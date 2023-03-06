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РосСМИ сообщили о покушении на российского олигарха Малофеева, финансировавшего оккупантов

Ирина БалачукПонедельник, 6 марта 2023, 10:24
РосСМИ сообщили о покушении на российского олигарха Малофеева, финансировавшего оккупантов
Константин Малофеев. Фото "РИА Новости"

Российские пропагандистские СМИ сообщили, что ФСБ якобы предотвратила покушение на прокремлевского олигарха Константина Малофееваз, который финансировал российских боевиков, действующих на территории украинского Донбасса.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на ФСБ

Дословно ФСБ: "Предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля – председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева".

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Детали: Сообщается, что за попыткой убийства олигарха якобы стоит "проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ один из организаторов "Русского добровольческого корпуса" гражданин России Денис Капустин".

Пропагандисты напоминают, что этот человек также участвовал "в атаке на села в Брянской области", во время которой якобы были убиты два местных жителя.

По данным ФСБ, автомобиль Малофеева планировали подорвать с помощью прикрепленного под транспортным средством взрывного устройства, как это было с убийством российской пропагандистки и дочери "идеолога Путина" Дарьи Дугиной. 

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Якобы момент закладки взрывчатки
Скриншот из видео 

Пропагандисты опубликовали видео, на котором якобы запечатлено установление взрывного устройства под машину, а также якобы его обезвреживание с помощью робота. 

 
Якобы процесс разминирования
Скриншот из видео

Также российская спецслужба заявила, что якобы в августе 2022 года предотвратила организованную Капустиным диверсию – взрыв на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области. Тогда якобы исполнители – россияне Кейнер и Ушков – были убиты.

В России против Капустина возбуждено уголовное дело по статьям "Теракт", "участие в деятельности террористической организации" и "незаконный оборот взрывчатых веществ".

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Темы: Росcиявойнаолигархи
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