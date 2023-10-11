До Ізраїлю прибула перша партія військової допомоги з США
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що перший літак з американським озброєнням прибув на авіабазу Неватім на півдні Ізраїлю пізно ввечері у вівторок.
Джерело: ЦАХАЛ у соцмережі Х, BBC, CNN,
Дослівно: "Співпраця між нашими збройними силами є ключовою частиною забезпечення регіональної безпеки і стабільності під час війни".
Watch: An Israeli cargo plane lands, delivering an initial shipment of advanced weaponry from the United States to Israel. pic.twitter.com/TEv2g9gXyW— Ministry of Defense (@Israel_MOD) October 11, 2023
Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден заявляв, що Міноборони США для стримування агресії готове перекинути на Близький Схід додаткові сили, окрім авіаносця "Джеральд Форд" і кількох ескадрилій реактивних винищувачів, про відправлення яких у регіон уже відомо.
Передісторія:
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі. Станом на вечір 8 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранень.
- Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня продовжила наносити удари по Сектору Газа, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС". Повідомлялося, що військові бомбили не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що за ніч атакувала 500 об'єктів ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду.
- ЦАХАЛ заявив, що Ізраїль "серйозно послабив можливості" палестинського бойового угруповання ХАМАС у результаті повітряних ударів по Газі, які тривали до ранку понеділка.
- Також повідомлялося, що Ізраїль повернув під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази.
- Після цього ХАМАС заявив, що готовий до переговорів з Ізраїлем.
- Армія оборони Ізраїлю заявила, що за ніч 10 жовтня завдала ударів по понад 200 цілях у Секторі Гази.
- Ізраїльські військові заявили, що на території Ізраїлю знайшли близько 1500 тіл бойовиків ХАМАС після встановлення контролю над кордоном.
- Також ЗМІ повідомляли, що ЦАХАЛ вивозить з Європи сотні своїх військових для участі у війні.