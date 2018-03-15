Главные новости дня – за 60 секунд

Савченко, гранаты и военный переворот, новый главы НБУ, Счетной палаты и новый омбудсмен, Рада проголосовала за арест Бакулина – новости, которые обсуждали 15 марта.

О Савченко. Генпрокурор Юрий Луценко заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала "террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет".

По словам Луценко, она якобы вербовала людей для этого и давала соответствующие указания.

Позже Луценко внес в ВР представление на Савченко.

После этого Савченко призвала украинцев к военному перевороту.

По информации собеседников "Украинской правды", Савченко занесла в зал три гранаты и пистолет. Позже стало известно, что гранаты обнаружила охрана на входе и сообщила охране спикера Андрея Парубия. Тот пошел в кулуары искать Савченко, чтобы она не сделала ничего плохого. По информации источников УП, Савченко согласилась отдать боеприпасы при условии, что инцидент не получит огласки.

Об отмене "поправок Лозового". Верховная Рада отклонила законопроект с изменениями к уголовному судопроизводству, отменяющие действие "поправок Лозового".

Представляя законопроект, нардеп Татьяна Острикова заявила: "Закон 7547 исправляет недостатки принятых изменений в КПК. Эти изменения были приняты фракциями коалиции. Они уже сегодня могут вступить в силу и привести к коллапсу судебной и правоохранительной системы".

Поправки Лозового уменьшают сроки следствия с годов до месяцев, что, по мнению их противников, позволит избежать наказания коррупционерам и бывшим членам Партии регионов. Ведь значительно увеличится количество отказов в начале расследования, поскольку правоохранители не будут брать на себя ответственность расследовать преступления так быстро.

О главе НБУ. Верховная Рада поддержала увольнение Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины и назначила Якова Смолия новым главой.

О новом главе Счетной палаты. Верховная Рада проголосовала за новый состав Счетной палаты и выбрала ее главой Валерия Пацкана. Валерий Пацкан был избран в 7 созыв Рады по спискам БПП, группа УДАР. Его называли главным претендентом на пост главы Счетной палаты.

О новом омбудсмене. Верховная Рада назначила уполномоченным по правам человека в Украине народного депутата от "Народного фронта" Людмилу Денисову. Денисова пообещала сосредоточиться на правах пенсионеров, вынужденных переселенцев, а также пообещала обеспечить свободу слова, соблюдение прав людей во всех сферах жизнедеятельности, отметив, что главная проблема в Украине - это бедность и именно с ней необходимо бороться в первую очередь.

О Бакулине. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Евгения Бакулина из фракции "Оппозиционный блок".

Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В марте 2014 годе его задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах. Позже Печерский райсуд Киева отпустил Бакулина под залог в сумме 10 млн грн.

О Великобритании и РФ. Москва скоро вышлет из РФ британских дипломатов в ответ на действия Великобритании. Напомним, Великобритания высылает из страны 23 российских дипломата и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Кроме того, США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность.