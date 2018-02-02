Хроніка 2 лютого. Кузьма Скрябін гине в ДТП, а бойовики хочуть Медведчука

Найцікавіше: 2006. "РосУкрЕнерго" і "Нафтогаз" створюють "УкраГазЕнерго" 2007. Бог "надсилає" уряду Януковича хорошу погоду 2015. Співак Кузьма Скрябін гине в ДТП 2015. Бойовики вимагають на пeрeговори нe Кучму, а Мeдвeдчука

2001, п'ятниця

– Лише двоє українців потрапили до рейтингу бізнес-еліти СНД. Колишній віце-прем'єр Юлія Тимошенко посіла десяту сходинку, а президент Федерації футболу України Григорій Суркіс – дев'ятнадцяту.

Проводили опитування "ГазетаСНГ.Ру" і Фонд вивчення нових незалежних держав. Рейтинг очолили росіяни: керівник "Газпрому" Рем Вяхірєв, "Транснафти" Семен Вайншток і губернатор Чукотки Роман Абрамович.

2002, субота

– Російський ведучий Михайло Леонтьєв, якого київський суд зобов'язав виплатити 2,5 тисячі гривень за образу Катерини Чумаченко, заявив, що "ср*ти хотів на рішення" суду.

Раніше в своїй програмі "Однако" Леонтьєв заявив, що Катерина Чумаченко керує масштабним американським проектом, який повинен допомогти її чоловікові Віктору Ющенку захопити владу в Україні.

2004, понеділок

– Новий президент не обиратиметься парламентом. Таке рішення ухвалили лідери фракцій парламентської більшості на зустрічі з президентом Леонідом Кучмою.

Крім того, глава держави пообіцяв, що не братиме участі в президентських виборах-2004.

2005, середа

– Віра, Справедливість, Життя, Гармонія, Безпека і Світ – такі назви розділів програми уряду Юлії Тимошенко, опублікованої напередодні засідання парламенту. Склад уряду має бути сформовано на самому засіданні.

2006, четвер

– Компанія "РосУкрЕнерго" офіційно оголосила про створення ЗАТ "УкраГазЕнерго". Акції підприємства розділено порівну між "РосУкрЕнерго" і "Нафтогазом України".

Ціна газу для України зафіксована на 5 років і становить $95 за тисячу кубометрів. В.о. голови правління компанії став Ігор Воронін.

2007, п'ятниця

– "Бог, коли бачить, що ми правильно робимо, і розуміє, що нам палки в колеса вставляють, – так за 100 років найтепліша зима. Допомагає уряду Януковича навіть Бог. Зверху все видно".

Нардеп Михайло Чечетов коментує успіхи уряду Віктора Януковича.

2008, субота

– РНБО вирішила відмовитися від послуг "РосУкрЕнерго" і його дочірніх структур. Про це заявила прем'єр Юлія Тимошенко.

За її словами, домовленості з цією компанією має бути скасовано, а всі права з реалізації газу на внутрішньому українському ринку повернуть "Нафтогазу України".

"Ми звільнимо ринок України від цієї ракової пухлини", – пообіцяла Тимошенко.

2009, понеділок

– Україна повинна створити спільне підприємство з російським "Газпромом" та європейськими компаніями і таким чином гарантувати надходження газу до Європи.

Таку думку висловив співвласник "РосУкрЕнерго" Дмитро Фірташ. Внеском України в цю справу має стати її газотранспортна система.

2010, вівторок

– Кандидат у президенти Віктор Янукович дав слово виборцям Єнакієвого – після своєї перемоги ухвалити закон про мови на основі застосування російської мови в усіх сферах життя.

Але коментуючи питання про статус російської мови іспанському виданню El Pais, Янукович пообіцяв спочатку придивитися, як буде працювати Європейська хартія регіональних мов, а вже потім вирішувати – якою мірою заглиблюватися в тему, "яка сьогодні розколює українців і суспільство".

Ще одна заява від Януковича: він не бачить підстав для скасування політичної реформи 2004 року (її скасують у тому ж 2010-му).

– СБУ затримала п'ятьох офіцерів ФСБ Росії, які намагалися отримати інформацію, що становить військову таємницю. Ці дані хотіли викупити в громадянина України за 2 тисячі доларів.

2011, середа

– Парламент вирішив скасувати обов'язкову 50% квоту на українських виконавців в ефірі теле- і радіостанцій. Відповідний законопроект Олени Бондаренко (Партія регіонів) депутати підтримали в першому читанні.

– Екс-прем’єрку Юлію Тимошенко зробили двічі невиїзною: Генпрокуратура взяла з неї ще одну підписку про невиїзд.

2012, четвер

– Екс-посол США в Україні Стівен Пайфер закликав керівництво Сполучених Штатів уникати зустрічей з українською владою на найвищому рівні через переслідування опозиції в Україні.

Також, на думку Пайфера, США та Євросоюзу варто подумати про список українських чиновників, яким слід заборонити в'їзд до цих країн.

2014, неділя

– Хроніка Революції Гідності.

У Запоріжжі заборонили проводити мітинги на площі перед обласною адміністрацією. Відповідне рішення ухвалив суд. Тиждень тому мітинг під ОДА розігнали за допомогою силовиків і "тітушок".

Один з лідерів "Автомайдану" Дмитро Булатов, який перебуває в лікарні після викрадення, зможе виїхати за кордон на лікування.

Шевченківський райсуд Києва відмовився задовольнити клопотання слідства про арешт Булатова.

2015, понеділок

– П’ять українських військових загинули та ще 29 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

А вже в понеділок загинув командир батальйону імені Джохара Дудаєва Іса Мунаєв. Бойовики продовжують наступ на Маріупольському напрямку.

– Лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко, відомий під псевдонімом Кузьма Скрябін, загинув у ДТП на Дніпропетровщині. Його автомобіль зіткнувся з вантажівкою.

– Ватажок донецьких бойовиків Олександр Захарченко заявив, що не братиме участі в переговорах у Мінську, поки Україну представляє "приватна особа" Леонід Кучма.

Раніше бойовики вимагали замінити Кучму Віктором Медведчуком. Проте Кучма – офіційний представник України, повідомляють в Адміністрації президента.

А в СБУ нагадують: Медведчук уже залучений до переговорів з бойовиками для процесу обміну полоненими як спецпредставник з питань гуманітарного характеру.

2016, вівторок

– Штаб АТО звинувачує СММ ОБСЄ у бездіяльності: представники моніторингової місії не реагують на повідомлення про обстріли з боку бойовиків у Зайцевому та інших населених пунктах.

– В окупованому Криму російські силовики проводять масові обшуки в будинках кримських татар.

Це третя хвиля обшуків у сім'ях кримських татар за останній тиждень. Затримати хотіли й онука лідера кримських татар Мустафи Джемілєва.

2017, четвер

– Двоє українських військових загинули та ще 14 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

Бойовики обстрілюють "Градами" Авдіївку, Водяне, Мар’їнку.

В Авдіївці снаряди прицільно лягли в точки надання гуманітарної допомоги населенню, є загиблі.

У Мар’їнці міни лягли біля школи, дітей довелося евакуювати.

– "Схеми" оприлюднили розслідування про те, що фірма міністра екології в уряді часів Януковича Миколи Злочевського продавала газ компаніям президента Петра Порошенка та його оточення.

Рустем Халілов, для УП