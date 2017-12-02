В ОРЛО сподіваються обміняти полонених до кінця року

Обмін полоненими між українською стороною і ОРДЛО буде завершено до кінця року.

Про це в ефірі телеканалу "Росія 24" заявив в.о. ватажка ОРЛО Леонід Пасічник, пишуть РИА "Новости. Украина".

"На даний момент узгоджуються списки, ведеться доуточнення. Наскільки мені відомо, українська сторона взяла певну паузу", - заявив він.

Пасічник додав, що "обмін військовополоненими" буде завершено до кінця року" згідно з домовленостями.

Як відомо, обмін "всіх на всіх" заблокований вже 14 місяців, наразі йдеnmcz про частковий "пропорційний" обмін.

15 листопада президент РФ Володимир Путін обговорив по телефону з ватажками "ЛНР" і "ДНР" ініціативу спецпредставника України з гуманітарних питань і свого кума Віктора Медведчука провести найближчим часом пропорційний обмін полоненими за формулою "306 на 74".

Пізніше Медведчук заявляв, що зміна влади в ОРЛО не завадить обміну полоненими.

29 листопада Медведчук заявив у Мінську, що обмін полоненими між українською владою і бойовиками Донбасу проходитиме у два етапи - перший може відбутися до новорічних свят. Після реалізації першого етапу обміну за принципом "всіх на всіх" буде проведено роботу з організації другого етапу, під час якої Україна має звільнити ще 80 осіб, а інша сторона - 20 осіб.

За його словами, в окупованих Луганську і Донецьку вже готові видати 74 полонених.