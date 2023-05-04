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Атака на Кремль: у Путина заявили, что рассматривают разные варианты ответа

Ирина БалачукЧетверг, 4 мая 2023, 12:53
Атака на Кремль: у Путина заявили, что рассматривают разные варианты ответа
Кремль. Фото "РИА Новости"

Москва рассматривает самые разные варианты ответа на якобы украинскую атаку на Кремль, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "Москва рассматривает самые разные варианты ответа на украинскую атаку на Кремль, речь может идти только о продуманных и соответствующих интересам страны шагах".

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Детали: Он также добавил, что за так называемой "атакой Украины на Кремль" якобы стоят США. Заявления Киева о непричастности к удару по Кремлю Песков назвал "абсолютно смехотворными".

Прямая речь Пескова: "Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях и о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать.

Не каждый раз Киеву дают и право в выборе средств. Это тоже зачастую диктуют из-за океана. Мы это хорошо знаем и отдаем себе в этом отчет. В Вашингтоне должны четко понимать, что мы это знаем".

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Темы: Росcиябеспилотники
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