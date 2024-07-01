Россияне 30 июня атаковали Киев двумя "Искандерами" − Воздушные силы

30 июня российские оккупанты запустили по Киеву две крылатые ракеты "Искандер-К" − обе удалось уничтожить силами ПВО.

Источник: спикер командования Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона 1 июля

Прямая речь Евлаша: "Вчера вечером, примерно в 19:30, враг применил крылатые ракеты "Искандер-К" по Киеву. Удалось сбить две ракеты. К сожалению, в результате падения обломков была повреждена инфраструктура".

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Детали: По словам спикера, в последнее время оккупанты преимущественно атаковали Украину ночью, но на этот раз нанесли удар под вечер, когда в теплый выходной день на улице было много людей.

"Россия − страна-террорист и продолжает подтверждать это с каждым таким подобным ударом", − подытожил Евлаш.

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