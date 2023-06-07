Ночевали на крыше: как происходит эвакуация из Херсона
В Херсоне продолжается эвакуация людей из-за затопления, произошедшего в результате подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции.
Источник: корреспонденты "Украинской правды" из Херсона
Детали: Корабельная площадь – одна из эвакуационных точек в городе Херсон. Там продолжают спасать людей. В этой точке в среду утром забрали около 30 человек.
58-летний Александр с улицы Первая Рыбная рассказал: "Находился со вчерашнего дня с женой на крыше дома. Затоплен по крышу".
У Херсоні триває евакуація людей із районів, які затопило через підрив росіянами Каховської ГЕС. Люди пересуваються на човнах та спецтехніці. Відео кореспондентів "Української правди" pic.twitter.com/eVN0kp4ypk— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 7, 2023
По словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, только через эту точку эвакуировали за 2 дня более 1,5 тысячи человек.
Этому предшествовало: В ночь на 6 июня российские военные взорвали Каховскую ГЭС, а вечером того же дня обстреляли микрорайон Остров в Херсоне, откуда из-за затопления эвакуировали людей: двое правоохранителей были ранены.
По состоянию на утро 7 июня на правобережной Херсонщине уже затоплено 1 тыс 852 дома и порядка 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, на оккупированных территориях левобережья ущерб в несколько раз больше.
Предыстория:
- Главное сооружение Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС на территории Херсонской области российские оккупанты захватили в первый же день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года.
- В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и саму станцию, ее не восстановить. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Подрыв Каховской ГЭС привел к техногенной экологической катастрофе. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции в реку Днепр попали по меньшей мере 150 тонн машинного масла, также начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
- За неделю до подрыва Каховской ГЭС власти России разрешили не расследовать аварии на опасных объектах, произошедшие вследствие "военных действий" и терактов.
- По предварительной информации Украины, Каховскую гидроэлектростанцию взорвала 205-я мотострелковая бригада Вооруженных сил РФ, известны и некоторые имена вероятных причастных.
- На Западе сначала сомневались относительно виновников катастрофы, но и власти США, и СМИ уже склоняются к тому, что это намеренно сделала Россия. В Главном управлении разведки Минобороны Украины имеют доказательства использования оккупантами взрывчатки для подрыва Каховской ГЭС.
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