Окупанти готують наступ на Бахмут і Сіверськ. 133 день війни ОНЛАЙН

Триває 133-й день війни. Вся Україна живе в небезпеці російських обстрілів і наступів.

Найгарячішими точками на фронті залишаються східні регіони.

Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що російські війська готують наступ на Бахмут і Сіверськ, проте після у боях за Лисичанськ навряд чи матимуть успіх.

На Донеччині російські війська зосередилися на взятті під контроль дороги Бахмут – Лисичанськ та спробах оволодіти Білогорівкою.

Бої точаться також на Харківщині та Миколаївщині, де Росія кидає всі сили, щоб втримати свої позиції і не дати просунутись українським захисникам.

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