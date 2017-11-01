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Розслідування ФБР щодо РФ: Трампа "дуже бентежить" перебування під слідством

Середа, 1 листопада 2017, 02:57

Розслідування ФБР щодо втручання Росії у вибори в США "дуже бентежить" президента Дональда Трампа.

Про це заявив керівник апарату Білого дому Джон Келлі, пише The Hill.

"Це дуже бентежить президента, як це було б для будь-якого громадянина, перебувати під слідством", - сказав Келлі в інтерв'ю Fox News.

Трамп і Білий дім неодноразово заперечували, що президент є об’єктом розслідування втручання Росії у вибори 2016 року, яке проводить спеціальний радник ФБР Роберт Мюллер.

Як відомо, 30 жовтня було оприлюднено звинувачення Полу Манафорту та Річарду Ґейтсу. Воно містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії та роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином в США.

Президент США Дональд Трамп, в свою чергу, обурився обвинуваченнями проти Манафорта і закликав слідчих сфокусуватися на Гілларі Клінтон.

Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між кампанією Трампа і Росією, почасти через числені зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з Януковичем.

У США обвинувачення серед іншого вимагає конфіскації майна колишнього керівника президентської кампанії Дональда Трампа політтехнолога Пола Манафорта та його партнера Річарда Ґейтса, включаючи чотири об’єкти нерухомості в Нью Йорку та Вірджинії.

Манафорту загрожує до 80 років позбавлення волі, якщо його вину доведуть. Сам Манафорт не визнає свою провину.

Теми: ТрампСШАРосія
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