"Все началось": Пригожин говорит, что ВСУ пошли в наступление
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что украинские защитники пошли в наступление и в ближайшее время, по его мнению, начнется "активная фаза".
Источник: Telegram-канал Пригожина
Прямая речь: "Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось. Мы видим высокую активность вражеской авиации, высокую активность по периметру и внутри нашего фронта.
Если внутри наш фронт мы контролируем, то по периметру, к сожалению, ситуация выглядит не лучшим образом. И поэтому наши фланги... насколько они надежны... Я пока что промолчу из вежливости.
Уже все пошло. Когда это перейдет в активную фазу? Думаю, что в ближайшее время. Возможно, в ближайшие дни".
Детали: Также Пригожин пожаловался, что "враг активизировался за пределами исторических границ Украины". Он пояснил, что имеет в виду "ситуации с поездами, беспилотниками" и прочее.
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Что этому предшествовало:
- 28 апреля Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подготовка Украины к контрнаступлению находится на завершающей стадии.
- 2 мая Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал США Марк Милли заявил, что украинские войска уже готовы к наступательным действиям благодаря помощи западных стран.
- Днем 3 мая президент Владимир Зеленский заявил, что "скоро будут наступательные действия".
Напомним:
- Во вторник Пригожина поймали на лживом заявлении о смерти командующего Сил территориальной обороны ВСУ генерал-майора Игоря Танцюры.