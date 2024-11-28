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Нидерланды объявили о передаче Украине трех пусковых установок ЗРК Patriot

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 28 ноября 2024, 13:39
Нидерланды объявили о передаче Украине трех пусковых установок ЗРК Patriot
Фото: Брекельманс в соцсети Х

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс 28 ноября сообщил о передаче Украине трех пусковых установок ЗРК Patriot. Он отметил, что украинцев ждет тяжелая зима, ведь разрушительные авиаудары России продолжаются.

Источник: Брекельманс в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Именно поэтому мы передали три пусковые установки Patriot. Они спасают жизни и защищают жизненно важную инфраструктуру. Остановить российскую агрессию было и остается в наших общих интересах".

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Что предшествовало

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  • В сентябре Брекельманс анонсировал, что Нидерланды планируют "очень скоро" поставить Украине три пусковые установки к комплексу Patriot.
  • В конце лета тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что некоторые обещанные Украине системы Patriot задерживаются, и призвал партнеров ускорить этот процесс.

НидерландыPatriotпомощь Украине
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