многих актуальных проблем прошлого".

Детали: Несмотря на то, что авторы указывают на "научность" исторического подхода, программа курса однозначно трактует события, как их понимает президент страны-агрессора Владимир Путин.

В частности, утверждается, что вторжение было неизбежным, поскольку руководство Украины превратило страну в так называемую "анти-Россию". Этим термином путин неоднократно оправдывал военную агрессию против Украины.

Сообщается, что в конце прошлого года в России были утверждены образовательные программы для школ. В частности, предусмотрены обязательные уроки о вторжении.

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