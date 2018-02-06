Головні новини дня – за 60 секунд

З фракції БПП вийшли два депутати, Парубій зможе підписати закон про деокупацію Донбасу, міжнародні ринки акцій пішли вниз, президент Польщі підпише скандальний законопроект - новини, які обговорювали 6 лютого.

Про депутатів БПП. З фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді вийшли народні депутати Віктор Кривенко та Павло Кишкар.

Про закон про деокупацію Донбасу. Верховна Рада не скасувала рішення про ухвалення закону про забезпечення державного суверенітету України над окупованими територіями Донецької й Луганської областей.

Проект відповідної постанови "Опозиційного блоку" (№7163-П) підтримали лише 37 депутатів. Це відкриває шлях до підписання закону про деокупацію головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.

Про Антикорупційний суд. Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" заплатила влітку 2017 року громадській організації "Фонд інновацій та розвитку" більше мільйона гривень. Як відомо, проект закону про Вищий антикорупційний суд розроблений групою експертів, до складу якої, серед інших, входили засновник Фонду інновацій та розвитку Георгій Вашадзе та директор організації Роман Яковлєв.

Про ринок акцій. Ринок акцій США перервав найтриваліший в своїй історії період стабільного зростання і пішов "в круте піке". Індекс Dow Jones впав на 2,5% 2 лютого і ще на 4,6% в понеділок, 5 лютого. За підсумками торгів S&P 500 впав на 4,1%. За два дні капіталізація індексу скоротилася на 6,3% - рекордно з серпня 2011 року, а компанії, що входять до нього, подешевшали на 1,5 трлн доларів.

Про ТОВ. Верховна рада прийняла у другому читанні проект закону №4666 про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. Відзначається, що законопроектом передбачено регулювання корпоративних договорів, відомих як "shareholder agreements". Відтепер учасники товариств з обмеженою відповідальністю зможуть створювати наглядові ради в статутах своїх товариств.

Про Польщу. Президент Польщі Анджей Дуда підпише суперечливі зміни до польського закону про Інститут національної пам’яті, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів.

Про шпигунів. Солом’янський райсуд Києва обрав 4 роки позбавлення волі для жінки-військовослужбовця Нацгвардії за звинуваченням у державній зраді.

Про відпочинок Порошенка. Невістка президента Юлія Порошенко вважає, що глава держави, попри ситуацію в країні, заслуговує відпочинку за кордоном.