Росія запускає ракети по Сумщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині. 132 день великої війни
Уже 132-й день вся Україна живе в небезпеці російських обстрілів і наступів.
Найгарячішими точками на фронті залишаються східні регіони. Ворог мріє встановити повний контроль над Луганщиною і вже навіть заявив, мовляв, його війська вийшли на адміністративний контроль області.
Бої точаться також на Харківщині та Миколаївщині, де Росія кидає всі сили, щоб втримати свої позиції і не дати просунутись українським захисникам.
"Українська правда" від початку повномасштабної війни розповідає про головні події в країні та світі в режимі реального часу.
Спокійної та мирної ночі, українці. Хай вона мине без тривог.
Зустрінемось зранку!
У Харкові повідомляють про вибухи. - Суспільне.Харків
В місті та області — повітряна тривога.
😁 Зібрали для вас реакції соцмереж на роз’яснення Генштабу ЗСУ щодо обмеження переміщення військовозобов'язаних.
Російські окупанти цілилися у водонапірну башту в Хмельницькій області: 3 ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району.
🔥 Протиповітряна оборона Повітряних сил 5 липня знищила дев’ять крилатих ракет, а ударна авіація — два склади боєприпасів, два взводні опорні пункти та 12 одиниць техніки окупантів.
Українські воїни показали знищення російських реактивних систем залпового вогню "Ураган".
🚢 Україна звернулася до Туреччини з проханням перевірити ще три судна, що йдуть під прапором Росії, на наявність у них вкраденого з окупованих українських територій зерна.
Протиповітряна оборона Повітряних сил збила три крилаті ракети, запущені росіянами з Чорного моря.
Президент Володимир Зеленський вимагає роз'яснення від Генерального штабу щодо порядку отримання якихось дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів.
На останніх кілометрах Луганщини досі точаться бої - Сергій Гайдай
На околиці Луганщини біля Лисичанська точаться важкі бої.
💬"Ворог задіяв багато сил і засобів, намагається постійно будувати переправи для перекидання ще більшої кількості техніки. Тим не менш, рашисти зазнають багато втрат, лікарні на окупованих територіях переповнені", - йдеться в повідомленні очільника Луганської ОВА.
Наші хоробрі захисники!
За декілька секунд по той бік слухавки почують такі бажані слова: "У мене все добре!"
Генштаб дав ще одне роз'яснення про контроль пересування військовозобов'язаних
Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки — про це заявив представник Головного управління персоналу Генштабу Олександр Хлись.
Також полковник Хлись допустив використання додатка "Дія" для військового обліку у майбутньому
Сьогодні росіяни здійснили масований обстріл Миколаєва.
Після влучання в об'єкти військової та цивільної інфраструктури, виникло дві пожежі.
Фото з місця подій від ДСНС
⚠️ Майже по всій Україні повітряна тривога.
🪖 Супутникові знімки свідчать, що за останній місяць Росія відвела від кордону з Фінляндією понад 100 одиниць важкої техніки — це збіглося в часі з початком руху Гельсінкі до НАТО.
На фото від 26 червня показані три райони скупчення військової техніки на російській базі в Алакуртті, які за травень спорожніли
В окупованому російськими військами Бердянську, що у Запорізькій області, знову чули потужні вибухи.
Зведення від Генштабу
На Волинському та Поліському напрямках продовжує зберігатися загроза ракетно-авіаційних ударів з території республіки білорусь. За наявною інформацією, в збройних силах цієї країни проводиться перевірка системи управління та оповіщення.
На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Крім того, ворог обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Мхи та завдав авіаудару поблизу Есмані.
На Харківському напрямку ворог обороняється на раніше захоплених рубежах. Застосовував танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Уди, Дементіївка, Нове, Руські Тишки, Циркуни, Кутузівка, Базалівка, Пришиб, Шевелівка та Протопопівка. Вів штурмові дії поблизу Соснівки, успіху не мав, відійшов. Завдав авіаційного удару в районі Харкова.
На Слов’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Обстріли із артилерії зафіксовано поблизу Дібровного, Долинаи та Адамівка. Ворожі штурмові дії в районі Краснопілля наші воїни успішно відбили.
На Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на взятті під контроль дороги Бахмут – Лисичанськ та спробах оволодіти населеним пунктом Білогорівка.
На Краматорському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Кривої Луки і Серебрянки. Завдав ракетно-авіаційного удару поблизу Сіверська. Тривають бої в районі Білогорівки.
На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Кодема, Покровське, Зайцеве, Залізне та Новоселівка.
За підтримки артилерії та оперативно-тактичної авіації окупанти вели штурмові дії у районах населених пунктів Спірне та Вершина, бої тривають.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому продовжуються артилерійські обстріли по лінії зіткнення. Ворог завдавав авіаційних ударів по позиціях Сил оборони в районі Авдіївки.
На Південнобузькому напрямку противник здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Потьомкіне, Іванівка, Березнегувате, Партизанське, Червона Долина, Киселівка та Мирне. Зберігається подальша загроза завдання ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.
📷Фото з війни від Сил територіальної оборони ЗСУ
За даними сил спеціальних операцій "Спротив", росіяни готують мобілізацію на півдні України, зокрема у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.
⚡В Україні заборонили "Комуністичну партію України" (дітище Петра Симоненка) та партію "Щаслива Україна" (політичний проєкт ексміністра уряду Віктора Януковича Олександра Клименка, який втік до Росії)
На війні поранили київського активіста Сергія Філімонова, лідера руху "Гонор", якого разом з Романом Ратушним у 2021 році затримали за організацію акції під Офісом президента.
Про це на фейсбук-сторінці пише адвокат та військовий Масі Найєм, якого нещодавно також поранили на фронті.
Російські космонавти на Міжнародній космічній станції (МКС) вивісили прапор псевдореспубліки "ЛНР" на честь "звільнення ЛНР". Це повідомлення обурило колишніх астронавтів NASA, які раніше перебували на МКС.
Речник МЗС Олег Ніколенк закликав виключити російських космонавтів з усіх міжнародних космічних програм:
"Російські космонавти показують прапор, під яким російські війська вбивають жінок і дітей на Донбасі і перетворюють на попіл цілі українські міста.
Росія експортує своє варварство навіть у космос – зону миру. Їх потрібно виключити з усіх міжнародних космічних програм".
Наслідки обстрілу Слов'янська
❗Важливі новини від Головнокомандувача
Дозвілля на передовій – читати історичний журнал
⚡Окупанти здійснили масований обстріл по Слов'янську. Всіх, хто у місті, влада просить залишатися в укриттях
Міністерство охорони здоров'я спростовує російські міфи про діяльність Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Маріуполі, вакцинування та хімічну зброю.
БПЛА «Орлик», який ми передали ще рік тому, досі літає та клює русню прямо у їхні дурні макітри.— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) July 5, 2022
Живучий птах, і дуже результативний :)) pic.twitter.com/sg8thzAC81
В окупованому Донецьку вибухнув склад боєприпасів – двоє людей загинули, двоє – отримали поранення.
Генеральний штаб Збройних сил України розробив Порядок надання дозволу на виїзд за межі місця проживання чи перебування громадянам України, які перебувають на військовому обліку, під час воєнного стану: він може діяти від 30 днів до року.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу продовжує вірити, що війна в Україні завершиться повним виконанням усіх завдань, які поставив президент РФ Володимир Путін 🥱
В Україні загинув ще один громадянин Франції, який воював на боці України проти російських військ.
Стали відомі наслідки ранкових обстрілів по Миколаївщині:
- по Баштанці росіяни випустили 6 ракет
- у самому Миколаєві внаслідок ранкових прильотів зруйновані житлові будинки.
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"Річкова піхота"
Журналіст Юрій Бутусов показав, як виглядала переправа через річку Сіверський Донецьк до Сєвєродонецька, поки ЗСУ ще стояли в місті.
Офіційно українська армія залишила Сєвєродонець 25 червня.
У Харкові, біля станції метро "Індустріальна", знайшли останки двох російських військових, знищених ЗСУ під час боїв за місто.
Попри воєнний стан та бойові дії, 90% випускників українських шкіл змогли отримати свідоцтва про отримання середньої освіти.
Коли Himars почали працювати в Україні 😅
Джерело: фейсбук-сторінка "Стандарти хотівших в НАТО".
На ранок 132 дня війни Росія втратила в Україні вже близько 36 350 військових.
Сьогодні київському активісту Роману Ратушному, який загинув, захищаючи Україну під Ізюмом, мало б виповнитися 25 років.
Суспільне підготувало фільм про Романа.
Росія продовжує запускати ракети по українських містах:
- Сумщина: близько 4 ранку росіяни обстріляли Шосткинську громаду
- Миколаїв: зранку окупанти нанесли ракетні удари – на місці вже працюють комунальники, медики та рятувальники. Деталей наразі немає
- Дніпропетровщина: росіяни вчергове обстріляли Зеленодольську громаду.
Ранкові прогнози щодо війни від розвідки Великої Британії:
📢 захоплення Лисичанська розширює контроль Росії практично на всю територію Луганської області
📢 на відміну від попередніх фаз війни, Росія, ймовірно, досягла досить ефективної координації між принаймні двома угрупованнями військ: Центральним і Південним
📢 українські сили, ймовірно, здебільшого відведені у хорошому стані
📢 утримувані українцями райони Сєвєродонецьк-Лисичанськ були виступом, який росіяни могли атакувати з трьох сторін. Існує реальна ймовірність того, що тепер українські сили зможуть відступити до зручнішої для оборони прямішої лінії фронту
📢 битва за Донбас характеризувалася повільними темпами наступу та масованим використанням Росією артилерії, під час якої міста зрівнялися із землею. Бої на Донеччині майже напевно продовжуватимуться в такому ж ключі.
Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу:
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору Білорусі.
На Сіверському напрямку ознак створення наступального угруповання не виявлено. Ворог з мінометіс обстріляв райони населених пунктів Мхи, Залізний Міст Чернігівської області та Шалигине Сумської області. Завдав авіаудару із вертольота Мі-24 по будівлі школи в районі населеного пункту Есмань, що на Сумщині.
На Харківському напрямку Росія основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні просування наших військ. Противник обстріляв із артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків райони населених пунктів Кутузівка, Нове, Руські Тишки, Мала Данилівка та Дементіївка. Завдав авіаційного удару по місту Харкову.
На Слов’янському напрямку загарбники з артилерії обстрілювали неподалік Краснопілля, Первомайського, Нової Миколаївки, Богородичного, Адамівки, Долини, Мазанки, Дібрівного, Чепіля та Мосьпанового. Штурм противника в напрямку населеного пункту Долина українські воїни успішно відбили. Окупантів відкинуто.
На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджені на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів. Ворог вживає заходів з відновлення транспортної інфраструктури в тилових районах.
На Краматорському напрямку росіяни обстрілювали із ствольної артилерії райони Білогорівки і Верхньокам’янського. Завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Слов’янська та Званівки.
На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії в напрямку населеного пункту Новолуганське, бойові дії тривають.
Обстрілював із ствольної артилерії райони населених пунктів Кодема, Новолуганське, Покровське, Берестове, Спірне, Івано-Дар’ївка. Завдав ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Спірного, Покровського та Шумів.
За підтримки вогню артилерії та авіації агресор відновив штурмові дії в напрямку населеного пункту Спірне, має частковий успіх, бойові дії тривають.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, та Запорізькому напрямках фіксуються обстріли українських позицій з артилерії різних калібрів вздовж лінії зіткнення. Російські окупанти вдарили авіацією по населеному пункту Авдіївка.
На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на недопущенні просування підрозділів України.
Здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лупареве, Мирне, Шевченкове, Червона Долина, Кобзарці, Партизанське, Березнегувате, Тополине, Іванівка, Потьомкине, Князівка, Добрянка, Трудолюбівка та Осокорівка. Парою вертольотів Ка-52 завдав авіаударів поблизу Зарічного та Ольгиного.