Одеська мерія обманом отримала листа на підтримку Труханова – САП

Міська влада Одеси просила громадські організації підписувати листи-звернення на підтримку міського голови Одеси Геннадія Труханова, щоб надати їх у суді щодо відсторонення мера від посади.

Про це у судовому засіданні 27 лютого заявив прокурор СПА Віталій Кравець.

Засідання Солом'янського райсуду Києва 27 лютого розпочалося з дослідження документів у справі.

Суддя Дмитро Кратко розпочав з дослідження протоколів про зняття інформації і копій документів про закордонні відрядження Труханова, які надало обвинувачення.

Серед документів захисту зачитав постанову про обрання Труханова мером, розпорядження про його відпустки, копії дипломів і грамот Труханова і закінчив подяками і листами-зверненнями мешканців і різних організацій на підтримку Труханова.

Суддя Кратко Скриншот з трансляції "Радіо свобода"

Після цього прокурор Кравець попросив долучити до справи копію протоколу допиту свідка, який заявив, що лист від його організації мерія Одеси отримала обманним шляхом.

Прокурор Кравець Скриншот з трансляції "Радіо свобода"

"Прошу додати копію протоколу допиту свідка Костіна Сергія – це президент одеського благодійного фонду "Дорога до дому". Відповідний лист у підтримку Труханова від цього БФ вами зачитувався у переліку документів, що надані стороною захисту", - сказав Кравець.

Він процитував кілька місць із протоколу.

"З вашого дозволу: "В воскресенье 18 февраля 18 года приблизительно в 20:0 мне на мобильный позвонила женщина, которая представилась работником социальной политики горсовета с просьбой подписать письмо в поддержку одесского городского головы Труханова с просьбой не отстранять его от занимаемой должности при рассмотрении в судебном заседании указанного вопроса. Я ей ответил, что нахожусь не в Одесе и не имею возможности ничего подписать. На этом наш разговор был окончен", - процитував прокурор протокол.

Він додав, що пізніше йому стало відомо, що після цього представники мерії звертались до інших працівників фонду.

"После того, как я отказал представителю горсовета в подписании каких-либо писем в поддержку Труханова, сотрудники горсовета перезвонили Киценко (я так розумію, це співробітник цього фонду) и сообщили, что она должна безотлагательно прибыть в горсовет с письмом, в котором содержится просьба фонда о дальнейшем сотрудничестве с горсоветом в сфере профилактики вич-инфекций.

Киценко подготовила это письмо, с помощью факсимиле поставила подпись под моей фамилией и отвезла его начальнику здравоохранения Одесского горсовета", - продовжив читати Кравець.

Геннадій Труханов Скриншот з трансляції "Радіо свобода"

За словами Костіна, саме цього листа захист Труханова використав, як документ на підтримку одеського голови.

"Хочу пояснить, что это письмо не является документом поддержки благотворительным фондом Труханова, и не является просьбой не отстранять его от занимаемой должности, и было направлено исключительно для продления сотрудничества", - процитував протокол прокурор.

Він розповів, що після цього на адресу фонду стали надходити погрози.

"После размещения в СМИ факта опровержения поддержки мэра, на адрес фонда стали поступать угрозы от работников горсовета и депутатов о прекращении дальнейшего сотрудничества по всем направлениям нашей деятельности", - прочитав Кравець.

Прокурор висловив припущення, що таким же чином захист Труханова міг отримати і інші так звані листи підтримки.

"Не хотів би бути голослівним і кидати тінь на іншу пачку цих документів, але, здається, цей протокол допиту проливає світло на те, яким чином отримувалися всі ці характеристики і листи підтримки підозрюваного", - підсумував прокурор САП.

Захист Труханова сказав, що не знає, хто такий Костін, але знає, що є лист від фонду.

"Якщо є керівник організації і є члени цієї організації, то це не може бути думка окремої особи – це виключно рішення організації", - сказав захисник Труханова Олександр Лисак.

Як відомо, 22 лютого Солом'янський райсуд Києва почав розгляд клопотаня щодо відсторонення Геннадія Труханова від посади мера Одеси. Але переніс засідання на 27 лютого через проблеми з комп’ютером і мікрофонами.

23 жовтня 2017 року співробітники Національного антикорупційного бюро після обшуку винесли з квартири мера Одеси Труханова два опечатаних пакети з документами.

13 лютого 2018 року у НАБУ підтвердили оголошення підозри Труханову й трьом посадовцям мерії Одеси за статтею про привласнення майна. На думку слідства, їхня злочинна схема завдала державі 185 млн грн збитків.

14 лютого Труханова затримали в столичному аеропорту "Бориспіль", хоча мер стверджував, що сам прийшов до НАБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд арештувати Труханова з альтернативою застави в сумі 50 мільйонів гривень, але Солом'янський суд Києва відпустив Труханова на поруки нардепа від БПП Дмитра Голубова.

16 лютого Труханов прийшов на засідання Одеської міськради.

За даними УП, загалом Труханов фігурує у трьох справах: 1) щодо підписання мирової угоди з Борисом Кауфманом та Олександром Грановським щодо Одеського аеропорту; 2) щодо купівлі приміщень заводу "Краян" за завищеними цінами під потреби міської влади; 3) щодо привласнення коштів місцевого бюджету шляхом завищення вартості робіт із реконструкції автодоріг.

26 лютого стало відомо, що суд наклав арешт на майно Труханова.

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