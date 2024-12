Нидерланды объявили о передаче Украине трех пусковых установок ЗРК Patriot

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс 28 ноября сообщил о передаче Украине трех пусковых установок ЗРК Patriot. Он отметил, что украинцев ждет тяжелая зима, ведь разрушительные авиаудары России продолжаются.

Источник: Брекельманс в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Именно поэтому мы передали три пусковые установки Patriot. Они спасают жизни и защищают жизненно важную инфраструктуру. Остановить российскую агрессию было и остается в наших общих интересах".

Oekraïners gaan een zware winter tegemoet, want de verwoestende luchtaanvallen gaan maar door.



Daarom leverden we 3 Patriot-lanceerbuizen. Dit redt mensenlevens en beschermt vitale infrastructuur.



Het is en blijft in ons gezamenlijk belang de Russische agressie tegen te houden. pic.twitter.com/J5yEcq3V11