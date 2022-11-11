Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Медведєв закликав росіян не панікувати через Херсон: сподівається захопити знову

Олена РощінаП'ятниця, 11 листопада 2022, 13:12
Медведєв закликав росіян не панікувати через Херсон: сподівається захопити знову
Дмитро Медведєв, фото партії "Единая Россия"

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що росіянам не варто панікувати через відступ армії РФ із Херсона, він запевнив їх у тому, що всі анексовані території в результаті будуть російськими.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова: "Поняття територіального суверенітету в нашій країні нікуди не зникло. Все повернеться додому. У Російську Федерацію.

Реклама:

Алармізм (тривожність – ред.) усіх небайдужих людей цілком зрозумілий, а клікушество й панікерство – ні".

Деталі: Медведєв закликав співвітчизників не давати "приводу для радості ворогові ближньому й далекому" і частіше нагадувати всім про "велич і безмежність Руського міра".

Цьому передувало: 11 листопада Міністерство оборони Росії заявило, що всі окупаційні війська вийшли з Херсона і переправилися на лівий берег Дніпра, не зазнавши при цьому жодних втрат.

ВІДЕО ДНЯ

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Херсонська область, незважаючи на рішення військових, "залишається частиною РФ, тут немає і не може бути жодних змін".

Тим часом захисників України радісно зустрічають у звільнених селах Херсонської області і чекають у самому Херсоні.

Передісторія: 

Читайте також: Бої за південь. Як Росія відступає з Херсона, чому це стало можливим і скільки триватиме

Теми: РосіяХерсонвійнадеокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
Усі новини...
Реклама: