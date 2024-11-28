Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нідерланди оголосили про передачу Україні трьох пускових установок ЗРК Patriot

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 28 листопада 2024, 13:39
Нідерланди оголосили про передачу Україні трьох пускових установок ЗРК Patriot
Фото: Брекельманс у соцмережі Х

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс 28 листопада повідомив про передачу Україні трьох пускових установок ЗРК Patriot. Він зазначив, що на українців чекає важка зима, адже руйнівні авіаудари Росії тривають.

Джерело: Брекельманс у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Саме тому ми передали три пускові установки Patriot. Вони рятують життя та захищають життєво важливу інфраструктуру. Зупинити російську агресію було і залишається в наших спільних інтересах".

Реклама:

Що було раніше:

РЕКЛАМА:
  • У вересні Брекельманс анонсував, що Нідерланди планують "дуже скоро" поставити Україні три пускові установки до комплексу Patriot.
  • Наприкінці літа тодішній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що деякі обіцяні Україні системи Patriot затримуються, та закликав партнерів прискорити цей процес. 

НідерландиPatriotдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: Ворог зосереджується на Покровському та Курахівському напрямках

Україна уклала з США меморандум про допомогу енергосистемі на $825 млн

Кабмін провів кадрові зміни: Шкрум призначив заступницею міністра розвитку громад

У Дніпрі арештували 19-річного водія BMW, який скоїв ДТП, де загинула дитина

Псевдоактивіст Стахів вийшов із СІЗО: прихильники внесли майже мільйонну заставу

Уряд перейменував Мінреінтеграції на Міністерство національної єдності 

Усі новини...
Патріарх РПЦ Кирил про ядерну зброю: Християни не бояться кінця світу 
Путін вже грозиться вдарити "Орєшніком" по "центрах ухвалення рішень у Києві"
Росіяни розстріляли 5 українських полонених поблизу Новодарівки на Запоріжжі
Повітряні сили про наслідки атаки РФ: збито 90% крилатих ракет, але є 12 влучань в енергооб'єкти
Останні новини
23:57
Мандзин першим в історії України одягне синій біб найкращого молодого біатлоніста
23:55
оновлюєтьсяРосійські війська атакують ударними безпілотниками
23:50
Нагородження переможців Фестивалю-премії ГРА: розповідаємо про нові тенденції в українському театрі
23:43
Новини економіки 3 грудня: реформа митниці, дата виплати "тисячі Зеленського", бронювання в "Дії"
23:38
Австрія дає 10 млн євро фонду Світового банку з підтримки України
23:32
Чай, але наркотик. Що таке кратом та чому його обмежили в Україні
23:20
Генштаб: Ворог зосереджується на Покровському та Курахівському напрямках
22:54
відеоШостий день протестів у Грузії: силовики почали жорсткий розгін біля парламенту
22:49
Раптово "зцілився" після зустрічі з прикордонниками: чоловіка викрили при спробі незаконного виїзду
22:30
ЗМІ: Трамп пожартував перед Трюдо, що Канада має стати 51-м штатом США
Усі новини...
Реклама:
Реклама: