6 травня. Як світ виходить з карантину: Трамп зібрався відкрити бізнес, у Китаї відновлюють  туризм, коронавірус знову в Лаврі

Офіційні дані, актуальні на 15:30 6 травня

Україна на карантині 56-ий день.

До можливого поступового виходу з карантину лишається трохи більше двох тижнів, а вже з 11-го травня почнуться суттєві послаблення.

Умови пом’якшення карантину мають оприлюднити ввечері 6 травня.

Україна перебуває на піку захворюваності, стверджує прем’єр-міністр. Пік має завершитися 8-9 травня. Це означатиме початок завершення епідемії коронавірусу.

Масових заходів до 8 і 9 травня в Україні цьогоріч не буде. Прем’єр просить голів ОДА або їхніх заступників індивідуально "відзначити" ветеранів.

З початку карантину статус безробітного в Україні отримали 156 тисяч людей. Кількість вакансій на ринку нині на 60% менша, ніж на цей же час 2019 року.

За весь час епідемії в Україні зафіксували 13 184 інфікованих коронавірусом.

2 097 з них уже одужали, 327 людей – померли.

Буковина зберігає статус лідера за кількістю інфікованих, має майже дві тисячі випадків – 1 985.

Після першого за 8 днів зниження кількості добових хворих по всій країні до позначки менше 400 їхнє число знов підстрибнуло до майже 500. Упродовж 5 травня зареєстрували 487 нових хворих.

У ЗСУ за добу один новий випадок інфікування, усього з початку епідемії – 81 хворий. На фронті – жодного хворого з початку епідемії.

МОЗ дозволив випробувати засіб "Біовен" для боротьби з коронавірусом у 5 лікарнях. Це заклади Києва та Київської області, Львова та Одеси.

Що відбувалося в регіонах:

У Полтаві півсотні людей мітингували з вимогою відкрити речові ринки.

"Я отримав 25 ящиків товару, коли нас закрили. Один коштує близько 200 доларів, мені потрібно віддати ці гроші. З чого мені їх віддавати? Сезон минув, але в мене залишилися зобов’язання перед постачальником", – ділиться учасник мітингу, підприємець Дмитро Занько.

У тимчасово окупованому Криму, за даними окупантів, добовий стрибок хворих – 32 випадки, усього 160 інфікованих з початку пандемії. У Севастополі – 106.

Ситуація з COVID-19 на окупованому сході: на Донеччині 142 хворих, на Луганщині – 162.

Повідомляють про спалах коронавірусу в одній з лікарень окупованого Луганська, яка є профільною для прийому пацієнтів з COVID-19.

За динамікою зміни кількості хворих в Україні та в кожній області стежте на картах і графіках "Української правди".

Політична підтримка бізнесу. МЗС розробляє процедуру, за якою українські компанії-члени ради експортерів та інвесторів при міністерстві зможуть разом з очільником МОЗ літати до різних країн. Їм допомагатимуть організовувати потрібні для розвитку бізнесу зустрічі.

Авіаперельоти. Влітку в Україні спробують відновити внутрішнє авіасполучення, повноцінні міжнародні перельоти поновлювати не будуть.

Львів і лікарні. З 11 травня у місті розширять відновлений перелік медичних послуг: почнуть надавати консультації в поліклініках, фізпроцедури та проводити лабораторні дослідження.

Чернівці та місцеві підприємці. Міська влада запустила кампанію на підтримку місцевих бізнесів зі слоганами "Купуй ЧЕРНІВЕЦЬКЕ", Made in Chernivtsi", Я підтримую ЧЕРНІВЕЦЬКЕ, а ТИ?". У межах кампанії створять інтернет-каталог з переліком продукції підприємців і перекладуть його сімома мовами.

З 12 травня в місті планують відкрити магазини з непродовольчими товарами.

Посольство США в Україні оприлюднило відео, на якому їхній прес-аташе Рей Кастілло миє руки, наспівуючи українську народну пісню. Каже, вона допомагає робити це довше та ретельніше.

"Іванко, та й Іванко, сорочка вишиванка, високий та стрункий, високий та стрункий, ще й на бороді ямка!", – співає перед дзеркалом у ванній кімнаті Рей Кастілло.

Загальна кількість випадків COVID-19 у світі наближається до 3,7 млн.

Протягом доби хворих на планеті побільшало приблизно на 79 тисяч. Кількість нових випадків збільшилась після 4 діб зниження.

Найбільше інфікованих з’явилось у США, Росії, Бразилії. Росія майже наздогнала Німеччину за кількістю хворих на COVID-19

Білий дім в найближчі тижні хоче згорнути робочу групу, яка займається Covid-19, незважаючи на те, що число нових інфекцій продовжує рости на більшій частині території США.

В США вже померло більше 71 тисячі людей. Це становить чверть усіх смертей по всьому світу.

При цьому Дональд Трамп каже, що прийшов час відкрити бізнес і відновити роботу.

"Чи сильно це вплине на деяких людей? Так. Але ми повинні відкрити нашу країну, і ми повинні відкрити її скоро", – сказав Трамп.

Сам президент не надто переймається правилами захисту від COVID-19. Він був помічений без маски під час свого візиту на фабрику в Арізоні, котра якраз і виробляє захисні маски.

Війна версій щодо початку епідемії триває між Вашингтоном і Пекіном.

Китай назвав заяви про можливий витік вірусу з лабораторії в Ухані передвиборчою "політичною стратегією" республіканців і закликав припинити гру, зосередившись на боротьбі з COVID-19.

За даними CNN, соратники Дональда Трампа намагаються залучити іноземних союзників до тиску на Китай. Але навіть у США ця стратегія вже хитається, викликаючи суніви.

Головний інфекціоніст Ентоні Фаучи знову відхилив версію про походження вірусу з лабораторії.

Крім того, американський вчений Рік Брайт, який раніше говорив, що його відсторонили від роботи, помстившись за опір недоведеним лікам від COVID-19, подав офіційну скаргу як інформатор.

Він також стверджує, що адміністрація Трампа проігнорувала його попередження про вірус, а профільні служби з охорони здоров’я, можливо, применшували значення епідемії.

За підсумками останньої доби, Британія вийшла на 1 місце у Європі за кількістю загиблих від епідемії – більше 29 400 осіб.

Проте щотижневі середні показники свідчать, що з середини квітня, кількість загиблих від коронавірусу за добу стабільно знижується.

Британський уряд розробив триетапний план з послаблення обмежень, вперше введених в кінці березня.

Перша фаза послаблень включатиме відкриття невеликих магазинів і робочих місць на відкритому просторі, друга – великих торгових центрів. Паби, ресторани, готелі та розважальні центри відкриються одними з останніх.

Радник уряду Британії по боротьбі з коронавірусом, професор, епідеміолог Імперського коледжу в Лондоні Ніл Фергюсон пішов з посади через порушення режиму самоізоляції.

Після позитивного тесту на коронавірус до Фергюсона двічі приїжджала його подруга з іншої частини Лондона.

Професор, чия порада прем'єр-міністру призвела до закриття Великої Британії, сказав, що шкодує про те, що "підриває" вказівки про соціальне дистанціювання.

Країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону проходять пік захворювання і оголосили про плани обережного відкриття бізнесу. У першу чергу, йдеться про Гонконг, Південну Корею і Австралію.

Гонконг переживає вже другу хвилю коронавірусу, і вона, схоже, спадає. Загалом там відправляли на карантин більше 173 тисяч осіб (близько 2,5% населення)

В'єтнаму теж вдалось зупинити спалах суворим карантином і масовим тестуванням. Однак тепер країна стикається із серйозними економічними випробуваннями, адже 6% її ВВП складав туризм.

У той же час, китайська провінція Хубей, де зародився вірус, вже під час травневих свят прийняла 7,35 мільйонів туристів. Це значно менше, ніж минулого року, але цифри свідчать про відновлення туризму.

Про майбутнє подорожей кажуть і в інших частинах світу. Німецький комісар з туризму Томас Барейсс припустив, що громадяни країни зможуть провести літні канікули за кордоном, якщо спалах залишиться під контролем.

Водночас, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що навряд чи його співгромадяни зможуть здійснити великі закордонні поїздки цього літа.

При цьому, коли авіасполучення таки почне відновлюватись, пасажирам, ймовірно, будуть радити одягати маски. Про це сказали в Міжнародній асоціації повітряного транспорту.

Карантин продовжують послабляти європейські держави. Словаччина зняла значну частину обмежень, відкривши магазини, ресторани, готелі і церкви.

Влада Німеччини, за даними ЗМІ, планує відкривати магазини і школи, відновити чемпіонат з футболу, а в Баварії вже от-от запрацюють пивні ресторани просто неба.

Наслідки від карантину можуть бути не лише економічні. Так, італійці за цей час набрали в середньому по 2 кілограми.

Після послаблень, до яких цими вихідними вдалась Іспанія, поліція виписала 36 тисяч штрафів. Зокрема, чимало порушників було среде учасників вуличних вечірок, які не дотримувалися правил соціального дистанціювання.

Тим часом, влада Росії та Білорусі навіть під загрозою епідемії не відмовляється від стовпів пропаганди. У Москві на День перемоги пролетять 75 літаків і вертольотів, а Олександр Лукашенко запрошує глав інших держав приїхати на парад до Мінська.

Новий генетичний аналіз, проведений британським дослідниками, свідчить, що коронавірус, ймовірно, швидко поширився по всьому світу ще з кінця минулого року.

Державний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл допускає, що поодинокі випадки коронавірусу могли бути в країні ще в листопаді минулого року.

ВООЗ закликає країни досліджувати можливі ранні випадки захворювання.

В Ізраїлі створили мобільні кабіни для тестування на COVID-19, які дозволяють лікарям брати мазки без ризику зараження вірусом.

Крім того, тамтешні дослідники разом із колегами з Нідерландів кажуть, що винайшли антитіла, які можуть блокувати інфекцію і стати потенційним лікуванням до розробки вакцини.

У лабораторії Університету Флориди зімітували кашель, щоб зрозуміти, як далеко і швидко можуть поширюватись частинки, які видихає при цьому людина. Результати можна на власні очі побачити на відео. Там також видно, як це поширення зупиняє маска.

Замість балу Інституту костюма, який щороку проводили в Нью-Йорку в музеї "Метрополітен" за участі селебреті, в Twitter відбувся #HFMetGala2020.

Падемія коронавірусу та самоізоляція дозволила зробити по-справжньому демократичний захід. В ньому змогла взяти участь не світська еліта, як зазвичай, а всі охочі.

jason derulo has fallen down the stairs at the #HFMetGala2020 !!!!!! pic.twitter.com/mlwMInkrm7