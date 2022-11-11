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Медведєв закликав росіян не панікувати через Херсон: сподівається захопити знову

Олена РощінаП'ятниця, 11 листопада 2022, 14:12
Дмитро Медведєв, фото партії "Единая Россия"

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що росіянам не варто панікувати через відступ армії РФ із Херсона, він запевнив їх у тому, що всі анексовані території в результаті будуть російськими.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова: "Поняття територіального суверенітету в нашій країні нікуди не зникло. Все повернеться додому. У Російську Федерацію.

Алармізм (тривожність – ред.) усіх небайдужих людей цілком зрозумілий, а клікушество й панікерство – ні".

Деталі: Медведєв закликав співвітчизників не давати "приводу для радості ворогові ближньому й далекому" і частіше нагадувати всім про "велич і безмежність Руського міра".

Цьому передувало: 11 листопада Міністерство оборони Росії заявило, що всі окупаційні війська вийшли з Херсона і переправилися на лівий берег Дніпра, не зазнавши при цьому жодних втрат.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Херсонська область, незважаючи на рішення військових, "залишається частиною РФ, тут немає і не може бути жодних змін".

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Тим часом захисників України радісно зустрічають у звільнених селах Херсонської області і чекають у самому Херсоні.

Передісторія: 

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Теми: РосіяХерсонвійнадеокупація
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