Россияне попали крылатыми ракетами в объект генерации энергии на Львовщине − ОВА
Под утро 8 мая российские оккупанты атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области, есть попадания в Червоноградском и Стрыйском районах, вспыхнули пожары.
Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram и эфире марафона новостей
Прямая речь Козицкого: "Около 5 часов утра оккупанты попали крылатыми ракетами в объект генерации энергии в Червоноградском районе. Есть два очага возгорания. На месте работают пожарные. Привлекли спецтехнику. Угрозы для людей, которые живут поблизости, нет".
Детали: По словам главы ОВА, еще одна российская ракета попала в объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе.
Во время второй воздушной тревоги, которую объявили в области в 06:27, оккупанты атаковали Львовщину "Кинжалами". Козицкий отметил, что критическая и жилая инфраструктура не пострадали.
"По состоянию на этот час в нашей области обошлось без жертв и пострадавших. Все системы жизнеобеспечения Львовщины работают в штатном режиме. Информация может обновляться", − подытожил глава ОВА.
В эфире марафона новостей Козицкий уточнил, что в Стрыйском районе есть попадание по газовой инфраструктуре, а в Червоноградском − по теплогенерирующей станции.
Позже он добавил, что, по предварительной информации, этой ночью на Львовщину залетели 12 вражеских ракет. Из них 8 воины ВК "Запад" и мобильные огневые группы сбили.
Предыстория:
- В ночь на среду Россия устроила по Украине ракетный удар. Во всех областях страны была объявлена воздушная тревога.
- В Киеве не зафиксировано пострадавших людей и разрушений. Все воздушные цели в районе столицы уничтожила противовоздушная оборона.
- Оккупанты атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Россияне били по трем теплоэлектростанциям ДТЭК, серьезно повредив оборудование.
- В результате российской ракетной атаки в Броварах Киевской области возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры, есть попадание и в Винницкой области.
- Российские оккупанты во время ночной ракетной атаки повредили объект критической инфраструктуры, 13 жилых домов и десятки гаражей в Кировоградской области, ранение получил ребенок, есть попадания и в Полтавской области.
- Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что российские войска атаковали Украину 55 ракетами различных типов и 21 ударным дроном, 59 вражеских воздушных целей удалось уничтожить.