Росія вбила великого агровласника Вадатурського. Хроніки війни. День 158
158-ий день Україна захищає свою територію та людей від повномасштабного наступу Росії.
Фронт тягнеться від Харківщини до Херсонщини.
Окупанти наступають на Донеччині, українська армія готується до наступу на Херсонщині.
"Українська правда" щодня фіксує найголовніші події на фронті в режимі онлайн.
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На цьому ми завершуємо наш онлайн 158-го дня війни, повернемося вже о 9 ранку.
У тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині очевидці повідомляють про потужний вибух.
Головне із звернення президента Володимира Зеленського:
- цієї доби відбувся один із найжорстокіших обстрілів Миколаєва та області за весь час повномасштабної війни. Він забрав життя Олексія Вадатурського та його дружини Раїси, засновника однієї з найбільших українських агрокомпаній "Нібулон", Героя України. Саме такі люди гарантували світу продовольчу безпеку. Так завжди було
- російська армія намагається посилити позиції в окупованих районах півдня нашої країни, збільшує активність на відповідних напрямках. Частину російських сил із їхніх позицій на сході перекидають на південь – на Херсонщину та у Запорізьку область... Але це їм там не допоможе
- підписав сьогодні декілька важливих законів: щодо надання додаткових гарантій захисту журналістам, які працюють у районах ведення бойових дій, щодо забезпечення прав і свобод ВПО, щодо захисту цивільного населення у разі надзвичайних ситуацій і воєнних дій.
У значній частині областей звучить повітряна тривога!
Посолка США в Україні Бріджит Брінк назвала неприпустими обстріл колонії в Оленівці та повідомлення про варварське поводження російських військових з українськими полоненими.
Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці є неприпустимим, як і повідомлення про варварське поводження російських військових з 🇺🇦 військовополоненими. Ми продовжуватимемо домагатися відповідальності й надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від жахливої агресії Москви.— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 31, 2022
У Лондоні пройшла акція на підтримку українських захисників.
"Просто поїхав до сусіднього села в магазин, просто "приліт", просто не доїхав". Донеччина.
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер закликав припинити виробництво електроенергії з використанням газу, адже це й так збільшує нестачу газу, викликану припиненням поставок з боку РФ.
Оновлено о 20:30. Одещину атаковано 2 ракетами типу "Іскандер", випущеними з тимчасово окупованого Криму. Наразі інформації про постраждалих немає.
❗️Росіяни вдарили ракетами по Одещині. Влучили в кар’єр. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Прокремлівський telegram-канал опублікував відео ранкового вибуху в Севастополі. На ньому видно дим, який підіймається над містом.
У неділю неподалік дунайського гирла Бистре отримав пробоїну лоцманський катер "Орлик". Він зіткнувся з вибуховим пристроєм.
Прохід гирлом Бистрим для суден тимчасово обмежено.
Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу:
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін.
На Сіверському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії противник обстріляв райони населених пунктів Гай і Сеньківка Чернігівської області та Шевченкове, Рижівка, Білопілля, Іскрисківщина і Ромашкове Сумської області. Також провів повітряну розвідку БпЛА біля Залізного Мосту на Чернігівщині.
На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Дуванка, Уди, Дементіївка, Петрівка, Прудянка, Питомник, Пришиб, Пушкарне, Руські Тишки, Протопопівка, Верхня Роганка, Коробочкине, Борщова, Старий Салтів, Руська Лозова, Слатине та Соснівка.
Завдав авіаудару неподалік Старого Салтова. Окупанти безуспішно намагалися просунутися в напрямку Гусарівки. Отримали відсіч та відійшли.
На Слов’янському напрямку ворог задіяв артилерію для обстрілів районів населених пунктів Словʼянськ, Андріївка, Долина, Довгеньке, Курулька, Гусарівка, Адамівка, Богородичне, Краснопілля, Карнаухівка, Червоне, Семиланне, Грушуваха та Червона Поляна.
На Краматорському напрямку Росія здійснювала обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах Сіверська, Калеників, Переїзного, Званівки, Виїмки, Верхньокам’янського, Кривої Луки, Спірного та Серебрянки. Завдала авіаударів поблизу Спірного та Григорівки.
В районі Серебрянки, силами розвідувальної групи, загарбники намагались виявити позиції наших військ, успіху не мав, відійшов. Задіяли для розвідки БпЛА біля Григорівки.
На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Кодема, Вершина, Травневе, Бахмут, Зайцеве, Соледар, Яковлівка, Покровське та Білогорівка.
Під прикриттям авіації намагався покращити тактичне положення в районах Вершини, Соледара, Яковлівки та Покровського. Ці плани влучним вогнем зірвали наші воїни. Після провальних штурмових дій окупанти відійшли.
На Авдіївському напрямку противник наявними засобами вогневого ураження здійснював обстріли біля Невельського, Уманського, Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків та Новобахмутівки.
Російська штурмова та армійська авіація цинічно вдарила по населених пунктах Авдіївка, Новоселівка та Юр’ївка.
Окупанти намагалися просунутися в районах Камʼянки та Пісків. Тут штурм провалився. В районі Авдіївки окремі підрозділи ворога мають частковий успіх.
На Новопавлівському напрямку артобстріли фіксувалися в районах населених пунктів Мар’їнка, Пречистівка, Велика Новосілка, Новопіль, Новосілка, Времівка, Білогір’я, Зелене Поле, Павлівка, Ольгівське, Вугледар, Новоукраїнка, Темирівка, Степногірськ, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Залізничне, Нестерянка та Малі Щербаки.
Штурмова та армійська авіація ворога завдала ударів біля Малих Щербаків, Степового, Мар’їнки та Єгорівки. Противник здійснив повітряну розвідку БпЛА поблизу Степногірська та Мирного.
Зафіксовано переміщення окремих підрозділів ворога зі Словʼянського на Запорізький напрямок.
На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні створення Силами оборони сприятливих умов для відновлення наступу.
Застосовують наявні засоби вогневого ураження для обстрілів позицій наших військ, руйнування обʼєктів цивільної та військової інфраструктури уздовж лінії зіткнення та в глибині оборони.
Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.
Українці згадують одного з найбільших агропідприємців Олексія Вадатурського. 31 липня в його будинок у Миколаєві прилетів російський снаряд. Бізнесмен із дружиною загинули.
Йому було 74 роки. Мав звання Героя України.
У 2021 році Forbes оцінив його статки в $430 млн, віддавши Вадатурському 24 місце в рейтингу найбагатших українців. Його компанії "Нібулон" – 20 місце у списку 100 найбільших компаній.
На Запоріжжі влада закликає мешканців виїжджати із зони бойових дій.
Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух:
"Є населені пункти, де 80% мешканців виїхали. Є такі, з яких люди виїхали, а зараз дехто уже повертається. Відбуваються зміни в свідомості людей. Перших обстрілів люди боялися, а зараз звикли…
Для нас є пріоритетом збереження життя людей. Якщо буде життя та здоров‘я, усе можна відбудувати. Якщо ні життя, ні здоров‘я не буде, то і відбудовувати нічого не треба буде. Тому ми прагнемо зберегти людей".
📍Херсонщина. У зоні, де тривають активні бойові дії, є повністю знищені села, у деяких громадах залишилося жити до 10 осіб.
Без світла та води деякі села вже 5 місяців, пенсії та соцвиплати у таких селах люди не отримують з березня. Люди змушені тікати на підконтрольну Україні територію, або у сусідні села.
Російські окупанти росписуються у своїх злочинах. Цього разу – у цілеспрямованому вбистві агропідприємця Олексія Вадатурського, який, вочевидь, навіть не був військовим. Кремлівські пропагандисти радісно схвалюють такі вбивства.
На окупованій частині Луганщини катастрофічна гуманітарна ситуація через те, що тіла загиблих не прибирають з вулиць.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай:
"Не прибирають біля міст тіла загиблих, і нема різниці, чи це військові, чи цивільне населення.
В Сєвєродонецьк приїхали з Росії якісь представники медичної галузі – поки що не маємо чіткої інформації. Але люди по лікарні ходять в захисних костюмах, тому що зараз почалася дуже потужна інфекція.
Якщо місцеві жителі починають пити воду зі свердловин, у них досить швидко розвиваються хвороби, і це якраз тому, що загиблих не прибрали, і продукти розкладу тіл потрапили у воду".
Як зенітно-ракетний підрозділ Повітряних сил ліквідував ворожий безпілотник
Ліван арештував судно, на борту якого може бути вкрадене з України зерно. Воно завантажене ячмінним і пшеничним борошном. Трива розслідування.
Судно було завантажено у Феодосії в окупованому Криму. За даними посольства України в Бейруті, вантаж походить із окупованих Росією територій на Запоріжжі та Херсонщині.
Офіційний представник президента Туреччини вважає, що перше судно із зерном може вирушити з України вже 1 серпня.
Ібрагім Калін:
"Кораблі готові до виходу з Одеського порту. Є подробиці, наприклад, того, як будуть виходити і з яких координат, коли увійдуть у міжнародні територіальні води, хто буде завантажувати їх, коли вони увійдуть у турецькі територіальні води. Ймовірність відправлення першого корабля завтра вранці здається високою".
July 31, 2022
Російські окупанти кажуть, що безпілотник, з якого атакували штаб Чорноморського флоту, випустили із самого ж Севастополя. Літальний апарат називають "українським безпілотником".
Наразі заявлено про 6 постраждалих, стан двох – середньої тяжкості.
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс:
"Ми бачимо всю жорстокість російських сил, які насправді багато в чому нагадують ІДІЛ, яку ми завжди називали терористичною організацією. Назвімо речі своїми іменами. Ми ж засуджуємо такі країни, як Іран, а Росія нічим не відрізняється".
Російські ракети вранці 31 липня частково зруйнувал автосервіс та Будинок друку у Немишлянському районі Харкова — перші кадри Суспільного з місця обстрілу
⚓️ Військово-морські сили України зазначають, що окупанти настільки бояться ЗСУ, що знайшли привід скасувати святкування дня ВМФ РФ, вигадавши "удар українського безпілотника" в тимчасово окупованому ворогом Севастополі
💥 Українські спецпризначенці знищили два російські БТРи та три "Урали"
"Сиділи росіяни в кущах і думали, що їх ніхто не знайде… Але "екзамен з маскування" вони не пройшли – завдяки бійцям Центру спецоперацій "А" СБУ ці окупанти тепер точно злилися з ландшафтом", – йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.
Президент країни-агресора Володимир Путін затвердив нову Морську доктрину, де назвав акваторію Чорного моря "зоною національних інтересів", а також назвав загрозою НАТО.
Настрої населення в окупованому Росією Криму змінилися: приходить розуміння того, що загроза війни на території півострова стає реальністю.
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті пролунала "ціла серія вибухів".
Під час обстрілів Миколаєва вночі 31 липня на 74 році життя загинув Герой України, власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський.
Американська компанія Maxar Tehcnologies опублікувала супутникові знімки до та після вибухів у колонії в окупованій Оленівці, де 29 липня загинули та отримали поранення українські військовополонені.
На них видно, що від вибуху зруйнована лише одна будівля, де утримували полонених, а приміщення поряд — вціліли.
Фото: Maxar Tehcnologies
По Середино-Будській громаді Сумської області ввечері 30 липня російські окупанти обстрілювали з артилерії, одна людина загинула. Вже вранці 31 липня внаслідок нових обстрілів загорілася ферма.
Ракетні удари, які російські війська завдають з території Білорусі, та заяви її самопроголошеного президента Аляксандра Лукашенка свідчать про майже повну його залежність від Росії.
Як повідомляє "Європейська правда", таку оцінку наводить у зведенні в неділю розвідка Великої Британії.
Від початку повномасштаюної війни українські військові ліквідували вже 40 830 окупантів, минулої доби – 160 загарбників.
Зведення від Генштабу:
На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи збройних сил Російської Федерації. Веде повітряну розвідку БпЛА.
Обстріляв із ствольної артилерії об’єкти інфраструктури населених пунктів Залізний Міст Чернігівської та Журавка Сумської областей.
На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії вздовж державного кордону України, здійснює систематичні обстріли позицій українських військ вздовж всієї лінії зіткнення з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення наступу підрозділів Сил оборони.
На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Харків, Слатине, Питомник, Черкаські Тишки, Федорівка, Петрівка, Рубіжне, Мосьпанове, Перемога, Асіївка, Гусарівка та Чепіль.
Вів повітряну розвідку БпЛА в районах Прудянки, Дуванки та Шаповалівки. Завдав авіаційного удару біля Старого Салтова.
В напрямку Нова Гусарівка – Гусарівка, силами розвідувальної групи, намагався уточнити розміщення позицій ЗСУ, успіху не мав, група відійшла.
На Слов’янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли поблизу Андріївки, Долини, Краснопілля, Мазанівки та Адамівка. Вів штурмові дії біля Дмитрівки, успіху не мав, відійшов.
Безуспішно намагався застосувати диверсійно-розвідувальну групу неподалік Долини, зазнав втрат і відійшов.
На Донецькому напрямку противник намагається покращити тактичне положення на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Веде штурмові дії за підтримки штурмової та армійської авіації. Намагається визначити систему оборони українських підрозділів.
На Сіверському напрямку здійснював обстріли з артилерії біля Слов’янська, Сіверська, Виїмки, Спірного та Серебрянки. Завдав авіаударів в неподалік Спірного та Григорівки.
На Бахмутському напрямку вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Перевізне, Федорівка, Яковлівка, Покровське, Весела Долина, Семигір’я, Костянтинівка та Залізне. Завдав авіаударів біля Покровського та Бахмута.
Штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямках Роти – Вершина і Покровське – Бахмут, із втратами відійшли назад.
Невдалою стала спроба дорозвідки позицій переднього краю на напрямку Стряпівка – Соледар, розвідувальну групу противника виявлено та знешкоджено. Зафіксовано ведення повітряної розвідки ворожими БпЛА біля Павлограда, Краматорська та Озерного.
На Авдіївському напрямку окупанти обстріляли райони Новокалинового, Тоненького, Опитного, Водяного, Пісків та Невельського. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Авдіївки і Новоселівки. Вів штурмові дії у напрямку Веселе – Піски та Лозівський – Піски, успіху не мав, відійшов. Противник задіяв для розвідки БпЛА в районі Покровська та Авдіївки.
На Новопавлівському напрямку здійснював обстріли в районах населених пунктів Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Золота Нива, Времівка та Новопіль. Авіаційні удари зафіксовано неподалік Степового і Малих Щербаків.
На Запорізькому напрямку активних дій ворог не вів. Обстріляв райони Чарівного, Оріхова та Кам’янського. Вів повітряну розвідку БпЛА біля Оріхова та Новояковлівки.
На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу підрозділів Сил оборони на Криворізькому напрямку. Продовжує здійснювати вогневий вплив та авіаційні удари для сковування дій наших підрозділів. Вживає заходів з поповнення втрат і посилення військ.
Здійснював обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Осокорівка, Іванівка, Токарєве, Нововоронцовка, Біла Криниця, Андріївка, Веселий Кут, Партизанське, Шевченкове, Благодатне, Українка, Прибузьке та Дніпровське. Вів повітряну розвідку позицій ЗСУ.
Призначений Росією "губернатор" окупованого Севастополя повідомив, що безпілотник атакував штаб російського флоту, в місті скасували святкові заходи до дня ВМФ окупантів.
Ситуація в регіонах станом на 8.00
Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеськїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Вінничині, Чернігівщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.
Сумщина: сьогодні з п'ятої ранку і зараз ворог обстрілює Миропільську громаду. Горять ферми, є кілька пожеж. Інформація щодо жертв та наслідків наразі відсутня; уточнюються.
Дніпропетровщина: під ударами ворога — Нікопольський та Криворізький райони. Нікопольський район ворог двічі за ніч обстріляв з "Градів", скерував на місто Нікополь 50 реактивних снарядів. Постраждала одна людина. Через обстріл у місті пошкоджені 22 приватних будинки, 7 багатоповерхівок, кілька міських установ, школа та дитячий садок. На місцевому автопідприємстві згоріло два автобуси.
Сьогодні зранку — ракетна атака на Нікополь. Дві ракети. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється.
У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. Без по жертв та руйнувань.
Харківщина: вночі окупанти завдали ударів по Немишлянському району, пошкоджена виробнича будівля. Постраждалих, попередньо, немає.
По області окупанти наносили удари по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах. Горіли відкриті території, приватні будинки, господарчі споруди.
Одна людина постраждала від обстрілів у Дергачівській громаді Харківського району.
У селі Вільхівка на міні підірвався комбайнер.
Луганщина: противник зосереджує зусилля на ураженні військових об’єктів та елементів інфраструктури, залишає населені пункти без газу і світла.
Позиції українських військ обстріляні вздовж усієї лінії зіткнення: ракетні удари - 4, арта - 15, міномети - 3, рсзв- 5, танк - 3.
Донеччина: за минулу добу — авіаудар, з артилерії, "Градів", "Ураганів" обстріляні міста і селища області, серед яких Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Миколаївка, Новогродівка, Слов’янськ, с. Вовче, с. Георгіївка, с.Максимільянівка та ін.
Пошкоджено 11 приватних житлових будинків і багатоповерхівка, відділення поліції, ринок, їдальня, випалено три поля.
За добу по області — троє загиблих, 8 поранених.
Миколаївщина: сьогодні вночі та зранку Миколаїв піддався масованому обстрілу. Напевно, найсільнішому за ці п‘ять місяців. Внаслідок обстрілу пошкоджено ряд об’єктів інфраструктури. Зокрема, готель, спортивний комплекс, два заклади освіти та СТО. Також зруйновано один приватний житловий будинок, багато пошкоджено. Попередньо, три людини отримали поранення. На місцях прильотів виникло кілька пожеж. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.
Продовжуються обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Під постійним ворожим вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та руйнувань житлових будинків уточнюється.
Херсонщина: минулої доби на території області лунали гучні вибухи та обстріли із артилерії.
У сотнях сіл області ситуація критична: розбиті дороги, знищені будинки, школи, заміновані поля та річки, пожежі у лісах, поранені та вбиті мирні люди.
два місяці як жителі більшої частини окупованої Херсонщини перебувають без мобільного зв’язку та Інтернету. У зв’язку із цим дуже важко отримати і зняти з карток зарплату та пенсію.Надійшло чимало повідомлень від жителів Херсона щодо обшуків у квартирах та приватних будинках.