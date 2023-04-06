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За бороду вытаскивать не будем, но решение выполнят – Данилов о выселении УПЦ МП из Лавры

Ирина БалачукЧетверг, 6 апреля 2023, 13:50
За бороду вытаскивать не будем, но решение выполнят – Данилов о выселении УПЦ МП из Лавры
Алексей Данилов. Фото из Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверяет, что представители УПЦ МП покинут территорию Киево-Печерской лавры, поскольку срок аренды помещений заповедника закончился, но на это нужно время.

Источник: Данилов в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь секретаря СНБО: "Давайте наберемся терпения. Поверьте, решение будет выполнено. Конечно, никто за бороду, за ноги или за другие члены их оттуда вытаскивать не собирается. Потому что это – проект, который был расписан в ФСБ Российской Федерации. Они имеют указание, как им вести себя".

Детали: Он добавил, что подавляющее большинство священнослужителей не понимает, в "каком они процессе участвуют".

Прямая речь Данилова: "Но я могу заявить официально, что количество людей, которые сотрудничают с ФСБ Российской Федерации, с 1-м, с 5-м, с 9-м управлением ФСБ именно в этом сообществе, к большому сожалению, очень и очень большое.

Это сложный вопрос, но мы точно его пройдем, пройдем не по той процедуре, на которую сегодня рассчитывает ФСБ РФ".

Детали: Секретарь СНБО заверил, что законы на территории Украины будут обязательно выполняться, и все граждане будут подчиняться этим законам.

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Он призвал украинцев не вестись на провокации, которые "разработала ФСБ РФ с некоторыми деятелями, которые ранее были на территории нашей страны, и для этого еще имеют паспорта нашей страны".

Данилов отметил, что распространение церквей Московского патриархата в Украине с 1991 года было спецоперацией РФ – священники в рясах и с крестами приходили к мэрам городов и сел и просили землю под храм, и мэры выделяли, потому что считали это "святым делом".

Таким образом в Украине, по словам Данилова, настроили много храмов именно УПЦ МП, потому что ее попы были "гораздо ловчее" и активно проводили "спецоперацию по захвату нашей территории" именно через церковь.

Что было раньше: Представители УПЦ МП, несмотря на требование покинуть святыню 29 марта, по состоянию на утро 30 марта все же остаются в лавре и даже провели богослужение в одном из храмов.

Комиссию Министерства культуры, которая должна была проводить инвентаризацию имущества "Киево-Печерского заповедника", не пустили в лавру прихожане УПЦ МП. Их подстрекал это делать сам наместник Лавры Павел. 

Он также пригрозил журналистам побить их палкой. Позже Павлу объявили подозрение и отправили под домашний арест в доме на Киевщине.

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Темы: УПЦ МПКиевДанилов
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