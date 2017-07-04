Найголовніше за день

Добірка найважливіших новин за 4 липня на Українській правді.

Про добу в АТО. Впродовж минулої доби бойовики 22 рази застосовували зброю проти підрозділів ЗС України. Внаслідок обстрілів двоє українських воїнів загинули, ще троє зазнали вогнепальних поранень.

Тим часом, бойовики з ОРДЛО не надають жодної відповіді на запити Києва про долю затриманих українців.

Про російських військових. У Міністерстві оборони назвали кількість російських військових у Криму, на Донбасі та вздовж російсько-українського кордону. Більше 60 тисяч.

Про Приватбанк. Генеральна прокуратура України розпочала розслідування і відкрила кримінальні справи за доведення Приватбанку до банкрутства.

Про Дейдея. НАБУ та САП категорично не погоджуються з оцінкою членів регламентного комітету Верховної Ради щодо подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Євгена Дейдея.

Про Довгого. Народний депутат з групи "Воля народу" Олесь Довгий просить регламентний комітет підтримати подання ГПУ щодо зняття з нього недоторканності.

А регламентний комітет Верховній Раді знайшов "істотні недоліки" у поданні ГПУ на зняття недоторканості з Довгого.

Сам депутат з групи "Воля народу" стверджує, що задоволений рішенням регламентного комітету і нікуди не збираєтсья тікати.

Про Курченка. Генеральна прокуратура просить Печерський райсуд Києва про здійснення щодо Сергія Курченка спеціального досудового розслідування.

Про Садового. Міського голову Львова Андрія Садового викликали до Генеральної прокуратури на допит. Як повідомив він у Facebook, ідеться про справу щодо індустріального парку у Львові.

Про російських гастролерів. Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко пропонує зобов’язати організаторів концертів попереджати правоохоронні органи про запрошення в Україну російських артистів.

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