За бороду вытаскивать не будем, но решение выполнят – Данилов о выселении УПЦ МП из Лавры
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверяет, что представители УПЦ МП покинут территорию Киево-Печерской лавры, поскольку срок аренды помещений заповедника закончился, но на это нужно время.
Источник: Данилов в эфире "Радио Свобода"
Прямая речь секретаря СНБО: "Давайте наберемся терпения. Поверьте, решение будет выполнено. Конечно, никто за бороду, за ноги или за другие члены их оттуда вытаскивать не собирается. Потому что это – проект, который был расписан в ФСБ Российской Федерации. Они имеют указание, как им вести себя".
Детали: Он добавил, что подавляющее большинство священнослужителей не понимает, в "каком они процессе участвуют".
Прямая речь Данилова: "Но я могу заявить официально, что количество людей, которые сотрудничают с ФСБ Российской Федерации, с 1-м, с 5-м, с 9-м управлением ФСБ именно в этом сообществе, к большому сожалению, очень и очень большое.
Это сложный вопрос, но мы точно его пройдем, пройдем не по той процедуре, на которую сегодня рассчитывает ФСБ РФ".
Детали: Секретарь СНБО заверил, что законы на территории Украины будут обязательно выполняться, и все граждане будут подчиняться этим законам.
Он призвал украинцев не вестись на провокации, которые "разработала ФСБ РФ с некоторыми деятелями, которые ранее были на территории нашей страны, и для этого еще имеют паспорта нашей страны".
Данилов отметил, что распространение церквей Московского патриархата в Украине с 1991 года было спецоперацией РФ – священники в рясах и с крестами приходили к мэрам городов и сел и просили землю под храм, и мэры выделяли, потому что считали это "святым делом".
Таким образом в Украине, по словам Данилова, настроили много храмов именно УПЦ МП, потому что ее попы были "гораздо ловчее" и активно проводили "спецоперацию по захвату нашей территории" именно через церковь.
Что было раньше: Представители УПЦ МП, несмотря на требование покинуть святыню 29 марта, по состоянию на утро 30 марта все же остаются в лавре и даже провели богослужение в одном из храмов.
Комиссию Министерства культуры, которая должна была проводить инвентаризацию имущества "Киево-Печерского заповедника", не пустили в лавру прихожане УПЦ МП. Их подстрекал это делать сам наместник Лавры Павел.
Он также пригрозил журналистам побить их палкой. Позже Павлу объявили подозрение и отправили под домашний арест в доме на Киевщине.
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Предыстория:
- В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве. Монахи должны были покинуть монастырь и все здания 29 марта.
- Священники УПЦ МП должны были покинуть лавру 29 марта, проведя там последнее богослужение.
- Но наместник Лавры митрополит Павел заявил, что они не планируют этого делать и подают иск против национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".
- Он также открыто угрожал президенту Украины Владимиру Зеленскому, а министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко назвал "одержимым дьявольским беснованием".
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверял, что духовенство УПЦ МП силой не будут выгонять из Киево-Печерской лавры.