Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В курс истории российских вузов включили вторжение РФ в Украину

Станислав ПогориловПятница, 3 февраля 2023, 17:56
Владимир Путин, фото: Getty Images

Российское министерство науки и высшего образования утвердило концепцию преподавания в вузах курса истории, который охватит период от Древней Руси до вторжения в Украину.

Источник: русская служба BBC

Дословно: "Необходимость нового общего "стандарта" для вузов в документе объясняют стремлением убрать "разнобой в подходах к подбору содержания, в трактовках и концепциях как истории России в целом, так и многих актуальных проблем прошлого".

Детали: Несмотря на то, что авторы указывают на "научность" исторического подхода, программа курса однозначно трактует события, как их понимает президент страны-агрессора Владимир Путин.

В частности, утверждается, что вторжение было неизбежным, поскольку руководство Украины превратило страну в так называемую "анти-Россию". Этим термином путин неоднократно оправдывал военную агрессию против Украины.

Сообщается, что в конце прошлого года в России были утверждены образовательные программы для школ. В частности, предусмотрены обязательные уроки о вторжении.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

Читайте УП В Google News

Темы: РосcиявойнаисторияУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоНа территории России действует группа украинских спецназовцев – СМИ

фотоУтренний обстрел Харькова: в одном из университетов серьезные разрушения

Путин в начале войны обещал не убивать Зеленского - экс-премьер Израиля

Резников может уйти из МО, на его место рассматривают Буданова - источники

обновленоРоссияне атаковали Харьков, есть "прилеты" в центре города - ОВА

Россия не способна вести "несколько крупных наступательных операций" – ISW

Все новости...
Росcия
Объем нового пакета санкций против России составит 10 млрд евро - президент Еврокомиссии
Польша: Около 40 стран готовят жесткую позицию против участия РФ и Беларуси в Олимпийских играх
Ротенберг и Тимченко получили гражданство Финляндии без проверки полиции безопасности - СМИ
Последние новости
15:16
фотоРоссияне утром обстреляли Херсон - горело здание лицея
14:56
Запрет завозить нефтепродукты в ЕС из России вступил в силу
14:39
В Одессе до 40% потребителей останутся без света - Шмыгаль
14:23
видеоБойцы ДШВ показали, как превращают в металлолом российскую технику
14:07
В ЕС предостерегли Грузию от возобновления авиасообщения с Россией на фоне заявлений правящей партии
14:03
Киевлянка рассказала, как получила приглашение на вечеринку, где издевались над девушками
13:48
Потребление электроэнергии постепенно увеличивается из-за похолодания - "Укрэнерго"
13:33
Украинские военные поехали учиться работать с системами SAMP/T
13:14
Регионы: россияне утром обстреляли Сумскую и Донецкую области
13:01
Экспорт украинской агропродукции за январь сократился на 1,3 млн тонн
Все новости...