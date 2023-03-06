РосСМИ сообщили о покушении на российского олигарха Малофеева, финансировавшего оккупантов
Российские пропагандистские СМИ сообщили, что ФСБ якобы предотвратила покушение на прокремлевского олигарха Константина Малофееваз, который финансировал российских боевиков, действующих на территории украинского Донбасса.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на ФСБ
Дословно ФСБ: "Предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля – председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева".
Детали: Сообщается, что за попыткой убийства олигарха якобы стоит "проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ один из организаторов "Русского добровольческого корпуса" гражданин России Денис Капустин".
Пропагандисты напоминают, что этот человек также участвовал "в атаке на села в Брянской области", во время которой якобы были убиты два местных жителя.
По данным ФСБ, автомобиль Малофеева планировали подорвать с помощью прикрепленного под транспортным средством взрывного устройства, как это было с убийством российской пропагандистки и дочери "идеолога Путина" Дарьи Дугиной.
Пропагандисты опубликовали видео, на котором якобы запечатлено установление взрывного устройства под машину, а также якобы его обезвреживание с помощью робота.
Также российская спецслужба заявила, что якобы в августе 2022 года предотвратила организованную Капустиным диверсию – взрыв на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области. Тогда якобы исполнители – россияне Кейнер и Ушков – были убиты.
В России против Капустина возбуждено уголовное дело по статьям "Теракт", "участие в деятельности террористической организации" и "незаконный оборот взрывчатых веществ".
Предыстория:
- В 2017 году российский прокремлевский олигарх Константин Малофеев, который подозревается в финансировании боевиков ОРДЛО, был объявлен в межгосударственный розыск.
- В июле 2020 года принадлежащий Google видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт российского консервативного телеканала "Царьград" без возможности восстановления.
- В начале февраля Окружной судья федерального суда Манхэттена разрешил прокуратуре конфисковать 5,4 миллиона долларов, принадлежащих Малофееву.
- Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что конфискованные у подсанкционного российского олигарха активы пойдут на помощь Украине.