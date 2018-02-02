Хроника 2 февраля. Кузьма Скрябин погибает в ДТП, а боевики хотят Медведчука

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Пятница, 2 февраля 2018, 08:00

Найцікавіше:

2006. "РосУкрЕнерго" і "Нафтогаз" створюють "УкраГазЕнерго"

2007. Бог "надсилає" уряду Януковича хорошу погоду

2015. Співак Кузьма Скрябін гине в ДТП

2015. Бойовики вимагають на пeрeговори нe Кучму, а Мeдвeдчука

2001, п'ятниця

– Лише двоє українців потрапили до рейтингу бізнес-еліти СНД. Колишній віце-прем'єр Юлія Тимошенко посіла десяту сходинку, а президент Федерації футболу України Григорій Суркіс – дев'ятнадцяту.

Проводили опитування "ГазетаСНГ.Ру" і Фонд вивчення нових незалежних держав. Рейтинг очолили росіяни: керівник "Газпрому" Рем Вяхірєв, "Транснафти" Семен Вайншток і губернатор Чукотки Роман Абрамович.

2002, субота

– Російський ведучий Михайло Леонтьєв, якого київський суд зобов'язав виплатити 2,5 тисячі гривень за образу Катерини Чумаченко, заявив, що "ср*ти хотів на рішення" суду.

Раніше в своїй програмі "Однако" Леонтьєв заявив, що Катерина Чумаченко керує масштабним американським проектом, який повинен допомогти її чоловікові Віктору Ющенку захопити владу в Україні.

2004, понеділок

– Новий президент не обиратиметься парламентом. Таке рішення ухвалили лідери фракцій парламентської більшості на зустрічі з президентом Леонідом Кучмою.

Крім того, глава держави пообіцяв, що не братиме участі в президентських виборах-2004.

2005, середа

– Віра, Справедливість, Життя, Гармонія, Безпека і Світ – такі назви розділів програми уряду Юлії Тимошенко, опублікованої напередодні засідання парламенту. Склад уряду має бути сформовано на самому засіданні.

2006, четвер

– Компанія "РосУкрЕнерго" офіційно оголосила про створення ЗАТ "УкраГазЕнерго". Акції підприємства розділено порівну між "РосУкрЕнерго" і "Нафтогазом України".

Ціна газу для України зафіксована на 5 років і становить $95 за тисячу кубометрів. В.о. голови правління компанії став Ігор Воронін.

2007, п'ятниця

– "Бог, коли бачить, що ми правильно робимо, і розуміє, що нам палки в колеса вставляють, – так за 100 років найтепліша зима. Допомагає уряду Януковича навіть Бог. Зверху все видно".

Нардеп Михайло Чечетов коментує успіхи уряду Віктора Януковича.

2008, субота

РНБО вирішила відмовитися від послуг "РосУкрЕнерго" і його дочірніх структур. Про це заявила прем'єр Юлія Тимошенко.

За її словами, домовленості з цією компанією має бути скасовано, а всі права з реалізації газу на внутрішньому українському ринку повернуть "Нафтогазу України".

"Ми звільнимо ринок України від цієї ракової пухлини", – пообіцяла Тимошенко.

2009, понеділок

– Україна повинна створити спільне підприємство з російським "Газпромом" та європейськими компаніями і таким чином гарантувати надходження газу до Європи.

Таку думку висловив співвласник "РосУкрЕнерго" Дмитро Фірташ. Внеском України в цю справу має стати її газотранспортна система.

2010, вівторок

– Кандидат у президенти Віктор Янукович дав слово виборцям Єнакієвого – після своєї перемоги ухвалити закон про мови на основі застосування російської мови в усіх сферах життя.

Але коментуючи питання про статус російської мови іспанському виданню El Pais, Янукович пообіцяв спочатку придивитися, як буде працювати Європейська хартія регіональних мов, а вже потім вирішувати – якою мірою заглиблюватися в тему, "яка сьогодні розколює українців і суспільство".

Ще одна заява від Януковича: він не бачить підстав для скасування політичної реформи 2004 року (її скасують у тому ж 2010-му).

СБУ затримала п'ятьох офіцерів ФСБ Росії, які намагалися отримати інформацію, що становить військову таємницю. Ці дані хотіли викупити в громадянина України за 2 тисячі доларів.

2011, середа

– Парламент вирішив скасувати обов'язкову 50% квоту на українських виконавців в ефірі теле- і радіостанцій. Відповідний законопроект Олени Бондаренко (Партія регіонів) депутати підтримали в першому читанні.

– Екс-прем’єрку Юлію Тимошенко зробили двічі невиїзною: Генпрокуратура взяла з неї ще одну підписку про невиїзд.

2012, четвер

– Екс-посол США в Україні Стівен Пайфер закликав керівництво Сполучених Штатів уникати зустрічей з українською владою на найвищому рівні через переслідування опозиції в Україні.

Також, на думку Пайфера, США та Євросоюзу варто подумати про список українських чиновників, яким слід заборонити в'їзд до цих країн.

2014, неділя

– Хроніка Революції Гідності.

У Запоріжжі заборонили проводити мітинги на площі перед обласною адміністрацією. Відповідне рішення ухвалив суд. Тиждень тому мітинг під ОДА розігнали за допомогою силовиків і "тітушок".

Один з лідерів "Автомайдану" Дмитро Булатов, який перебуває в лікарні після викрадення, зможе виїхати за кордон на лікування.

Шевченківський райсуд Києва відмовився задовольнити клопотання слідства про арешт Булатова.

2015, понеділок

П’ять українських військових загинули та ще 29 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

А вже в понеділок загинув командир батальйону імені Джохара Дудаєва Іса Мунаєв. Бойовики продовжують наступ на Маріупольському напрямку.

– Лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко, відомий під псевдонімом Кузьма Скрябін, загинув у ДТП на Дніпропетровщині. Його автомобіль зіткнувся з вантажівкою.

 
 

– Ватажок донецьких бойовиків Олександр Захарченко заявив, що не братиме участі в переговорах у Мінську, поки Україну представляє "приватна особа" Леонід Кучма.

Раніше бойовики вимагали замінити Кучму Віктором Медведчуком. Проте Кучма – офіційний представник України, повідомляють в Адміністрації президента.

А в СБУ нагадують: Медведчук уже залучений до переговорів з бойовиками для процесу обміну полоненими як спецпредставник з питань гуманітарного характеру.

2016, вівторок

– Штаб АТО звинувачує СММ ОБСЄ у бездіяльності: представники моніторингової місії не реагують на повідомлення про обстріли з боку бойовиків у Зайцевому та інших населених пунктах.

– В окупованому Криму російські силовики проводять масові обшуки в будинках кримських татар.

Це третя хвиля обшуків у сім'ях кримських татар за останній тиждень. Затримати хотіли й онука лідера кримських татар Мустафи Джемілєва.

2017, четвер

Двоє українських військових загинули та ще 14 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

Бойовики обстрілюють "Градами" Авдіївку, Водяне, Мар’їнку.

В Авдіївці снаряди прицільно лягли в точки надання гуманітарної допомоги населенню, є загиблі.

У Мар’їнці міни лягли біля школи, дітей довелося евакуювати.

– "Схеми" оприлюднили розслідування про те, що фірма міністра екології в уряді часів Януковича Миколи Злочевського продавала газ компаніям президента Петра Порошенка та його оточення.

Рустем Халілов, для УП

Темы: Украина XXI
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