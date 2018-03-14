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Луценко: По нашим данным, Савченко в Испании

Среда, 14 марта 2018, 16:03

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что нардеп Надежда Савченко, которую вызывают на допрос как свидетеля по делу о подготовке терактов, находится в Испании.

Об этом он сказал после того, как заявил, что может внести представление на Савченко.

"Сегодня Савченко на допрос не прибыла, как и не прибыла на заседание Европарламента, который она вчера посетила. По оперативным данным, она сейчас находится уже на территории Испании", - сказал Луценко.

Он добавил, что, пользуясь СМИ, прямо обращается "к ней с просьбой завтра на 11 прибыть на допрос".

Как сообщалось, Луценко заявил, что будет вынужден внести представление на Савченко, если она не явится на допрос.

Народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины на 13 марта по делу Владимира Рубана.

Впоследствии сама Савченко сообщила, что узнала о вызове со СМИ, которые "не являются надежным источником информации" и добавила, что с 12 по 16 марта находится "с запланированной рабочей поездкой в ​​Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС".

Также она пожелала, чтобы повестку о вызове в СБУ ей передали лично в руки.

В СБУ сообщили, что если Савченко не явится на допрос, то ей направят повторную повестку. Ее вызвали на допрос на 15 марта.

8 марта руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружия.

Рубану было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

Решением Шевченковского райсуда Киева Рубан взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.

В деле также фигурирует помощник Савченко Олег Мезенцев как один из соучастников группы, которая готовила преступление и причастна к перевозке оружия с неподконтрольной территории Украины.

Президент Петр Порошенко поручил главе СБУ взять "дело Рубана" под личный контроль и заявил, что задержанный руководитель "Офицерского корпуса" готовил массовые террористические атаки с целью дестабилизации общества.

Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что спецслужба имеет "много неоспоримых доказательств" о планах использовать оружие, изъятое у Рубана, для совершения терактов в центре Киева, а также о связи задержанного с Виктором Медведчуком.

Читайте также: "История Рубана: пророссийские учебники и оружие в мебели"

Ирина Балачук, УП
Темы: ЛуценкоСавченко НадеждаИспания
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