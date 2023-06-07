Ночевали на крыше: как происходит эвакуация из Херсона

В Херсоне продолжается эвакуация людей из-за затопления, произошедшего в результате подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции.

Источник: корреспонденты "Украинской правды" из Херсона

Детали: Корабельная площадь – одна из эвакуационных точек в городе Херсон. Там продолжают спасать людей. В этой точке в среду утром забрали около 30 человек.

58-летний Александр с улицы Первая Рыбная рассказал: "Находился со вчерашнего дня с женой на крыше дома. Затоплен по крышу".

У Херсоні триває евакуація людей із районів, які затопило через підрив росіянами Каховської ГЕС. Люди пересуваються на човнах та спецтехніці. Відео кореспондентів "Української правди" pic.twitter.com/eVN0kp4ypk — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 7, 2023

По словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, только через эту точку эвакуировали за 2 дня более 1,5 тысячи человек.

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало: В ночь на 6 июня российские военные взорвали Каховскую ГЭС, а вечером того же дня обстреляли микрорайон Остров в Херсоне, откуда из-за затопления эвакуировали людей: двое правоохранителей были ранены.

По состоянию на утро 7 июня на правобережной Херсонщине уже затоплено 1 тыс 852 дома и порядка 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, на оккупированных территориях левобережья ущерб в несколько раз больше.

Предыстория:

Читайте также: Все, что нужно знать о катастрофе на Каховской ГЭС

Эвакуация животных с Херсонщины: куда обратиться и как помочь