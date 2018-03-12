Главные новости дня – за 60 секунд

Бакулин близок к снятию депутатской неприкосновенности, Савченко вызвали в СБУ, в РФ вербуют украинцев, Порошенко предложил налоговую амнистию – новости, которые обсуждали 12 марта.

О Бакулине. Регламентный комитет Верховной Рады дал разрешение на привлечение к ответственности, на задержание и арест нардепа "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.

Рассмотрение состоялось без присутствия Бакулина, который сообщил письмом о неудовлетворительном состоянии здоровья.

Во время заседания комитета генпрокурор Юрий Луценко предложил Бакулину пойти на сделку со следствием.

Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В марта 2014 был задержан по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах. Впоследствии Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в сумме 10 млн грн.

О Савченко. Народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу Владимира Рубана.

О вербовке. В 2017 году российские спецслужбы завербовали сотни украинцев, которых шантажом заставляли воевать на Донбассе. Украинцев, отбывающих наказание на территории соседнего государства, вербуют представители ФСБ воевать на Донбассе. Им предлагают год контракта или тюремный срок. Если соглашаются на год контракта, обещают "чистые" документы и возможность вернуться в Украину.

Об СБУ. Служба безопасности Украины проводит в понедельник более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют России в проведении антиукраинских акций.

Кроме того, сегодня СБУ совместно с Генпрокуратурой задержали по подозрению в финансировании терроризма бизнесмена, чьи продуктовые магазины работают в ОРДО.

О ценах на бензин. На протяжении 2017 года в сетях АЗС WOG и ОККО наблюдались самые высокие цены на бензин А-95 и дизтопливо, также операторы синхронно повышали стоимость нефтепродуктов, создавая предпосылки для антиконкурентных действий, говорится в годовом отчете Антимонопольного комитета Украины за 2017 год.

О налоговой амнистии. Президент Петр Порошенко выступает за проведение налоговой амнистии в Украине, чтобы украинцы могли уплатить соответствующий налог, завести деньги в Украину и законно инвестировать средства в украинскую экономику.

Об аннексии Крыма. Председателю и 18 судьям Конституционного суда Российской Федерации направлено уведомление о подозрении и о вызове на допрос относительно решения об аннексии Крыма.

О победах. В третий день XII Паралимпийских игр в Пхенчхан украинцы завоевали три награды: 1 "золото", 1 "серебро" и 1 "бронзу". В целом украинцы уже выиграли 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали. После третьего дня соревнований Украина занимает 3 место в медальном зачете.

Об отравлении Скрипаля. Британский премьер Тереза ​​Мэй близка к тому, чтобы официально обвинить Россию в попытке убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ожидается, что Лондон может ввести следующие меры: немедленная высылка высокопоставленных российских дипломатов и шпионов, отмена британских виз олигархам, связанным с Кремлем, возможные финансовые ограничения для лиц, связанных с Кремлем, а также отзыв официального представительства в чемпионате мира по футболу в России.