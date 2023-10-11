В Израиль прибыла первая партия военной помощи из США
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что первый самолет с американским вооружением прибыл на авиабазу Неватим на юге Израиля поздно вечером во вторник.
Источник: ЦАХАЛ в соцсети Х, BBC, CNN,
Дословно: "Сотрудничество между нашими вооруженными силами является ключевой частью обеспечения региональной безопасности и стабильности во время войны".
Watch: An Israeli cargo plane lands, delivering an initial shipment of advanced weaponry from the United States to Israel. pic.twitter.com/TEv2g9gXyW— Ministry of Defense (@Israel_MOD) October 11, 2023
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял, что Минобороны США для сдерживания агрессии готово перебросить на Ближний Восток дополнительные силы, кроме авианосца "Джеральд Форд" и нескольких эскадрилий реактивных истребителей, об отправке которых в регион уже известно.
Предыстория:
- 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, в городах вспыхнули пожары. По состоянию на вечер 8 октября количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАСа превысило 700 человек, более 2200 получили ранения.
- Авиация Израиля в ночь на 9 октября продолжила наносить удары по Сектору Газа, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". Собщалось, что военные бомбили не только дома командиров, а дома всех боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за ночь атаковала 500 объектов ХАМАС и Палестинского исламского джихада.
- ЦАХАЛ заявил, что Израиль "серьезно ослабил возможности" палестинской боевой группировки ХАМАС в результате воздушных ударов по Газе, которые продолжались до утра понедельника. Также сообщалось, что Израиль вернул под контроль все районы на границе возле сектора Газы.
- После этого ХАМАС заявил, что готов к переговорам с Израилем.
- Армия обороны Израиля заявила, что за ночь 10 октября нанесла удары по более 200 целям в Секторе Газа.
- Израильские военные заявили, что на территории Израиля нашли около 1500 тел боевиков ХАМАС после установления контроля над границей. Также СМИ сообщали, что ЦАХАЛ вывозит из Европы сотни своих военных для участия в войне.