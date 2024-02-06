Князева отстранили от правосудия
Вторник, 6 февраля 2024, 11:42
Высший совет правосудия 6 февраля на 2 месяца отстранил от осуществления правосудия бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева.
Источник: ВСП в Facebook, Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram
Детали: Запрет действует до 4 апреля, в пределах срока досудебного расследования. Причина отстранения - в связи с привлечением к уголовной ответственности по подозрению в получении крупной взятки.
Реклама:
Источники не сообщают фамилию судьи, но из деталей написанного следует, что речь идет именно о Князеве.
Князев, хоть и потерял должность председателя суда, остается судьей.
Знать больше: "Черный день в истории суда". Что известно о деле главы Верховного Суда Князева
ВИДЕО ДНЯ
Предистория:
- 15 мая 2023 года во время получения второго транша в 450 тысяч долларов США глава Верховного Суда и адвокат были пойманы"на горячем". На следующий же день Пленум Верховного суда выразил недоверие Всеволоду Князеву, он лишился должности главы ВС.
- СМИ сообщали, что Всеволод Князев получал деньги от людей, которые действовали в интересах олигарха Константина Жеваго. Прессслужба Жеваго утверждала, что он не имеет отношения к даче взятки.
- 16 мая 2023 года НАБУ и САП сообщили главе Верховного Суда и адвокату о подозрении. 3 августа 2023 года о подозрении сообщили и владельцу группы "Финансы и кредит"Константину Жеваго. Расследование в отношении адвоката выделили в отдельное уголовное производство.
- 31 января Князев, за которого внесли более 18 млн грн залога, вышел из следственного изолятора.