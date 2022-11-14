War Speeches. Російське приниження в Херсоні й на Балі

Минулий тиждень (7–13 листопада) виявився для росії нелегким.

9 листопада командування окупантів оголосило про вивід військ із правобережної Херсонщини на лівий берег Дніпра. В кремлі цей відступ назвали "маневром", покликаним зберегти життя російських солдатів. Утім, варто розуміти, що таке рішення ухвалене під натиском українських Збройних Сил, які успішно наступали на південному напрямку і вже 11 листопада звільнили Херсон.

На фоні фронтових поразок у москві вкотре заговорили про бажання вести переговори "з урахуванням реалій, які склалися" та без "попередніх умов". Однак офіційний Київ не вірить у щирість намірів росіян і наполягає: переговори можливі лише тоді, коли росія повністю виведе свої війська з окупованих територій України.

Ще однією поразкою росії стала відмова владіміра путіна брати участь у саміті країн "великої двадцятки", який невдовзі відбудеться в Індонезії.

Вочевидь, таке рішення зумовлене небажанням президента рф вчергове зазнати приниження від лідерів провідних держав світу, які через його особисту токсичність і токсичність росії уникатимуть спілкування з ним та відмовляться зробити спільне "сімейне фото", традиційне для таких заходів. путін не хоче бути "білою вороною", бо це дуже контрастує з образом "супермена", який він собі придумав.

Натомість принижуватися на Балі поїде лавров. Звісно, це не путін, але теж непогано. Можливо, після ганьби на міжнародній арені керівництво рф швидше зрозуміє, що нормальне ставлення з боку провідних держав світу можливе тільки після припинення війни проти України та звільнення окупованих територій, зокрема Криму.

російський маневр відступ із Херсона

9 листопада новий командувач російських окупаційних військ в Україні сєргєй суровікін запропонував перекинути війська на лівий берег Дніпра, тобто залишити окуповані території правобережжя Херсонської області.

Міністр оборони рф шойгу підтримав таку пропозицію і дав "зелене світло" для відступу.

У своїй доповіді суровікін зазначив: це рішення було непростим, але воно викликане бажанням зберегти життя солдатів і боєздатність угруповання військ. Крім того, російський генерал не зміг визнати факт відступу, а натомість назвав його "маневром".

Що ж, росіяни традиційно не визнають поразок, а шукають "креативних" способів назвати свій відступ так, щоб не називати його відступом. Раніше вони використовували термін "акт доброї волі": спершу – на позначення відходу з Київщини, Чернігівщини та Сумщини, а потім – з острова Зміїний.

Натомість на Харківщині росія охрестила свій відступ "згортанням та передислокацією військ".

Тепер маємо "маневр". Але, як не крути, від перестановки доданків сума не змінюється.

В Україні на російські заяви про вихід із Херсона спершу відреагували доволі стримано. Зокрема, 9 листопада Володимир Зеленський заявив, що на півдні Збройні Сили просуваються обережно, аби контрнаступ відбувався з найменшими втратами, оскільки ворог не збирається здавати позиції без бою.

Цього ж дня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що не може підтвердити або спростувати інформацію про так зване виведення російських окупаційних військ із Херсона. Водночас він повідомив, що 9 листопада українські війська звільнили 12 населених пунктів на Херсонщині.

Вже наступного дня, 10 листопада, стало відомо, що українські війська звільнили місто Снігурівка на півдні Миколаївської області та ще низку населених пунктів на херсонському напрямку.

11 листопада українські війська зайшли в Херсон, де їх дуже тепло, з квітами, українськими прапорами та сльозами зустріли місцеві мешканці, які 8 місяців чекали на ЗСУ.

У своєму зверненні Президент України назвав день повернення Херсона історичним: "Херсонці чекали. Ніколи не відмовлялися від України. Надія на Україну завжди виправдовується, і Україна завжди повертає своє. Я щасливий бачити, як люди попри всі загрози, попри репресії та знущання окупантів берегли українські прапори, вірили в Україну".

Натомість очільник Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму твіттері потролив росіян: "російська армія покидає поле бою в режимі тріатлону: біг з перешкодами, стрибки в ширину, плавання".

Після цієї поразки речнику президента рф дмітрію пєскову довелося пояснювати, чи був відступ російських військ принизливим для владіміра путіна – таке питання поставив йому іноземний журналіст. пєсков ухилився від відповіді: мовляв, одні експерти вважають так, а інші так не вважають, і сам він не коментуватиме позицій ні тих, ні інших.

Попри розмиті формулювання, те, що пєсков був змушений коментувати "приниження путіна", було для нього не надто приємним.

Події на півдні України також прокоментував одіозний колишній російський президент дмитрій медведєв. Він запропонував росіянам не тривожитися, бо росія ще поверне Херсон.

Ну-ну.

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росія хоче переговорів "з урахуванням реалій, які склалися"

Ми вже неодноразово писали, що росія хоче переговорів з Україною, аби завершити війну.

Раніше в кремлі наполягали: перемовини можливі лише на їхніх умовах, які фактично означають поразку України у війні та відмову від захоплених росією територій. Звісно, Київ на такі пропозиції не погодився і не погодиться, натомість пропонуючи свої умови, ключова з яких – виведення військ рф з усіх окупованих територій України.

Тепер, на фоні поразок на херсонському напрямку, росія може пом'якшити свою переговорну позицію або принаймні вдати готовність до поступок.

Таке припущення можна зробити після останніх заяв речниці російського мзс марії захарової: "Ми, як і раніше, відкриті до переговорів. Ми ніколи від них не відмовлялися. Ми готові їх вести, зрозуміло, з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент".

Втім, що саме означають ці нові "реалії", захарова не пояснила. Швидше за все, росія готова проковтнути втрату Херсона, який вона після фейкових "референдумів" вважає своєю територією.

Про бажання вести переговори з Україною для того, щоб швидше завершити війну, заявив також заступник очільника мзс росії сєргєй рябков, який у коментарі виданню "Комерсант" зазначив: "Я можу лише підтвердити позицію – ми до діалогу відкриті без попередніх умов. Ми до цього були готові і раніше, Київ за командою своїх західних кураторів перервав діалог, який загалом рухався вперед, розроблявся якийсь документ, зараз це все в минулому. Що далі, залежить не від нас".

В українському МЗС відреагували на російські репліки про переговори: "Заява МЗС Росії – чергова димова завіса. Російські посадовці починають згадувати про перемовини кожного разу, коли російські війська зазнають поразки на полі бою. У Москві не зацікавлені у відновленні миру в Україні. Імітуючи готовність до діалогу, РФ намагається виграти час, аби перегрупувати підрозділи, підготувати нещодавно мобілізованих росіян, вирішити питання нестачі озброєння, усунути недоліки логістики, а потім з новими силами вдатися до нових хвиль агресії. Ми це вже проходили в 2014-2015 роках", – зауважив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Водночас Володимир Зеленський застеріг від того, щоб плутати потребу росії у паузі та щире бажання мирних переговорів."Коли росія справді захоче миру, ми дійсно відчуємо і побачимо це. Але не можна бажати миру лише на словах – слів замало. Щоб зупинити війну, виведіть війська, перестаньте вбивати людей… Вони повинні відшкодувати шкоду, яку завдали, і злочинці повинні сісти", – сказав Зеленський в інтерв'ю CNN.

Разом з тим, Президент України не виключає можливості мирних переговорів з рф, але готовий говорити з "іншою росією", яка готова визнати, що вони окупанти. "Вони повинні все повернути. Землю, права, свободу, гроші. І найголовніше – справедливість", – пояснив Зеленський. Поки ж, за його словами, він не бачить бажання таких переговорів з боку росії, але двері для них не зачинені.

путін не їде на саміт G20, бо з ним ніхто не хоче спілкуватися

Речник кремля дмітрій пєсков повідомив, що рішення не їхати на саміт G20, який відбудеться 15–16 листопада в Індонезії на острові Балі, ухвалив сам російський диктатор:"Це було рішення саме глави держави, яке пов'язане з його графіком і необхідністю його перебування на території російської федерації".

Втім, які саме важливі плани російського президента заважають йому відвідати зустріч лідерів найвпливовіших країн світу, дати проведення якої були відомі ще рік тому, речник кремля не повідомив.

Можна припустити, що путін розуміє: на цьому заході з ним не спілкуватимуться більшість світових лідерів, а бути "білою вороною" йому не хочеться.

Крім цього, видання впливове американське видання Bloomberg, спираючись на свої джерела, повідомило, що причина неучасті путіна на саміті G20 пов'язана з тим, що кремль прагне захистити президента від потенційної напруженості на високому рівні після вторгнення в Україну.

Тому віддуватися замість путіна на Балі поїде очільник російського мзс сєргєй лавров. Йому теж буде нелегко, оскільки росія стала для цивілізованого світу символом токсичності. Це тезу підтверджує британське видання "The Guardian", яке повідомило, що світові лідери не візьмуть участь в офіційному "сімейному фото" під час зустрічі на саміті G20 через загальний дискомфорт у зв'язку з присутністю росії.

Що тут сказати: лаврову не позаздриш, але росія, як-не-як, сама в цьому винна. Як каже народна мудрість, "Що посієш – те й пожнеш".

Разом з тим, на саміт запросили Президента України, який підтвердив свою участь у ньому в режимі відеоконференції.

Сподіваємося, що Володимиру Зеленському вдасться заручитися підтримкою лідерів провідних країн світу, зокрема Індії та Китаю, щоб ті консолідували свої зусилля та змусили росію вивести свої війська з України.

Крім цього, в українському парламенті зареєстрували проєкт звернення до країн "Великої двадцятки" із закликом виключити рф зі складу цієї впливової групи.

Ми, звісно, ні на що не натякаємо, але у світі точно є багато гідних держав, які можуть зайняти місце росії в цьому впливовому об'єднанні.