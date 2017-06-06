Аваков: Окуєва "зустріла" нападника зброєю, яку я вручив

Доброволець АТО Аміна Окуєва справді вистрілила в нападника на її чоловіка Адама Осмаєва з нагородної зброї, врученої міністром внутрішніх справ.

Це підтвердив голова МВС Арсен Аваков журналістам у вівторок у Запоріжжі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Так, Окуєва вистрілила в нападника,"зустріла його" нагородною зброєю, яку я їй вручив", – сказав він.

При цьому Аваков не повідомив подробиць розслідування справи.

"Міністр не повинен коментувати резонансні справи, тому що тепер він не займається розслідуванням", – сказав він.

Як відомо, 1 червня в Києві стався замах на учасників АТО, що служили в рядах батальйону поліції "Київ-2", Аадама Осмаєва та Аміну Окуєву.

За попередніми даними, нападник представився іноземним журналістом і заздалегідь домовився з подружжям про зустріч. Коли вони сіли в автомобіль, чоловік дістав із коробки пістолет "Глок" і вистрілив у груди Осмаєву. У відповідь Окуєва зі свого пістолета "Макарова" зробила кілька пострілів у стрілка.

Сама Окуєва заявляла, що зупинила кілера з нагородної зброї.

У нападника виявили закордонний паспорт громадянина України на ім'я Олександр Дакар.

За фактом замаху на вбивство двох і більше осіб розпочато кримінальне провадження за ст. 15 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці розглядають як основну версію скоєння злочину патріотичну позицію подружжя. Ще одна з версій – замовне вбивство, підготовлене російськими спецслужбами, заявляв член колегії МВС, нардеп Антон Геращенко.

У Служби безпеки України немає підтвердженої інформації про причетність російських спецслужб до цього замаху.