В Израиль прибыла первая партия военной помощи из США

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что первый самолет с американским вооружением прибыл на авиабазу Неватим на юге Израиля поздно вечером во вторник.

Источник: ЦАХАЛ в соцсети Х, BBC, CNN,

Дословно: "Сотрудничество между нашими вооруженными силами является ключевой частью обеспечения региональной безопасности и стабильности во время войны".

Watch: An Israeli cargo plane lands, delivering an initial shipment of advanced weaponry from the United States to Israel. pic.twitter.com/TEv2g9gXyW