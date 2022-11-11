Медведєв закликав росіян не панікувати через Херсон: сподівається захопити знову
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що росіянам не варто панікувати через відступ армії РФ із Херсона, він запевнив їх у тому, що всі анексовані території в результаті будуть російськими.
Джерело: Медведєв у Telegram
Пряма мова: "Поняття територіального суверенітету в нашій країні нікуди не зникло. Все повернеться додому. У Російську Федерацію.
Алармізм (тривожність – ред.) усіх небайдужих людей цілком зрозумілий, а клікушество й панікерство – ні".
Деталі: Медведєв закликав співвітчизників не давати "приводу для радості ворогові ближньому й далекому" і частіше нагадувати всім про "велич і безмежність Руського міра".
Цьому передувало: 11 листопада Міністерство оборони Росії заявило, що всі окупаційні війська вийшли з Херсона і переправилися на лівий берег Дніпра, не зазнавши при цьому жодних втрат.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Херсонська область, незважаючи на рішення військових, "залишається частиною РФ, тут немає і не може бути жодних змін".
Тим часом захисників України радісно зустрічають у звільнених селах Херсонської області і чекають у самому Херсоні.
Передісторія:
- Наприкінці вересня російські окупанти провели фіктивні й юридично нікчемні "референдуми" на окупованих територіях материкової України щодо нібито їхнього бажання стати частиною Російської Федерації.
- 30 вересня президент РФ Володимир Путін підписав "договори про приєднання до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а 5 жовтня підписав "закони про прийняття" до РФ відповідних територій.
- Із кінця жовтня під натиском ЗСУ окупанти перевозили свою окупаційну адміністрацію з Херсона на лівий берег Дніпра у Херсонській області, а також вдалися до депортації місцевих жителів.
- 9 листопада командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон, однак українська влада переконана, що в обласному центрі зберігається значне угруповання російських військових і Росія не здасть місто без бою.
- 10 листопада стало відомо, що російські окупаційні війська, відступаючи з Херсона, мінують усе, що можуть, а також підривають критичну інфраструктуру, включно з котельнями, вишками зв’язку й Антонівським мостом.
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