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Луценко: За нашими даними, Савченко в Іспанії

Середа, 14 березня 2018, 16:03

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що нардеп Надія Савченко, яку викликають на допит як свідка у справі про підготовку терактів, перебуває в Іспанії.

Про це він сказав після того, як заявив, що може внести подання на Савченко.

"Сьогодні Савченко на допит не прибула, як і не прибула на засідання Європарламенту, який вона вчора відвідала. За оперативними даними, вона зараз знаходиться вже на території Іспанії", - сказав Луценко.

Він додав, що користуючись ЗМІ, прямо звертається "до неї з прохання завтра на 11 прибути на допит".

Як відомо, 14 березня Луценко заявив, що буде змушений внести подання на нардепа Надію Савченко, якщо вона не з'явиться на допит.

Савченко викликали на допит до Служби безпеки України на 13 березня у справі Володимира Рубана.

Згодом сама Савченко повідомила, що дізналася про виклик зі ЗМІ, які "не є надійним джерелом інформації" і додала, що з 12 по 16 березня перебуває "із запланованою робочою поїздкою до Європейського парламенту в Страсбурзі, де проходять парламентські сесії ЄС".

Також вона забажала, щоб повістку про виклик до СБУ їй передали особисто в руки.

В СБУ повідомили, що якщо Савченко не з'явиться на допит, то її буде направлена повторна повістка. Вона була направлена на 15 березня.

8 березня керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана було затримано на КПВВ з арсеналом зброї.

Рубану було повідомлено про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину",  ч.3 ст.258 "Терористичний акт". 

Рішенням Шевченківського райсуду Києва Рубана взято під варту на 60 діб без визначення розміру застави

У справі також фігурує помічник Савченко Олег Мєзенцев як один зі співучасників групи, яка готувала злочин та причетна до перевезення зброї з непідконтрольної території України. 

Президент Петро Порошенко наказав главі СБУ взяти "справу Рубана" на особистий контроль та заявив, що затриманий керівник "Офіцерського корпусу" готував масові терористичні атаки з метою дестабілізації суспільства.

Голова СБУ Василь Грицак розповів, що спецслужба має "багато беззаперечних доказів" щодо планів використати зброю, вилучену в Рубана, для здійснення терактів у центрі Києва, а також про зв'язки затриманого з Віктором Медведчуком.

Читати також: "Історія Рубана: проросійські підручники та зброя в меблях"

Ірина Балачук, УП
Теми: ЛуценкоСавченко НадіяІспанія
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