Князева отстранили от правосудия

Высший совет правосудия 6 февраля на 2 месяца отстранил от осуществления правосудия бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева.

Источник: ВСП в Facebook, Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram

Детали: Запрет действует до 4 апреля, в пределах срока досудебного расследования. Причина отстранения - в связи с привлечением к уголовной ответственности по подозрению в получении крупной взятки.

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Источники не сообщают фамилию судьи, но из деталей написанного следует, что речь идет именно о Князеве.

Князев, хоть и потерял должность председателя суда, остается судьей.

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