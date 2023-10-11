До Ізраїлю прибула перша партія військової допомоги з США

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що перший літак з американським озброєнням прибув на авіабазу Неватім на півдні Ізраїлю пізно ввечері у вівторок.

Джерело: ЦАХАЛ у соцмережі Х, BBC, CNN,

Дослівно: "Співпраця між нашими збройними силами є ключовою частиною забезпечення регіональної безпеки і стабільності під час війни".

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Watch: An Israeli cargo plane lands, delivering an initial shipment of advanced weaponry from the United States to Israel. pic.twitter.com/TEv2g9gXyW — Ministry of Defense (@Israel_MOD) October 11, 2023

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден заявляв, що Міноборони США для стримування агресії готове перекинути на Близький Схід додаткові сили, окрім авіаносця "Джеральд Форд" і кількох ескадрилій реактивних винищувачів, про відправлення яких у регіон уже відомо.

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