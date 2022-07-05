Росія запускає ракети по Сумщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині. 132 день великої війни

Уже 132-й день вся Україна живе в небезпеці російських обстрілів і наступів.

Найгарячішими точками на фронті залишаються східні регіони. Ворог мріє встановити повний контроль над Луганщиною і вже навіть заявив, мовляв, його війська вийшли на адміністративний контроль області.

Бої точаться також на Харківщині та Миколаївщині, де Росія кидає всі сили, щоб втримати свої позиції і не дати просунутись українським захисникам.

"Українська правда" від початку повномасштабної війни розповідає про головні події в країні та світі в режимі реального часу.

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