16 загиблих в пожежі в одеському коледжі. Як у справі з'явився поет Хаєцький

Останні декілька років Одеса стала містом, де відбулись пожежі з найвищою в країні кількістю жертв.

Лише з 2017 по 2019 рік у чотирьох найбільших загинуло 35 людини. У всіх будівлях були серйозні проблеми з протипожежною безпекою. Наймасштабнішою за кількістю загиблих була остання трагедія в одеському коледжі.

Одним з тих, кого прокуратура вважає причетним до справи, став відомий місцевий активіст та поет Андрій Хаєцький.

Відповідальність Хаєцького у трагедії залишає багато питань – за свідченням самого чоловіка, на момент пожежі він вже не працював у коледжі. Незважаючи на серйозні проблеми зі здоров'ям, він був єдиним з чотирьох підозрюваних, кого відправили до СІЗО.

Лише після того, як на його захист стала культурна спільнота країни, під час розгляду апеляції суд відпустив його з-під варти.

УП розповідає, що сталося в одеському коледжі, хто такий Андрій Хаєцький та як він став підозрюваним у справі.

Жахіття пожежної безпеки. Трагедія в одеському коледжі

Близько 10 ранку 4 грудня 2019 року на третьому поверсі навчального корпусу Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. На цей час у навчальному закладі перебувало близько 400 людей.

Від самого початку було зрозуміло, що вона матиме тяжкі наслідки – горіло близько тисячі кв.м, конструкції могли обрушитися в будь-яку мить.

Того ж дня стало відомо про першу загиблу – 16-річну студентку коледжу. На той момент безвісти зникли ще 14 людей, їх так і не знайшли живими.

У підсумку пожежа забрала життя 16 людей, серед жертв – студенти, викладачі, працівники коледжу та рятувальник. Більшість з них померли через отруєння продуктами горіння.

У день трагедії батьки студентів розповіли, що у будівлі не було опалення, тому там могли використовувати електрообігрівачі.

Згодом слідство підтвердило цю версію і назвало причиною загоряння невимкнений обігрівач.

За інформацією правоохоронців, завідувачка денного відділення економіки та підприємництва коледжу Ірина Таранова пішла зі свого кабінету, зачинивши його, та залишила увімкненим тепловентилятор. Пожежа швидко поширилася на інші приміщення через горюче облицювання стін та відсутність системи пожежної безпеки.

За даними поліції, автоматичної системи оповіщення про пожежу в будівлі також не було: ні сигналізації, ні датчиків чутливості до диму та температури. Правоохоронці на місці трагедії не знайшли жодного вогнегасника – вони лежали під ліжком у коменданта.

"У плані пожежної безпеки було страшне жахіття. Вагонка на стінах, вузькі коридори, єдині сходи, старі ліфти, скупченість, захаращеність. Як таке допустили після всіх попередніх пожеж, незрозуміло", – розповідала тоді студентка коледжу.

Окрім вищезгаданої завідувачки денним відділенням, підозру отримали три людини: директор коледжу, завгосп та заступник директора Андрій Хаєцький.

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До чого тут поет Хаєцький

Андрій Хаєцький – 32-річний одеський поет і активіст. Він брав участь та організовував у місті різні літературні заходи: поетичні вечори, вуличні читання віршів, телевізійний проєкт.

У 2017-2019 роках Хаєцький працював у горезвісному коледжі – заступником директора з адміністративно-господарської роботи.

За словами захисту, він звільнився звідти за два тижні до пожежі, в листопаді 2019 року. Про це також свідчить декларація, яку чоловік подав перед звільненням. В документі зазначено, що Хаєцький виконував обов'язки до 22 листопада.

Андрій Хаєцький вийшов з СІЗО фото: Natalya Ertnova

Однак прокуратура каже, що підозрюваний перебував на посаді до 2 грудня і опікувався зокрема питаннями пожежної безпеки. Адвокати це заперечують.

Слідство свою позицію обґрунтовує зокрема наказами директора коледжу від серпня минулого року. Документи цитували на засіданні суду.

В них йдеться, що, по-перше, Хаєцькому наказали провести перевірку пожежної безпеки учбових приміщень. По-друге, він очолював комісію, яка мала проконтролювати стан протипожежного режиму.

Захист у суді говорив, що ці документи є лише проєктами наказів.

Також прокуратура посилалася на акт тієї ж комісії, що будівля відповідає протипожежним вимогам і її можна використовувати.

Цей висновок, за даними слідства, був неправдивим. І підписував його нібито особисто Хаєцький як голова комісії.

Правоохоронці також кажуть, що за своєю посадовою інструкцією, Хаєцький був відповідальним за техніку безпеки.

Адвокат це заперечує і каже, що документ, до якого апелюють їхні опоненти, був виданий ще до того, як Хаєцький вступив на посаду. А його наступниця, Світлана Соловей, є не підозрюваною, а лише свідком.

Як Хаєцький прийшов сам, поки його розшукували

Підозрюваним поет став лише через 5 місяців після трагедії – 13 травня. І спершу заочно. Поліція залишила підозру в його матері та в помешканні, де раніше жив чоловік.

15 травня правоохоронці заявили про це публічно. За три дні справу Хаєцького від'єднали від загальної і оголосили його розшук. Нібито тому, шо він переховувався.

Останнє обґрунтовують тим, що чоловіка кілька разів викликали, але він не приходив. Хоча ще в грудні адвокатка Хаєцького пообіцяла поліції, що він з'явиться тільки-но повернеться з лікування за кордоном.

"Дійсно, я подала заяву, що ми з'явимось, – говорила в суді адвокат Юлія Токаєва про свою грудневу обіцянку слідству. – Але з'явитись можна тоді, коли вас викликають. А нас в подальшому не викликали".

Не викликали – бо, за твердженнями захисту, Хаєцький вже давно не живе за тією адресою, куди надсилали повістки. Документи згодом повертались поштою до поліції.

Крім того, Хаєцького не шукали в комунальному підприємстві при облдержадміністрації, де він останнім часом офіційно працює. Поліція навіть не намагалась встановити місце роботи підозрюваного, звернувшись у податкову.

Слідство хотіло також отримати від суду довзіл на затримання Хаєцького, однак не встигло. 21 травня він самостійно прийшов із адвокатом до слідчого. Наступного дня, також добровільно, прийшов на засідання суду.

Попри це слідство продовжувало говорити, що чоловік переховувався, і на засіданні його арештували. Прокуратура навіть хотіла дати підозрюваному альтернативу у вигляді застави. Але суд обрав найбільш жорсткий запобіжний захід.

Незважаючи і на проблеми Хаєцького зі здоров'ям: він має штучний клапан у серці, з дитинства – інвалідність 3 групи. Під час суду чоловікові стало погано, а під час розгляду апеляції він, за словами захисту, перебував у медичній частині СІЗО.

Адвокатка Хаєцького писала у facebook, що слідчий не з'ясував реально відповідальних осіб:

"Я так розумію, що прокуратура Одеської області та начальник слідчого управління вирішили, що достатньо буде "гарної картинки" і не треба проводити повноцінне розслідування".

Як за одеські пожежі (не)летять голови

Питання пожежної безпеки та безкарності для керівництва відповідальних органів в Одесі і справді стоїть досить гостро.

Окрім трагедії в коледжі, у 2017 та 2019 роках у місті сталося ще три великі пожежі. Їх жертвами стали 35 людини. У всіх випадках в будівлях були різноманітні проблеми з протипожежною безпекою.

В дитячому таборі "Вікторія", де загинуло троє дітей, за версією міжнародних експертів причиною загоряння став невимкнений кип'ятильник та грубі порушення – використання сильно горючих матеріалів під час будівництва дерев'яного корпусу, незаповнені проміжки між стінами. Через це корпус згорів вщент за півгодини.

У червні 2019 року пожежа в обласній психлікарні забрала життя 7 людей. Розслідування у цій справі триває за фактом самої трагедії, тобто поки без підозрюваних.

У матеріалах справи серед причини значиться лише "порушення вимог законодавства про пожежну безпеку". При цьому працівники ДСНС у своєму акті причиною називали занесення вогню ззовні.

Двоповерховий готель "Токіо-Стар", де згоріло 9 постояльців, був переобладнаний з колишнього трамвайного депо, а деякі з його 270 номерів навіть не мали вікон.

Всі ці випадки викликають запитання до роботи одеського ДСНС.

До останнього офіційне слідство покладало провину лише на працівників закладів, де ставались пожежі: виховательку і директора дитячого табору, власника готелю. Голови у службі з надзвичайних ситуацій полетіли лише після півтора десятка загиблих у коледжі.

На трагедію відреагували у Києві. Володимир Зеленський дав завдання чиновникам – перевірити стан пожежної безпеки загалом по країні, у місцях скупчення людей. Тодішній прем'єр Олексій Гончарук особисто приїжджав на місце пожежі і потім зажадав відсторонення керівництва ДСНС на час розслідування.

Відстороненням не обійшлось. За два тижні начальник управління служби ДСНС Одещини Віктор Федорчак та його заступник Михайло Вовк були звільнені. А за місяць Федорчаку вручили підозру у "неналежному виконанні своїх службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки". Справу, де він фігурує, відкрили ще після пожежі в психіатричному центрі.

Він керував обласними "надзвичайниками" з 2015 року. І згадані 4 масштабні пожежі сталися за його каденції.

У матеріалах справи йдеться, що перевірки у "Вікторії" виявили порушення. Керівництво табору ці порушення не виправило, і йому це зійшло з рук – ДСНС не намагалось змусити табір реагувати, зокрема зупинивши його роботу через суд.

Після пожежі Одеська міська рада видала кілька розпоряджень для перевірки дотримання пожежної безпеки в закладах освіти, охорони здоров'я, культури та соцзахисту.

За словами слідства, міський голова Геннадій Труханов протягом 2017-2018 року дав кілька доручень "щодо додержання вимог правил пожежної безпеки".

Але Федорчак ними знехтував, "не зробив належних висновків" про недоліки у протипожежному нагляді, "самоусунувся від виконання службових обов'язків" і доручив стежити за покаранням порушників своєму заступнику.

Все це призвело до нових фактів загибелі людей. Зокрема, як зазначено в матеріалах справи, порушення фіксували і в центрі психічного здоров'я, і в "Токіо Стар", і в коледжі. Однак знову і знову порушникам все сходило з рук. Це тягнулось роками.

Про завершення розслідування у справі Федорчака поки не повідомлялось. У березні його строки продовжили до липня. Сам ексчиновник – під нічним домашнім арештом.

За статтею, яку інкримінують Федорчаку, покарання може сягати 2-5 років в'язниці зі штрафом та позбавленням права обіймати певні посади.

У справі щодо безпосередньо пожежі в коледжі спершу було двоє підозрюваних: директорка та завгосп. Остання, Тетяна Фоміч, зараз під нічним домашній арештом. Керівницю навчального закладу, Любов Кочергу, лише відсторонили.

Завідувачка денного відділення економіки та підприємництва отримала підозру одночасно з Хаєцьким, у травні. Після цього жінку відправили під цілодобовий домашній арешт.

Захист Хаєцького каже: офіційних претензій інспектору, який ставив підпис під перевірками коледжу, досі не висунули.

Знайомі поета та місцеві журналісти називають імена тих, хто нібито мав відповідати за безпеку будівлі. На їхню думку, це завгосп і співробітники коледжу, яким Хаєцький за посадовою інструкцією мав організувати навчання з пожежної безпеки. Це вже згадана Тетяна Фоміч та її попередник Олексій Коваль. Останній підозру не отримав.

Соня Лукашова, Катерина Рещук