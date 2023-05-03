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РосСМИ сообщили, что в центре Москвы снова видели беспилотник и дым

Ирина БалачукСреда, 3 мая 2023, 20:02
РосСМИ сообщили, что в центре Москвы снова видели беспилотник и дым
Скриншот из google.maps

Вечером 3 мая российские паблики и пропагандистские СМИ сообщили, что в центре Москвы снова видели беспилотник, позже в Telegram-каналах публиковали видео столба дыма.

Источник: российские Telegram-каналы, пропагандистское издание RT на русском

Детали: Согласно опубликованным видео, БПЛА заметили в 17:38 в районе Большой Полянки.

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Позже также появилось видео столпа дыма, как утверждается в сообщении, "где-то в центре".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о введении с 3 мая запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в российской столице, за исключением БПЛА, используемых по решению органов государственной власти.

Сообщалось, что такое решение приняли для предотвращения несанкционированного использования дронов, которое якобы может затруднить работу правоохранительных органов.

Предыстория:

Темы: Росcиябеспилотники
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