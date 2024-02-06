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Князева отстранили от правосудия

Евгений КизиловВторник, 6 февраля 2024, 11:42
Князева отстранили от правосудия
Всеволод Князев. Фото: sud.ua

Высший совет правосудия 6 февраля на 2 месяца отстранил от осуществления правосудия бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева.

Источник: ВСП в Facebook, Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram

Детали: Запрет действует до 4 апреля, в пределах срока досудебного расследования. Причина отстранения - в связи с привлечением к уголовной ответственности по подозрению в получении крупной взятки.

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Источники не сообщают фамилию судьи, но из деталей написанного следует, что речь идет именно о Князеве.

Князев, хоть и потерял должность председателя суда, остается судьей.

Знать больше: "Черный день в истории суда". Что известно о деле главы Верховного Суда Князева

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Темы: судВерховный судувольнение
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