Окупанти готують наступ на Бахмут і Сіверськ. 133 день війни ОНЛАЙН
Триває 133-й день війни. Вся Україна живе в небезпеці російських обстрілів і наступів.
Найгарячішими точками на фронті залишаються східні регіони.
Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що російські війська готують наступ на Бахмут і Сіверськ, проте після у боях за Лисичанськ навряд чи матимуть успіх.
На Донеччині російські війська зосередилися на взятті під контроль дороги Бахмут – Лисичанськ та спробах оволодіти Білогорівкою.
Бої точаться також на Харківщині та Миколаївщині, де Росія кидає всі сили, щоб втримати свої позиції і не дати просунутись українським захисникам.
"Українська правда" від початку повномасштабної війни розповідає про головні події в країні та світі в режимі реального часу.
На фото – литовці, які прийшли проводжати Bayraktar для України. На авіабазі в литовському місті Шяуляй зібрались близько десяти тисяч людей.
Литва збирала гроші на безпілотник, а компанія-виробник погодилася передати його безоплатно. Нині "пташка" вже в дорозі.
Ten thousand people turned up to greet Lithuanian Bayraktar and to wish him good luck in the war.— Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) July 6, 2022
Our war drone “Vanagas” is already enroute to Ukraine pic.twitter.com/VTQUzyeNh4
У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі в середу відкрилася фотовиставка Russian War Crimes House про воєнні злочини російської армії в Україні.
Вона складається з фотографій і відео. У травні цю виставку показували на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
"Луганщина на 100% не окупована. Тривають бої на околицях області. Орки продовжують нести втрати."
В окупації у Лисичанську залишилися до 12 тисяч людей.
Ірина Верещук:
"Більшості вдалося евакуюватися, і я мушу визнати, в них була можливість евакуюватися. Там залишилися люди, які з певних причин, я не буду зараз давати оцінок, але і об’єктивних, і, напевно, часто і суб’єктивних, залишилися.
І те, що зараз з ними відбувається, на жаль, це той сумний наслідок, коли люди не чули і не слухали владу, коли ми казали і влаштовували їм можливості для евакуації".
Що сказав Зеленський у вечірньому зверненні?
- Сьогодні в Харкові російським ракетним ударом був зруйнований педагогічний університет – головний корпус, лекторії, університетський музей, наукова бібліотека. Якщо давати визначення тому, що таке варварство, цей удар підходить найбільше.
- Пошкоджено цим ударом уже другий об’єкт, який присвячений Григорію Сковороді, – пам’ятник, що був на площі перед університетом. Втім, перефразовуючи найвідоміші слова Сковороди, хоч би як окупанти намагалися нас зловити, їм нас не спіймати.
- Нарешті відчувається, що дуже потужно запрацювала західна артилерія – та зброя, яку ми отримали від наших партнерів. Її точність справді така, як потрібно. Наші оборонці завдають дуже відчутних ударів по складах та інших точках, які важливі для логістики окупантів. І це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії.
- Сьогодні широкому загалу стало відомо, що на півдні нашої країни, в окупованих районах, був закритий доступ до соціальних мереж, месенджерів і YouTube. Російські сили заблокували будь-яку можливість для людей знати правду про те, що відбувається, і про наш потенціал, який ми поступово збільшуємо.
- Українські сили просуваються наразі на кількох тактичних напрямках, зокрема й на півдні – на Херсонщині, в Запорізькій області.
- Якщо у вас є можливість говорити з людьми на півдні нашої держави – з Херсоном, Генічеськом, Бердянськом, Мелітополем та іншими містами й селами, – поширюйте, будь ласка, там правду. Використовуйте будь-яку можливість, щоб сказати людям в окупованих районах, що ми про них памʼятаємо і за них ми боремося.
- Розширюємо зовнішньо-політичні напрямки для нашої держави. Вперше в історії українсько-парагвайських відносин провів розмову з Президентом Парагваю. Також сьогодні говорив з Президентом Мозамбіку.
Саме африканським країнам зараз чи не найбільше загрожує продовольча криза, яку спровокувала Росія, і маємо зробити все, щоб змусити державу-терориста розблокувати український аграрний експорт.
Жертвами російської війни регулярно стають цивільні українці, страждає невійськова інфраструктура. Зокрема, медична.
Так, від початку повномасштабної агресії ворожі снаряди пошкодили 817 медичних закладів, 122 не підлягають відновленню. Вбиті 14 медиків цивільних лікарень, ще 48 – поранені.
Окупанти знищили 85 машин "швидкої допомоги", а ще 105 захопили та вивезли в невідомому напрямку. Від обстрілів постраждали будівлі 481 аптеки, 43 аптеки зруйновані вщент.
Боєць "Азову", який повернувся з полону РФ, розповів, як окупанти намагаються вибити брехливу провокативну інформацію про керівників полку – командира Дениса Прокопенка "Редіса" та його заступника Святослава Паламара "Калину":
"Вони вчепилися, буквально, у двох-трьох людей та казали, що їм потрібна інформація на Редіса, Тавра та Калину".
До українських захисників приходили пропагандисти, котрі ставили провокативні питання. Крім того, бойовики напідпитку били українських воїнів, вимагаючи брехливу інформацію про керівників.
Голова Запорізької області натякнув на те, що на окуповних територіях українські захисники підірвали міст.
Надвечір ворог обстріляв Дніпропетровщину. Використав реактивні системи залпового вогню. Поцілили по Покровській громаді.
Троє людей поранені, один – важкий. На місцевому підприємстві зайнялась пожежа.
Під час конференції у швейцарському Лугано Україна домовилася про підтримку на суму 1,9 млрд доларів.
З цієї суми 600 млн доларів передбачено у вигляді фінансової підтримки, понад 500 млн доларів – на розвиток аграрного сектору у вигляді коштів на зберігання продукції, покращення логістики та забезпечення ліквідності для підприємств.
Крім того, Україна домовилася про надання понад 500 млн доларів для підготовки до опалювального сезону і майже 250 млн доларів для розвитку проєктів цифрової трансформації нашої країн.
Кремлівські загарбники в Донецьку кажуть про пожежу на нафтобазі
Оперативна інформація станом на 18:00
На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Тривають заходи з інженерного обладнання позицій, проводиться перевірка пунктів управління, ведеться радіоелектронна розвідка.
На Сіверському напрямку без істотних змін. Для уточнення положення наших військ ворог вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.
На Харківському напрямку противник утримує угруповання військ зі складу Західного військового округу. Ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Соснівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Циркуни, Петрівка та Мосьпанове. Завдав авіаудару поблизу Рубіжного.
Ворожі штурмові дії в напрямку Козача Лопань – Соснівка наші воїни успішно відбили.
На Слов’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення та створити умови для проведення наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ. Обстріляв із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони Дібрівного, Краснопілля, Гусарівки, Барвінкового, Карнаухівки та Великої Комишувахи.
Окупанти наступали на напрямку Довгеньке - Мазанівка. Отримали відсіч наших воїнів та, з втратами, відійшли.
На Краматорському напрямку ворог намагається оволодіти населеними пунктами Верхньокам’янське та Григорівка. Застосовує комплекси радіоелектронної боротьби. Обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Слов’янська та Верхньокам’янського. Завдав авіаударів поблизу Тетянівки та Сидорового.
На Бахмутському напрямку противник намагається покращити тактичне положення та встановити повний контроль над дорогою Бахмут – Лисичанськ. Здійснив артилерійські обстріли в районах Спірного, Виїмки та Веселого.
Наступи ворога на напрямках Миронівка – Луганське та Гольмівський – Новолуганське наші воїни зупинили та змусили окупантів відійти.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, з метою сковування наших військ, ворог обстрілював позиції наших підрозділів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Завдав авіаудару неподалік Мар’їнки.
На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі. Веде артилерійські обстріли наших військ в районах населених пунктів Олександрівка, Українка, Луч, Миколаївське, Зоря, Поляна та Біла Криниця.
У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України в морі утримується чотири носії високоточної зброї.
🇩🇪 Найбільший опозиційний блок німецького Бундестагу – ХДС/ХСС – планує ініціювати резолюцію з вимогою до федерального уряду передати в якнайшвидший термін 200 бронетранспортерів Fuchs.
На окупованих територіях росіяни забирають з лікарень дороговартісне обладнання та лікарські препарати.
Наразі невідомо, куди вони вивозять награбоване, заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко на брифінгу 6 липня.
Загарбники мріють просто повернутися додому живими, а дії ЗСУ викликають у росіян нервові зриви і бажання лікуватися.
🇪🇺 ЄC розробляє законодавство, яке б дозволило конфіскувати підсанкційні російські активи та використовувати їх для повоєнної відбудови України — Урсула фон дер Ляєн.
💁🏻♂️ Зеленський розповів, що між ним і Генштабом немає жодних непорозумінь, а питання щодо дозволів на переміщення військовозобов’язаних – "дрібна помилка", у порівнянні з єдністю проти Росії.
😕 Товари для росіян на острові Шпіцберген, які кілька тижнів тримали на кордоні з Норвегією через санкції ЄС, пропустили й доправили до місця призначення.
Європейський Союз розробляє законодавство, яке б дозволило конфіскувати підсанкційні російські активи та використовувати їх для повоєнної відбудови України.
🛩 Правоохоронці віддали на потреби ЗСУ гелікоптер та літак, які були у власності підозрюваного у держзраді нардепа Віктора Медведчука
Служба безпеки України виявила факти свідомого зриву поставок медобладнання до військових госпіталів та інших медзакладів компаніями, які належать росіянину.
Збройні сили України спростували фейк російської пропаганли про знищення окупантами реактивних систем HIMARS.
Генштаб скасував документ про дозволи на переміщення військовозобов’язаних та відправив на доопрацювання — Залужний.
Він зазначив, що "наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів"
У Херсоні пролунав вибух, після чого поблизу залізничного вокзалу здіймається дим
Фото: Суспільне
🇺🇸Білий дім випустив колекційну монету, присвячену захисникам острова Зміїний🇺🇦
Монету вартістю $100 безкоштовно доставляють покупцям з України та країн НАТО, а 20% від продажів витратять на допомогу українським жінкам та дітям.
❗️Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному скасувати порядок отримання військовозобов’язаними дозволів на переміщення між областями України — джерела в ОП
Російські війська завдали ракетних ударів по Торецьку на Донеччині – під завалами перебуває троє людей.
Російські війська завдали ракетних ударів по місту Торецьк Донецької області, під завалами перебуває троє людей. Відео з Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка pic.twitter.com/gsj8owLZau— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 6, 2022
"Крига скресла" на 133 день великої війни
Представники духовенства Православної Церкви України та Української Православної Церкви 5 липня провели зустріч на території Софії Київської.
Жодних деталей, зокрема, чи були ухвалені якісь рішення, наразі невідомо.
У Міноборони Росії стверджують, що російські війська нібито знищили дві пускові установки системи залпового вогню HIMARS виробництва США та два склади боєприпасів до них в Україні.
Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що на відбудову міста треба понад 14 млрд доларів, а повне відновлення міста займе 7-10 років 😓
Українські воїни оприлюднили відео знищення російського танка на сході України 🔥
Відеосервіс Youtube та соціальну мережу Instagram відключили на території Херсонської області.
В Україні для підтримки людей на тимчасово окупованих територіях запустили проєкт "Листи любові".
Його суть в тому, щоб сповістити рідних та близьких, або підтримати незнайомців. Наприклад, повідомили маму, тата чи бабусю, з якими немає зв'язку, що все добре.
"Живучи п’ятий місяць у постійному відчутті страху та небезпеки, вони морально втомлюються, зневірюються у власному майбутньому та почуваються безпорадними.
"Листи любові" мають стати рятівною соломинкою для наших рідних і друзів, довести, що ми не забули про них, що ми з ними та будемо боротися за них", — розповідає організаторка Анастасія Гришко.
Росія всю ніч атакувала українські міста:
- Сумська область: минулої доби росіяни обстріляли п'ять прикордонних громад.
По Новослобідській громаді було 10 "приходів" з міномету, пошкоджено 2 домоволодіння, вибило вікна та лінії електропередач.
Шалигінська громада − 18 "прильотів". Також безпілотники скинули вибухівку.
Був обстріл зі стрілецької зброї та мінометів Краснопільської громади. Пошкоджено склад міндобрив.
4 міни прилетіло по Середино-Будській територіальній громаді.
Попередньо − без жертв.
- Харків: нічні ракетні удари – по відкритій території, адміністративній будівлі Новобаварського, Основ’янського та Київського районів. Росіяни влучили в корпус Національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.
По області обстрілювали Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони. Горіли житлові будинки та відкриті території.
Попередньо по області за добу поранено три людини: 2 в Чугуївському районі, з них одна дитина.
- Луганська область: тривають артобстріли позицій українських військових на адміністративному кордоні області поблизу Лисичанська у напрямі Бахмуту. Росія не припиняє "ракетний тероризм".Окупанти утверджують свою владу.
- Донецька область: обстріли всієї території області – Торецьк (школа, ремонтно механічний завод);
Слов’янськ 2 (житловий сектор, ринок); Бахмут,
Курахове, Красногорівка, Авдіївка (професійне технічне училище, житловий сектор, залізничний переїзд); с. Первомайське, с. Орлівка, с. Семенівка.
Пошкоджено 26 об’єктів, в тому числі 19 житлових будинків, школа, РМЗ, ПТУ.
За добу – 6 загиблих, 21 поранений цивільний.
- Миколаївська область: за добу були обстріли у Широківській громаді, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок, зруйновано один житловий будинок. Потерпілих немає.
У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
Миколаївський район: вночі – обстріли села Нечаяне Нечаянської громади. За попередньою інформацією одна людина загинула.
- Херсонська область: обстріли та вибухи у Бериславського районі, там вигоріла частина пшениці та лісів. Ситуація стабільно тяжка, сотні окупованих сіл та містечок без води і світла, газу, мобільного та Інтернет зв’язку.
Знову артобстрілами та численними вибухами знищена соціальна інфраструктура у Високопільській та Нововоронцовській громадах, пошкоджено багато будинків і у сусідніх ТГ.
- у Дніпрпетровській області російська артилерія знову била по Криворізькому району. Обстріляли Широківську громаду. У селі Шестірня пошкоджено кілька житлових будинків. Попередньо, люди не постраждали.
- Хмельниччина: 5 липня ввечері росіяни випустили 4 ракети по території області. Одну ракету збили українські сили ППО, уламки впали на території Шепетівського району. Три інші ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району.
В результаті вибухів одна людина поранена. Жертв немає.
Росіяни вже втратили близько 36 500 своїх військових у війні проти України – Генштаб.
Свіжі цифри:
Британська розвідка назвала битву за Слов'янськ на Донеччині наступною ключовою битвою у боротьбі за Донбас.
Добрий ранок, українці!
Почнемо день з новин минулої доби:
- Україна звернулася до Туреччини з проханням перевірити ще три судна, що йдуть під прапором Росії, на наявність у них вкраденого з окупованих українських територій зерна.
- Уряд Австралії оголосив про скасування мит на імпорт з України - цей захід набуває чинності з 4 липня.
- Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив політичну партію "Щаслива Україна" та Комуністичну партію України.