Атака на Кремль: у Путина заявили, что рассматривают разные варианты ответа
Москва рассматривает самые разные варианты ответа на якобы украинскую атаку на Кремль, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"
Прямая речь Пескова: "Москва рассматривает самые разные варианты ответа на украинскую атаку на Кремль, речь может идти только о продуманных и соответствующих интересам страны шагах".
Детали: Он также добавил, что за так называемой "атакой Украины на Кремль" якобы стоят США. Заявления Киева о непричастности к удару по Кремлю Песков назвал "абсолютно смехотворными".
Прямая речь Пескова: "Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях и о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать.
Не каждый раз Киеву дают и право в выборе средств. Это тоже зачастую диктуют из-за океана. Мы это хорошо знаем и отдаем себе в этом отчет. В Вашингтоне должны четко понимать, что мы это знаем".
Предыстория:
- В пресс-службе Кремля заявили, что украинские беспилотники "пытались нанести удар" по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина ночью 3 мая. Так называемую атаку Кремль назвал "спланированной террористической акцией" и "покушением на президента России".
- Спикер президента Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина не располагает информацией о так называемых ночных атаках на Кремль. А то, что произошло в Москве, по его словам, очевидно является нагнетанием россиянами ситуации перед 9 мая.
- Российские депутаты сразу же призвали пустить ракеты по резиденции Зеленского.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не атаковала Путина, а воюет на своей территории и защищается от агрессора – России.
- Аналитики Института изучения войны считают, что Россия, вероятно, инсценировала атаку на Кремль, чтобы донести информацию о войне до российской внутренней аудитории и создать условия для более широкой мобилизации общества.