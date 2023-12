До Ізраїлю прибула перша партія військової допомоги з США

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що перший літак з американським озброєнням прибув на авіабазу Неватім на півдні Ізраїлю пізно ввечері у вівторок.

Джерело: ЦАХАЛ у соцмережі Х, BBC, CNN,

Дослівно: "Співпраця між нашими збройними силами є ключовою частиною забезпечення регіональної безпеки і стабільності під час війни".

Watch: An Israeli cargo plane lands, delivering an initial shipment of advanced weaponry from the United States to Israel. pic.twitter.com/TEv2g9gXyW