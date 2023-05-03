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"Все началось": Пригожин говорит, что ВСУ пошли в наступление

Татьяна ЛозовенкоСреда, 3 мая 2023, 16:02
Все началось: Пригожин говорит, что ВСУ пошли в наступление
Иллюстративное фото из Генштаба ВСУ

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что украинские защитники пошли в наступление и в ближайшее время, по его мнению, начнется "активная фаза".

Источник: Telegram-канал Пригожина 

Прямая речь: "Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось. Мы видим высокую активность вражеской авиации, высокую активность по периметру и внутри нашего фронта. 

Если внутри наш фронт мы контролируем, то по периметру, к сожалению, ситуация выглядит не лучшим образом. И поэтому наши фланги... насколько они надежны... Я пока что промолчу из вежливости.

Уже все пошло. Когда это перейдет в активную фазу? Думаю, что в ближайшее время. Возможно, в ближайшие дни".

Детали: Также Пригожин пожаловался, что "враг активизировался за пределами исторических границ Украины". Он пояснил, что имеет в виду "ситуации с поездами, беспилотниками" и прочее.

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Что этому предшествовало:

Напомним: 

  • Во вторник Пригожина поймали на лживом заявлении о смерти командующего Сил территориальной обороны ВСУ генерал-майора Игоря Танцюры.

Темы: ПригожинконтрнаступлениеВооруженные силыВагнер
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