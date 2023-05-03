РосСМИ сообщили, что в центре Москвы снова видели беспилотник и дым
Вечером 3 мая российские паблики и пропагандистские СМИ сообщили, что в центре Москвы снова видели беспилотник, позже в Telegram-каналах публиковали видео столба дыма.
Источник: российские Telegram-каналы, пропагандистское издание RT на русском
Детали: Согласно опубликованным видео, БПЛА заметили в 17:38 в районе Большой Полянки.
У російських пабліках і пропагандистських ЗМІ з'явилося відео, як стверджується, ще одного безпілотника в центрі Москви. Відео з Telegram-каналу yakimanca pic.twitter.com/Uc4YzB0CrX— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 3, 2023
Позже также появилось видео столпа дыма, как утверждается в сообщении, "где-то в центре".
Пізніше в російських пабліках також з'явилося відео стовпа диму, як стверджується в повідомленні, "десь у центрі" Москви. Відео з Telegram-каналу yakimanca pic.twitter.com/16WhjoDywk— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 3, 2023ВИДЕО ДНЯ
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о введении с 3 мая запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в российской столице, за исключением БПЛА, используемых по решению органов государственной власти.
Сообщалось, что такое решение приняли для предотвращения несанкционированного использования дронов, которое якобы может затруднить работу правоохранительных органов.
Предыстория:
- В пресс-службе Кремля заявили, что украинские беспилотники "пытались нанести удар" по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина ночью 3 мая. Так называемую атаку Кремль назвал "спланированной террористической акцией" и "покушением на президента России".
- Спикер президента Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина не располагает информацией о так называемых ночных атаках на Кремль. А то, что произошло в Москве, по его словам, очевидно является нагнетанием россиянами ситуации перед 9 мая.
- Российские депутаты сразу же призвали пустить ракеты по резиденции Зеленского.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не атаковала Путина, а воюет на своей территории и защищается от агрессора – России.