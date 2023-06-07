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Ночевали на крыше: как происходит эвакуация из Херсона

Евгений Будерацкий, Евгений РуденкоСреда, 7 июня 2023, 12:35
Ночевали на крыше: как происходит эвакуация из Херсона
Как живет затопленный Херсон, фото Украинской правды

В Херсоне продолжается эвакуация людей из-за затопления, произошедшего в результате подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции. 

Источник: корреспонденты "Украинской правды" из Херсона

Детали: Корабельная площадь – одна из эвакуационных точек в городе Херсон. Там продолжают спасать людей. В этой точке в среду утром забрали около 30 человек. 

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58-летний Александр с улицы Первая Рыбная рассказал: "Находился со вчерашнего дня с женой на крыше дома. Затоплен по крышу".

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По словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, только через эту точку эвакуировали за 2 дня более 1,5 тысячи человек.

 
 
 
 

Этому предшествовало: В ночь на 6 июня российские военные взорвали Каховскую ГЭС, а вечером того же дня обстреляли микрорайон Остров в Херсоне, откуда из-за затопления эвакуировали людей: двое правоохранителей были ранены.

По состоянию на утро 7 июня на правобережной Херсонщине уже затоплено 1 тыс 852 дома и порядка 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, на оккупированных территориях левобережья ущерб в несколько раз больше.

Предыстория: 

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Темы: ХерсонКаховская ГЭСэвакуацияХерсонская область
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