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Россияне попали крылатыми ракетами в объект генерации энергии на Львовщине − ОВА

Ирина БалачукСреда, 8 мая 2024, 09:02
Россияне попали крылатыми ракетами в объект генерации энергии на Львовщине − ОВА
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Под утро 8 мая российские оккупанты атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области, есть попадания в Червоноградском и Стрыйском районах, вспыхнули пожары.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram и эфире марафона новостей 

Прямая речь Козицкого: "Около 5 часов утра оккупанты попали крылатыми ракетами в объект генерации энергии в Червоноградском районе. Есть два очага возгорания. На месте работают пожарные. Привлекли спецтехнику. Угрозы для людей, которые живут поблизости, нет".

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Детали: По словам главы ОВА, еще одна российская ракета попала в объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе.

Во время второй воздушной тревоги, которую объявили в области в 06:27, оккупанты атаковали Львовщину "Кинжалами". Козицкий отметил, что критическая и жилая инфраструктура не пострадали.

"По состоянию на этот час в нашей области обошлось без жертв и пострадавших. Все системы жизнеобеспечения Львовщины работают в штатном режиме. Информация может обновляться", − подытожил глава ОВА.

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В эфире марафона новостей Козицкий уточнил, что в Стрыйском районе есть попадание по газовой инфраструктуре, а в Червоноградском − по теплогенерирующей станции.

Позже он добавил, что, по предварительной информации, этой ночью на Львовщину залетели 12 вражеских ракет. Из них 8 воины ВК "Запад" и мобильные огневые группы сбили.

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Темы: Львовщинаракетный ударэнергетика
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