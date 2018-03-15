Головні новини дня – за 60 секунд

Савченко, гранати і військовий переворот, нові голови НБУ, Рахункової палати і новий омбудсмен, Рада проголосувала за арешт Бакуліна - новини, які обговорювали 15 березня.

Про Савченко. Генпрокурор Юрій Луценко заявив у Верховній Раді, що Надія Савченко планувала "терористичний акт у стінах парламенту: знищити бойовими гранатами дві ложі, мінометами обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе".

За словами Луценка, вона нібито вербувала людей для цього й давала відповідні вказівки.

Згодом генпрокурор вніс до ВР подання на зняття депутатської недоторканності з Савченко.

Після цього Савченко закликала українців до військового перевороту.

За інформацією співрозмовників "Української правди", Савченко занесла в зал три гранати і пістолет. Пізніше стало відомо, що гранати виявила охорона на вході і повідомила охороні спікера Андрія Парубія. Той пішов у кулуари шукати Савченко, щоб вона не зробила нічого дурного.

За інформацією джерел УП, Савченко погодилась віддати боєприпаси за умови, що інцидент не отримає публічного поширення.

Про "правки Лозового". Верховна рада відхила законопроект зі змінами до кримінального судочинства, що скасовують дію "правок Лозового".

Представляючи законопроект, нардеп Тетяна Острікова заявила: "Закон 7547 виправляє недоліки ухвалених змін до КПК. Ці зміни були ухвалені фракціями коаліції. Вони вже сьогодні можуть вступити в силу і призвести до колапсу судової і правоохоронної системи", - сказала вона.

Поправки Лозового зменшують строки слідства з років до місяців, що, на думку їх противників, дозволить уникнути покарання корупціонерам і колишнім членам Партії регіонів. Адже значно збільшиться кількість відмов у початку розслідування, оскільки правоохоронці не братимуть на себе відповідальність розслідувати злочини так швидко.

Про голову НБУ. Верховна Рада підтримала звільнення Валерії Гонтаревої з посади голови Національного банку України та Верховна Рада призначила Якова Смолія новим головою.

Про нового голову Рахункової палати. Верховна Рада проголосувала за новий склад Рахункової палати та обрала її головою Валерія Пацкана. Валерій Пацкан був обраний до 7 скликання Ради за списками БПП, група УДАР. Його називали головним претендентом на посаду голови Рахункової палати.

Про нового омбудсмена. Верховна Рада призначила на посаду уповноваженого з прав людини в Україні народного депутата від "Народного фронту" Людмилу Денисову. Денисова обіцяла зосередитися на правах пенсіонерів, вимушених переселенців, а також пообіцяла забезпечити свободу слова, дотримання прав людей в усіх сферах життєдіяльності, зазначивши, що найголовніша проблема в Україні - це бідність і саме з нею необхідно боротися у першу чергу.

Про Бакуліна. Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Євгена Бакуліна з фракції "Опозиційний блок". Бакулін очолював "Нафтогаз України" з березня 2010 року до березня 2014 року.

У березні 2014 року його затримали за підозрою в розкраданні коштів в особливо великих розмірах. Згодом Печерський райсуд Києва відпустив Бакуліна під заставу в сумі 10 млн грн.

Про Велику Британію та РФ. Москва скоро вишле з РФ британських дипломатів у відповідь на дії Великої Британії. Нагадаємо, Велика Британія висилає з країни 23 російських дипломатів та припиняє всі дипломатичні контакти з РФ на високому рівні через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

Крім того, США, Велика Британія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, у якій наголосили, що відмова Росії відповісти на питання Британії щодо отруєння екс-шпигуна Скрипаля додатково вказує на її відповідальність.