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Россияне 30 июня атаковали Киев двумя "Искандерами" − Воздушные силы

Ирина БалачукПонедельник, 1 июля 2024, 11:38
Россияне 30 июня атаковали Киев двумя Искандерами − Воздушные силы
Последствия российской атаки в Киеве 30 июня. Фото из Telegram Киевской городской прокуратуры

30 июня российские оккупанты запустили по Киеву две крылатые ракеты "Искандер-К" − обе удалось уничтожить силами ПВО.

Источник: спикер командования Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона 1 июля 

Прямая речь Евлаша: "Вчера вечером, примерно в 19:30, враг применил крылатые ракеты "Искандер-К" по Киеву. Удалось сбить две ракеты. К сожалению, в результате падения обломков была повреждена инфраструктура".

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Детали: По словам спикера, в последнее время оккупанты преимущественно атаковали Украину ночью, но на этот раз нанесли удар под вечер, когда в теплый выходной день на улице было много людей. 

"Россия − страна-террорист и продолжает подтверждать это с каждым таким подобным ударом", − подытожил Евлаш.   

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Вечером 30 июня в Киеве и северных областях объявляли воздушную тревогу: сообщалось о пуске ракет, в Киевской области работала ПВО.
  • В Оболонском районе Киева в результате падения обломков ракеты был поврежден многоэтажный дом, возник пожар.
  • Киевская ОВА сообщала, что в области зафиксировано падение обломков вражеских ракет, есть информация о пострадавших и повреждениях зданий.
  • Утром 1 июля начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко добавил, что в результате ракетной атаки 30 июня в области пострадали три человека, среди которых один ребенок, все они госпитализированы.

Темы: Воздушные силы ВСУракетный ударКиев
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