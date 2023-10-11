В Израиль прибыла первая партия военной помощи из США

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что первый самолет с американским вооружением прибыл на авиабазу Неватим на юге Израиля поздно вечером во вторник.

Источник: ЦАХАЛ в соцсети Х, BBC, CNN,

Дословно: "Сотрудничество между нашими вооруженными силами является ключевой частью обеспечения региональной безопасности и стабильности во время войны".

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Watch: An Israeli cargo plane lands, delivering an initial shipment of advanced weaponry from the United States to Israel. pic.twitter.com/TEv2g9gXyW — Ministry of Defense (@Israel_MOD) October 11, 2023

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял, что Минобороны США для сдерживания агрессии готово перебросить на Ближний Восток дополнительные силы, кроме авианосца "Джеральд Форд" и нескольких эскадрилий реактивных истребителей, об отправке которых в регион уже известно.

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