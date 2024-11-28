Нідерланди оголосили про передачу Україні трьох пускових установок ЗРК Patriot
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс 28 листопада повідомив про передачу Україні трьох пускових установок ЗРК Patriot. Він зазначив, що на українців чекає важка зима, адже руйнівні авіаудари Росії тривають.
Джерело: Брекельманс у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"
Пряма мова: "Саме тому ми передали три пускові установки Patriot. Вони рятують життя та захищають життєво важливу інфраструктуру. Зупинити російську агресію було і залишається в наших спільних інтересах".
Oekraïners gaan een zware winter tegemoet, want de verwoestende luchtaanvallen gaan maar door.— Ruben Brekelmans (@DefensieMin) November 28, 2024
Daarom leverden we 3 Patriot-lanceerbuizen. Dit redt mensenlevens en beschermt vitale infrastructuur.
Het is en blijft in ons gezamenlijk belang de Russische agressie tegen te houden. pic.twitter.com/J5yEcq3V11
Що було раніше:
- У вересні Брекельманс анонсував, що Нідерланди планують "дуже скоро" поставити Україні три пускові установки до комплексу Patriot.
- Наприкінці літа тодішній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що деякі обіцяні Україні системи Patriot затримуються, та закликав партнерів прискорити цей процес.