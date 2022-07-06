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Окупанти готують наступ на Бахмут і Сіверськ. 133 день війни ОНЛАЙН

"Українська правда"Середа, 6 липня 2022, 09:00
колаж: Андрій Калістратенко

Триває 133-й день війни. Вся Україна живе в небезпеці російських обстрілів і наступів.

Найгарячішими точками на фронті залишаються східні регіони. 

Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що російські війська готують наступ на Бахмут і Сіверськ, проте після у боях за Лисичанськ навряд чи матимуть успіх.

На Донеччині російські війська зосередилися на взятті під контроль дороги Бахмут – Лисичанськ та спробах оволодіти Білогорівкою.

Бої точаться також на Харківщині та Миколаївщині, де Росія кидає всі сили, щоб втримати свої позиції і не дати просунутись українським захисникам.

"Українська правда" від початку повномасштабної війни розповідає про головні події в країні та світі в режимі реального часу.

Онлайн попереднього воєнного дня можна прочитати тут

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18:23

На окупованих територіях росіяни забирають з лікарень дороговартісне обладнання та лікарські препарати.

Наразі невідомо, куди вони вивозять награбоване, заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко на брифінгу 6 липня.

18:14

Загарбники мріють просто повернутися додому живими, а дії ЗСУ викликають у росіян нервові зриви і бажання лікуватися.

17:49

🇪🇺 ЄC розробляє законодавство, яке б дозволило конфіскувати підсанкційні російські активи та використовувати їх для повоєнної відбудови України — Урсула фон дер Ляєн.

 
17:35

💁🏻‍♂️ Зеленський розповів, що між ним і Генштабом немає жодних непорозумінь, а питання щодо дозволів на переміщення військовозобов’язаних – "дрібна помилка", у порівнянні з єдністю проти Росії.

17:11

😕 Товари для росіян на острові Шпіцберген, які кілька тижнів тримали на кордоні з Норвегією через санкції ЄС, пропустили й доправили до місця призначення.

16:56

Європейський Союз розробляє законодавство, яке б дозволило конфіскувати підсанкційні російські активи та використовувати їх для повоєнної відбудови України.

16:26

🛩 Правоохоронці віддали на потреби ЗСУ гелікоптер та літак, які були у власності підозрюваного у держзраді нардепа Віктора Медведчука

 
 
 
16:08

Служба безпеки України виявила факти свідомого зриву поставок медобладнання до військових госпіталів та інших медзакладів компаніями, які належать росіянину.

15:45

Збройні сили України спростували фейк російської пропаганли про знищення окупантами реактивних систем HIMARS.

 
15:24

Генштаб скасував документ про дозволи на переміщення військовозобов’язаних та відправив на доопрацювання — Залужний.

Він зазначив, що "наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів"

15:01

У Херсоні пролунав вибух, після чого поблизу залізничного вокзалу здіймається дим

Фото: Суспільне

 
14:39

🇺🇸Білий дім випустив колекційну монету, присвячену захисникам острова Зміїний🇺🇦

Монету вартістю $100 безкоштовно доставляють покупцям з України та країн НАТО, а 20% від продажів витратять на допомогу українським жінкам та дітям.

 
14:07

❗️Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному скасувати порядок отримання військовозобов’язаними дозволів на переміщення між областями України — джерела в ОП

13:39

Російські війська завдали ракетних ударів по Торецьку на Донеччині – під завалами перебуває троє людей.

13:10

"Крига скресла" на 133 день великої війни

Представники духовенства Православної Церкви України та Української Православної Церкви 5 липня провели зустріч на території Софії Київської.

Жодних деталей, зокрема, чи були ухвалені якісь рішення, наразі невідомо.

 
12:58

У Міноборони Росії стверджують, що російські війська нібито знищили дві пускові установки системи залпового вогню HIMARS виробництва США та два склади боєприпасів до них в Україні.

12:30

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що на відбудову міста треба понад 14 млрд доларів, а повне відновлення міста займе 7-10 років 😓

11:58

Українські воїни оприлюднили відео знищення російського танка на сході України 🔥

11:08

Відеосервіс Youtube та соціальну мережу Instagram відключили на території Херсонської області.

10:38

В Україні для підтримки людей на тимчасово окупованих територіях запустили проєкт "Листи любові".

Його суть в тому, щоб сповістити рідних та близьких, або підтримати незнайомців. Наприклад, повідомили маму, тата чи бабусю, з якими немає зв'язку, що все добре. 

"Живучи п’ятий місяць у постійному відчутті страху та небезпеки, вони морально втомлюються, зневірюються у власному майбутньому та почуваються безпорадними. 

"Листи любові" мають стати рятівною соломинкою для наших рідних і друзів, довести, що ми не забули про них, що ми з ними та будемо боротися за них", — розповідає організаторка Анастасія Гришко.

10:02

Росія всю ніч атакувала українські міста:

  • Сумська область: минулої доби росіяни обстріляли п'ять прикордонних громад.

По Новослобідській громаді було 10 "приходів" з міномету, пошкоджено 2 домоволодіння, вибило вікна та лінії електропередач. 

Шалигінська громада − 18 "прильотів". Також безпілотники скинули вибухівку.

Був обстріл зі стрілецької зброї та мінометів Краснопільської громади. Пошкоджено склад міндобрив.

4 міни прилетіло по Середино-Будській територіальній громаді.

Попередньо − без жертв. 

  • Харків: нічні ракетні удари – по відкритій території, адміністративній будівлі Новобаварського, Основ’янського та Київського районів. Росіяни влучили в корпус Національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.

По області обстрілювали Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони. Горіли житлові будинки та відкриті території. 

Попередньо по області за добу поранено три людини: 2 в Чугуївському районі, з них одна дитина.

  • Луганська область: тривають артобстріли позицій українських військових на адміністративному кордоні області поблизу Лисичанська у напрямі Бахмуту. Росія не припиняє "ракетний тероризм".Окупанти утверджують свою владу. 
  • Донецька область: обстріли всієї території області – Торецьк (школа, ремонтно механічний завод);

Слов’янськ 2 (житловий сектор, ринок); Бахмут,

Курахове, Красногорівка, Авдіївка (професійне технічне училище, житловий сектор, залізничний переїзд); с. Первомайське, с. Орлівка, с. Семенівка. 

Пошкоджено 26 об’єктів, в тому числі 19 житлових будинків, школа, РМЗ, ПТУ.

За добу – 6 загиблих, 21 поранений цивільний.

  • Миколаївська область: за добу були обстріли у Широківській громаді, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок, зруйновано один житловий будинок. Потерпілих немає.

У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Миколаївський район: вночі – обстріли села Нечаяне Нечаянської громади.  За попередньою інформацією одна людина загинула.

  • Херсонська область: обстріли та вибухи у Бериславського районі, там вигоріла частина пшениці та лісів. Ситуація стабільно тяжка, сотні окупованих сіл та містечок без води і світла, газу, мобільного та Інтернет зв’язку.

Знову артобстрілами та численними вибухами знищена соціальна інфраструктура у Високопільській та Нововоронцовській громадах, пошкоджено багато будинків і у сусідніх ТГ.

  • у Дніпрпетровській області російська артилерія знову била по Криворізькому району. Обстріляли Широківську громаду. У селі Шестірня пошкоджено кілька житлових будинків. Попередньо, люди  не постраждали.
  • Хмельниччина: 5 липня ввечері росіяни випустили 4 ракети по території області. Одну ракету збили українські сили ППО, уламки впали на території Шепетівського району. Три інші ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району.

В результаті вибухів одна людина поранена. Жертв немає.

09:26

Росіяни вже втратили близько 36 500 своїх військових у війні проти України – Генштаб.

Свіжі цифри:

 
09:13

Британська розвідка назвала битву за Слов'янськ на Донеччині наступною ключовою битвою у боротьбі за Донбас.

09:01

Добрий ранок, українці!

Почнемо день з новин минулої доби:

  • Україна звернулася до Туреччини з проханням перевірити ще три судна, що йдуть під прапором Росії, на наявність у них вкраденого з окупованих українських територій зерна.
  • Уряд Австралії оголосив про скасування мит на імпорт з України - цей захід набуває чинності з 4 липня.
  • Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив політичну партію "Щаслива Україна" та Комуністичну партію України.
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