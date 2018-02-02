Хроніка 2 лютого. Кузьма Скрябін гине в ДТП, а бойовики хочуть Медведчука

Найцікавіше:
2006. "РосУкрЕнерго" і "Нафтогаз" створюють "УкраГазЕнерго"
2007. Бог "надсилає" уряду Януковича хорошу погоду
2015. Співак Кузьма Скрябін гине в ДТП
2015. Бойовики вимагають на пeрeговори нe Кучму, а Мeдвeдчука
2001, п'ятниця
– Лише двоє українців потрапили до рейтингу бізнес-еліти СНД. Колишній віце-прем'єр Юлія Тимошенко посіла десяту сходинку, а президент Федерації футболу України Григорій Суркіс – дев'ятнадцяту.
Проводили опитування "ГазетаСНГ.Ру" і Фонд вивчення нових незалежних держав. Рейтинг очолили росіяни: керівник "Газпрому" Рем Вяхірєв, "Транснафти" Семен Вайншток і губернатор Чукотки Роман Абрамович.
2002, субота
– Російський ведучий Михайло Леонтьєв, якого київський суд зобов'язав виплатити 2,5 тисячі гривень за образу Катерини Чумаченко, заявив, що "ср*ти хотів на рішення" суду.
Раніше в своїй програмі "Однако" Леонтьєв заявив, що Катерина Чумаченко керує масштабним американським проектом, який повинен допомогти її чоловікові Віктору Ющенку захопити владу в Україні.
2004, понеділок
– Новий президент не обиратиметься парламентом. Таке рішення ухвалили лідери фракцій парламентської більшості на зустрічі з президентом Леонідом Кучмою.
Крім того, глава держави пообіцяв, що не братиме участі в президентських виборах-2004.
2005, середа
– Віра, Справедливість, Життя, Гармонія, Безпека і Світ – такі назви розділів програми уряду Юлії Тимошенко, опублікованої напередодні засідання парламенту. Склад уряду має бути сформовано на самому засіданні.
2006, четвер
– Компанія "РосУкрЕнерго" офіційно оголосила про створення ЗАТ "УкраГазЕнерго". Акції підприємства розділено порівну між "РосУкрЕнерго" і "Нафтогазом України".
Ціна газу для України зафіксована на 5 років і становить $95 за тисячу кубометрів. В.о. голови правління компанії став Ігор Воронін.
2007, п'ятниця
– "Бог, коли бачить, що ми правильно робимо, і розуміє, що нам палки в колеса вставляють, – так за 100 років найтепліша зима. Допомагає уряду Януковича навіть Бог. Зверху все видно".
Нардеп Михайло Чечетов коментує успіхи уряду Віктора Януковича.
2008, субота
– РНБО вирішила відмовитися від послуг "РосУкрЕнерго" і його дочірніх структур. Про це заявила прем'єр Юлія Тимошенко.
За її словами, домовленості з цією компанією має бути скасовано, а всі права з реалізації газу на внутрішньому українському ринку повернуть "Нафтогазу України".
"Ми звільнимо ринок України від цієї ракової пухлини", – пообіцяла Тимошенко.
2009, понеділок
– Україна повинна створити спільне підприємство з російським "Газпромом" та європейськими компаніями і таким чином гарантувати надходження газу до Європи.
Таку думку висловив співвласник "РосУкрЕнерго" Дмитро Фірташ. Внеском України в цю справу має стати її газотранспортна система.
2010, вівторок
– Кандидат у президенти Віктор Янукович дав слово виборцям Єнакієвого – після своєї перемоги ухвалити закон про мови на основі застосування російської мови в усіх сферах життя.
Але коментуючи питання про статус російської мови іспанському виданню El Pais, Янукович пообіцяв спочатку придивитися, як буде працювати Європейська хартія регіональних мов, а вже потім вирішувати – якою мірою заглиблюватися в тему, "яка сьогодні розколює українців і суспільство".
Ще одна заява від Януковича: він не бачить підстав для скасування політичної реформи 2004 року (її скасують у тому ж 2010-му).
– СБУ затримала п'ятьох офіцерів ФСБ Росії, які намагалися отримати інформацію, що становить військову таємницю. Ці дані хотіли викупити в громадянина України за 2 тисячі доларів.
2011, середа
– Парламент вирішив скасувати обов'язкову 50% квоту на українських виконавців в ефірі теле- і радіостанцій. Відповідний законопроект Олени Бондаренко (Партія регіонів) депутати підтримали в першому читанні.
– Екс-прем’єрку Юлію Тимошенко зробили двічі невиїзною: Генпрокуратура взяла з неї ще одну підписку про невиїзд.
2012, четвер
– Екс-посол США в Україні Стівен Пайфер закликав керівництво Сполучених Штатів уникати зустрічей з українською владою на найвищому рівні через переслідування опозиції в Україні.
Також, на думку Пайфера, США та Євросоюзу варто подумати про список українських чиновників, яким слід заборонити в'їзд до цих країн.
2014, неділя
– Хроніка Революції Гідності.
У Запоріжжі заборонили проводити мітинги на площі перед обласною адміністрацією. Відповідне рішення ухвалив суд. Тиждень тому мітинг під ОДА розігнали за допомогою силовиків і "тітушок".
Один з лідерів "Автомайдану" Дмитро Булатов, який перебуває в лікарні після викрадення, зможе виїхати за кордон на лікування.
Шевченківський райсуд Києва відмовився задовольнити клопотання слідства про арешт Булатова.
2015, понеділок
– П’ять українських військових загинули та ще 29 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.
А вже в понеділок загинув командир батальйону імені Джохара Дудаєва Іса Мунаєв. Бойовики продовжують наступ на Маріупольському напрямку.
– Лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко, відомий під псевдонімом Кузьма Скрябін, загинув у ДТП на Дніпропетровщині. Його автомобіль зіткнувся з вантажівкою.
– Ватажок донецьких бойовиків Олександр Захарченко заявив, що не братиме участі в переговорах у Мінську, поки Україну представляє "приватна особа" Леонід Кучма.
Раніше бойовики вимагали замінити Кучму Віктором Медведчуком. Проте Кучма – офіційний представник України, повідомляють в Адміністрації президента.
А в СБУ нагадують: Медведчук уже залучений до переговорів з бойовиками для процесу обміну полоненими як спецпредставник з питань гуманітарного характеру.
2016, вівторок
– Штаб АТО звинувачує СММ ОБСЄ у бездіяльності: представники моніторингової місії не реагують на повідомлення про обстріли з боку бойовиків у Зайцевому та інших населених пунктах.
– В окупованому Криму російські силовики проводять масові обшуки в будинках кримських татар.
Це третя хвиля обшуків у сім'ях кримських татар за останній тиждень. Затримати хотіли й онука лідера кримських татар Мустафи Джемілєва.
2017, четвер
– Двоє українських військових загинули та ще 14 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.
Бойовики обстрілюють "Градами" Авдіївку, Водяне, Мар’їнку.
В Авдіївці снаряди прицільно лягли в точки надання гуманітарної допомоги населенню, є загиблі.
У Мар’їнці міни лягли біля школи, дітей довелося евакуювати.
– "Схеми" оприлюднили розслідування про те, що фірма міністра екології в уряді часів Януковича Миколи Злочевського продавала газ компаніям президента Петра Порошенка та його оточення.
Рустем Халілов, для УП