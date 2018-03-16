Савченко каже, що готова повернути зірку Героя

Народний депутат Надія Савченко готова повернути президенту Петру Порошенко орден "Золота Зірка" Героя України.

Про це вона заявила в програмі "Право на владу".

"Із задоволенням віддам Зірку Петру Порошенку", - сказала Савченко.

"Якби я могла його зустріти, бажано де-небудь, на вулиці, я би звісно віддала. Але проблема в тому, що президента не так легко попасти, і не кожен народний депутат туди вхожий", - додала депутат.

Вона запевняє, що хотіла відмовитися від нагороди, і взяла Зірку Героя, "більше як обов'язок, а не нагороду", бо багато людей їй сказали, "якщо відмовишся, то просто плюнеш в обличчя українському народу".

Як відомо, Порошенко вручив Савченко найвищу державну нагороду – орден "Золота Зірка" Героя України в травні 2016 року.

Як відомо, 12 березня стало відомо, що депутата Надію Савченко викликали на допит до СБУ у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, якого 8 березня затримали на КПВВ з арсеналом зброї.

Савченко заявила, що перебуває в Європі до 16 березня.

Але після заяви генпрокурора Юрія Луценка про те, що він буде змушений внести подання на зняття депутатської недоторканності з Савченко, якщо вона не прийде на допит 15 березня, у ніч на 15 березня Савченко повернулася до України і таки з'явилася до СБУ.

Перед допитом в СБУ Савченко звинуватила владу у злочинах проти Майдану, розв'язанні війни на Донбасі, здачі Криму, тобто підтримала тези Кремля.

А генпрокурор заявив у Верховній Раді, що Надія Савченко планувала "терористичний акт у стінах парламенту: знищити бойовими гранатами дві ложі, мінометами обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе".

За словами Луценка, вона нібито вербувала людей для цього й давала відповідні вказівки.

Верховна Рада виключила Надію Савченко з комітету національної безпеки і оборони.

Згодом Луценко вніс до ВР подання на зняття депутатської недоторканності з Савченко.

Після допиту Савченко закликала українців до військового перевороту, прийшла у Раду, звідки її нардепи вивели нібито через загрозу з її боку.

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