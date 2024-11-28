Нидерланды объявили о передаче Украине трех пусковых установок ЗРК Patriot
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс 28 ноября сообщил о передаче Украине трех пусковых установок ЗРК Patriot. Он отметил, что украинцев ждет тяжелая зима, ведь разрушительные авиаудары России продолжаются.
Источник: Брекельманс в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"
Прямая речь: "Именно поэтому мы передали три пусковые установки Patriot. Они спасают жизни и защищают жизненно важную инфраструктуру. Остановить российскую агрессию было и остается в наших общих интересах".
Oekraïners gaan een zware winter tegemoet, want de verwoestende luchtaanvallen gaan maar door.— Ruben Brekelmans (@DefensieMin) November 28, 2024
Daarom leverden we 3 Patriot-lanceerbuizen. Dit redt mensenlevens en beschermt vitale infrastructuur.
Het is en blijft in ons gezamenlijk belang de Russische agressie tegen te houden. pic.twitter.com/J5yEcq3V11
Что предшествовало:
- В сентябре Брекельманс анонсировал, что Нидерланды планируют "очень скоро" поставить Украине три пусковые установки к комплексу Patriot.
- В конце лета тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что некоторые обещанные Украине системы Patriot задерживаются, и призвал партнеров ускорить этот процесс.