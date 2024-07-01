Россияне 30 июня атаковали Киев двумя "Искандерами" − Воздушные силы
30 июня российские оккупанты запустили по Киеву две крылатые ракеты "Искандер-К" − обе удалось уничтожить силами ПВО.
Источник: спикер командования Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона 1 июля
Прямая речь Евлаша: "Вчера вечером, примерно в 19:30, враг применил крылатые ракеты "Искандер-К" по Киеву. Удалось сбить две ракеты. К сожалению, в результате падения обломков была повреждена инфраструктура".
Детали: По словам спикера, в последнее время оккупанты преимущественно атаковали Украину ночью, но на этот раз нанесли удар под вечер, когда в теплый выходной день на улице было много людей.
"Россия − страна-террорист и продолжает подтверждать это с каждым таким подобным ударом", − подытожил Евлаш.
Предыстория:
- Вечером 30 июня в Киеве и северных областях объявляли воздушную тревогу: сообщалось о пуске ракет, в Киевской области работала ПВО.
- В Оболонском районе Киева в результате падения обломков ракеты был поврежден многоэтажный дом, возник пожар.
- Киевская ОВА сообщала, что в области зафиксировано падение обломков вражеских ракет, есть информация о пострадавших и повреждениях зданий.
- Утром 1 июля начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко добавил, что в результате ракетной атаки 30 июня в области пострадали три человека, среди которых один ребенок, все они госпитализированы.