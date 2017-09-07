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Найголовніше за день

Четвер, 7 вересня 2017, 22:08

Добірка найважливіших новин за 7 вересня на Українській правді.

Про послання Порошенка до Верховної Ради. Перше: Україна планує увійти в "шенгенську зону" Європейського Союзу, приєднатися до митного та енергетичного союзів ЄС.

Друге: Порошенко вважає білорусько-російські військові навчання підготовкою до масштабної війни.

Третє: Порошенко закликав депутатів скасувати депутатську недоторканність у 2020 році.

Четверте: Порошенко не погодиться на те, щоб главу держави обирала Верховна Рада, а не виборці.

А в вечорі до резиденції Державного управління справами "Залісся" у на неформальну зустріч з президентом з’їхались народні депутати.

Про "єврономери". Правоохоронці відтіснили акцію власників автомобілів з єврономерами, яка з ранку 6 вересня проходила під Верховною Радою.

Про Гриба. Зниклий в Білорусі син українського офіцера Павло Гриб знаходиться в СІЗО Краснодару за звинуваченням у тероризмі.

Про Саакашвілі. 27 народних депутатів звернулись до голови Державної прикордонної служби Петра Цигикала та голови Державної міграційної служби Максима Соколюка з вимогою прибути 10 вересня в пункт пропуску Краковець, через який Міхеіл Саакашвілі планує повернутись в Україну.

Про Полякова. Солом'янський райсуд Києва спрямував заставу народного депутата Максима Полякова у 304 тисячі гривень, яку він сплатив раніше, у дохід держави і призначив йому нову - у розмірі 608 тисяч гривень.

Про сина Шуфрича. Шевченківський райсуд Києва на 2 місяці обмежив сина Нестора Шуфрича у праві керування транспортом.

Про молдовських військових. Національна армія Молдови всупереч забороні президента Ігоря Додона бере участь у міжнародних навчаннях Rapid Trident 2017, які проходять на території України.

Сам Додон обіцяє покарати військових, які всупереч його забороні беруть участь у міжнародних навчаннях в Україні.

Теми: ПорошенкоРосіяВерховна Рада
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