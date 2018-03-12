Головні новини дня – за 60 секунд

Бакулін близький до зняття депутатської недоторканності, Савченко викликали в СБУ, в РФ вербують українців, Порошенко запропонував податкову амністію - новини, які обговорювали 12 березня.

Про Бакуліна. Регламентний комітет Верховної Ради дав дозвіл на притягнення до відповідальності, на затримання і арешт нардепа "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна.

Розгляд відбувся без присутності Бакуліна, який повідомив листом про незадовільний стан здоров'я.

Під час засідання комітету генпрокурор Юрій Луценко запропонував Бакуліну піти на угоду зі слідством.

Бакулін очолював "Нафтогаз України" з березня 2010 року по березень 2014 року. У березні 2014 року його затримали за підозрою в розкраданні коштів в особливо великих розмірах. Згодом Печерський суд Києва відпустив Бакуліна під заставу в сумі 10 млн грн.

Про Савченко. Народного депутата Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у справі Володимира Рубана.

Про вербування. У 2017 році російські спецслужби завербували сотні українців, яких шантажем змушували воювати на Донбасі. Українців, які відбувають покарання на території сусідньої держави, вербують представники ФСБ воювати на Донбасі. Їм пропонують рік контракту або тюремний строк. Хто погоджується на рік контракту, тому обіцяють "чисті" документи і можливість повернутися в Україну.

Про СБУ. Служба безпеки України проводить у понеділок понад 25 санкціонованих обшуків у різних регіонах України в осіб, які сприяють Росії в проведені антиукраїнських акцій.

Крім того, СБУ спільно з Генпрокуратурою сьогодні затримали за підозрою у фінансуванні тероризму бізнесмена, чиї продуктові магазини працюють в ОРДО.

Про ціни на бензин. Протягом 2017 року в мережах АЗС WOG і ОККО спостерігалися найвищі ціни на бензин А-95 і дизпаливо, також оператори синхронно підвищували вартість нафтопродуктів, створюючи передумови для антиконкурентних дій, йдеться в річному звіті Антимонопольного комітету України за 2017 рік.

Про анексію Криму. Голові та 18 суддям Конституційного суду Російської Федерації направлено повідомлення про підозру та про виклик на допит щодо рішення про анексію Криму.

Про податкову амністію. Президент Петро Порошенко виступає за проведення податкової амністії в Україні, щоб українці могли сплатити відповідний податок, завести гроші в Україну й законно інвестувати кошти в українську економіку.

Про перемоги. У третій день XII Паралімпійських ігор у Пхьончхані українці завоювали три нагороди: 1 "золото", 1 "срібло" і 1 "бронзу". Загалом українці вже здобули 3 золоті, 2 срібні та 4 бронзові медалі. Після третього дня змагань Україна посідає 3 місце у медальному заліку.

Про отруєння Скрипаля. Британська прем'єрка Тереза Мей близька до того, щоб офіційно звинуватити Росію у спробі вбивства колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Очікується, що Лондон може ввести наступні заходи: негайне висилання високопоставлених російських дипломатів і шпигунів, скасування британських віз олігархам, пов'язаним з Кремлем, можливі фінансові обмеження для осіб, пов'язаних з Кремлем, а також відкликання офіційного представництва з чемпіонату світу з футболу в Росії.